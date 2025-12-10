Un hombre falleció tras ser atropellado por una máquina quitanieves durante una tormenta invernal

Un hombre de 47 años muere atropellado por una máquina quitanieves en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul durante una tormenta invernal. (EFE/Cj Gunther)

Un hombre murió atropellado por una máquina quitanieves en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul durante una tormenta invernal la noche del martes 9 de diciembre de 2025.

La muerte ha puesto en primer plano los riesgos asociados al trabajo en condiciones meteorológicas extremas y la seguridad en entornos donde opera maquinaria pesada.

El accidente, que ocurrió en un estacionamiento cercano a la Terminal 2, ha motivado una investigación conjunta de las autoridades locales y estatales, mientras la región enfrentaba intensas nevadas y restricciones de movilidad.

El operador quitanieves fue contratado de manera privada y no pertenecía al personal del aeropuerto

El accidente mortal ocurrió en el estacionamiento de LSG Sky Chefs, empresa de catering que opera en el aeropuerto de Minneapolis. (REUTERS/Amanda Sabga/Archivo)

Según informó Jeff Lea, portavoz de la Comisión de Aeropuertos Metropolitanos de Minneapolis-Saint Paul, a Newsweek, la víctima, un hombre de 47 años, fue atropellada poco después de las 19:30 (hora local) del martes en el estacionamiento de las instalaciones de LSG Sky Chefs, empresa de servicios de catering a bordo que opera en el aeropuerto.

La identidad del fallecido no se ha hecho pública, ya que las autoridades continúan notificando a los familiares.

La investigación, en la que colabora la Patrulla Estatal de Minnesota, busca esclarecer las circunstancias del suceso. Lea precisó a Newsweek que el incidente no involucró a personal ni a operaciones propias del aeropuerto, sino a un operador de quitanieves contratado privadamente para una empresa vinculada a la aviación dentro del recinto aeroportuario.

El accidente coincidió con la llegada de una tormenta invernal

La tormenta invernal dejó más de 10 centímetros de nieve en el aeropuerto de Minneapolis, afectando la movilidad y las operaciones aéreas. (Associated Press/Kiichiro Sato)

La Policía del Aeropuerto MSP confirmó que los servicios de emergencia acudieron tras recibir una llamada al 911 que alertaba sobre un peatón atropellado por el conductor de la máquina.

El accidente coincidió con una tormenta invernal que afectó a gran parte de Minnesota, generando más de 10 centímetros (4 pulgadas) de nieve en el aeropuerto entre el martes y la mañana del miércoles, según una publicación en X de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Twin Cities.

Las nevadas más intensas se registraron al este de Minneapolis, justo al noreste del aeropuerto.

El NWS advirtió en X: “Continúan las fuertes nevadas en el este de Minnesota y el oeste de Wisconsin. En algunas localidades del oeste de Minnesota se observa una calma en la actividad; sin embargo, se espera otra ronda de nevadas ligeras (y vientos mucho más fuertes) esta noche”.

Aunque la tormenta se mostró intensa, no se reportaron advertencias en el aeropuerto

Más de 200 vuelos resultaron retrasados en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul debido a las intensas nevadas y vientos fuertes. (AP Photo/Nam Y. Huh)

A pesar de la magnitud de la tormenta, hasta la mañana del miércoles no se habían emitido avisos de clima invernal ni advertencias de tormenta para el aeropuerto, aunque el NWS Twin Cities sí había alertado sobre condiciones peligrosas con chubascos de nieve y vientos intensos durante la tarde.

Las temperaturas rondaban los -6 ℃ (20 ℉) y se registraba una ligera nevada en el momento del accidente. El aeropuerto experimentó más de 200 vuelos retrasados el martes, reflejando el impacto de las condiciones meteorológicas en las operaciones.

Sin embargo, este miércoles, la ciudad declaró emergencia de nieve

La ciudad de Minneapolis declaró emergencia de nieve y restringió el estacionamiento en calles clave para facilitar el trabajo de las quitanieves y los servicios de emergencia. (Kendall Warner/The Virginian-Pilot vía AP)

La ciudad de Minneapolis declaró una emergencia de nieve a partir de las 21:00 horas (hora local) del miércoles, restringiendo el estacionamiento en ciertas calles para facilitar el trabajo de las quitanieves.

Las autoridades municipales explicaron: “Estas reglas ayudan a las máquinas quitanieves a limpiar las calles para que los vehículos de emergencia y el resto del tráfico puedan circular”, según recogieron Newsweek y ABC News.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre si la víctima era empleado de la empresa de catering o del contratista de la quitanieves, ni sobre las condiciones exactas previas al accidente.

La investigación sigue abierta, mientras la región permanece bajo la influencia de fenómenos invernales recurrentes.