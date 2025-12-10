Estados Unidos

Identifican al estudiante asesinado durante tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky

También se reveló la identidad del presunto autor del ataque quien fue arrestado en el lugar de los hechos y enfrenta cargos preliminares de asesinato y asalto en primer grado

Un tiroteo en la Universidad
Un tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky deja un estudiante muerto y otro en estado crítico: hay un detenido

Un estudiante de la Universidad Estatal de Kentucky murió y otro resultó gravemente herido tras un tiroteo ocurrido en el campus la tarde del martes 9 de diciembre, un hecho que llevó a la suspensión inmediata de todas las clases, exámenes finales y actividades universitarias durante el resto de la semana, según informaron las autoridades y la propia institución.

El presidente de la universidad, Koffi Akakpo, calificó el suceso como una “tragedia sin sentido” y solicitó apoyo emocional para la comunidad universitaria, mientras que el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, instó a la población a orar por los estudiantes afectados y subrayó que no existe una amenaza continua para la seguridad del campus.

De acuerdo con la Oficina del Forense del Condado de Franklin, el estudiante fallecido fue identificado como De’Jon Darrell Fox Jr., de diecinueve años, quien cursaba su segundo año en la universidad. Fox, originario de Indianápolis, fue trasladado a un hospital local tras recibir heridas de bala, donde fue declarado muerto. La oficina del forense precisó que los resultados completos de la autopsia estarán disponibles en un plazo de catorce a dieciséis semanas.

Un tiroteo en Kentucky State
Un tiroteo en Kentucky State University deja un estudiante muerto y otro gravemente herido durante la semana de exámenes finales. (Kentucky State University)

La abuela de Fox, Apryl Tarrance, lo describió como “el alma de la fiesta, el payaso de la clase, el comediante de la familia, el preocupado”, y añadió que era “un chico maravilloso”. Tarrance expresó su dolor describiéndolo como “una pesadilla de la que quiero despertar”, según recogió NBC News.

El segundo estudiante, cuya identidad no ha sido revelada, permanecía en estado crítico pero estable hasta la tarde del miércoles 10 de diciembre, según la actualización proporcionada por la universidad y citada por USA Today.

Identificación del presunto tirador

El tiroteo se produjo poco después de las 15:00 horas, y la policía de Frankfort respondió a la llamada a las 15:14, momento en el que la policía del campus ya había detenido al sospechoso.

El presunto autor del tiroteo fue identificado como Jacob Lee Bard, un hombre de 48 años, residente de Evansville, Indiana, según informaron las autoridades de la ciudad de Frankfort en un comunicado recogido por USA Today. Bard fue arrestado en el lugar de los hechos y enfrenta cargos preliminares de asesinato y asalto en primer grado. Permanece detenido sin derecho a fianza, de acuerdo con los registros de la cárcel del condado de Franklin.

El campus de Kentucky State
El campus de Kentucky State University fue puesto en confinamiento mientras las autoridades aseguraban la zona y recababan información. (Kentucky State University)

Un portavoz de la universidad, Michael R. DeCourcy, confirmó a NBC News que Bard es padre de uno o más estudiantes de la Universidad Estatal de Kentucky, aunque no proporcionó detalles adicionales sobre sus hijos. Las autoridades no han divulgado la relación de Bard con las víctimas ni los motivos que lo llevaron al campus, y subrayaron que el incidente fue aislado, sin riesgo adicional para la comunidad.

El gobernador Andy Beshear abordó el suceso en un video publicado en la red social X, donde pidió oraciones: “recen por estos estudiantes de la Universidad Estatal de Kentucky que, con razón, pueden estar asustados. Recen por un mundo en el que estas cosas no ocurran”. Beshear enfatizó que “esto no fue un tiroteo masivo ni un incidente aleatorio. El presunto tirador ya está bajo custodia. Eso significa que, aunque fue aterrador, no hay una amenaza en curso y creo que nuestras familias están a salvo”, citó USA Today.

La la Universidad Estatal de Kentucky, ubicada en la capital estatal, Frankfort, cuenta con una matrícula aproximada de 2.200 estudiantes, según datos de su sitio web. Tras el tiroteo, la universidad anunció la disponibilidad de servicios de apoyo y asesoramiento para los estudiantes y la comunidad afectada.

