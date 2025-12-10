Estados Unidos

Elecciones en Miami: la demócrata Eileen Higgins ganó la alcaldía con el 59,29% de los votos

El escrutinio oficial confirmó el triunfo de la ex comisionada del condado de Miami-Dade en la segunda vuelta, en una jornada marcada por la baja participación y el debate sobre el costo de vida y la vivienda

La alcaldesa electa de Miami,
La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La demócrata Eileen Higgins se impuso en la segunda vuelta de las elecciones a la alcaldía de Miami con el 59,29% de los votos, consolidando su victoria frente al republicano Emilio González, quien obtuvo el 40,71%.

La jornada electoral, marcada por una participación del 21,16%, se desarrolló en un contexto de preocupación por el costo de vida y la crisis de vivienda, factores que dominaron el debate público y definieron las prioridades de campaña, según informó Univisión.

En la recta final de la campaña, Higgins, de 61 años y ex comisionada del condado de Miami-Dade, enfatizó la necesidad de una administración municipal que rinda cuentas y responda a las demandas ciudadanas.

En sus palabras: “Es importante que todo el mundo considere la dirección de nuestra querida ciudad, porque tenemos la oportunidad de acabar con la destrucción, con la corrupción, y cambiar a un nuevo rumbo”, declaró Higgins a Univisión. Además, subrayó que su gestión buscará “garantizar que Miami siga siendo habitable para las familias que la sostienen” y que la ciudad requiere “soluciones inmediatas y decisiones claras para bajar los costos y ampliar la oferta de vivienda”.

Eileen Higgins gana la alcaldía
Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami con el 59,29% de los votos y promete combatir la corrupción. (AP foto)

El escrutinio oficial arrojó que 21.550 personas votaron por Higgins, mientras que 14.799 respaldaron a González. El voto por correo sumó 16.004 sufragios, la votación temprana alcanzó 7.478 y el día de la elección acudieron a las urnas 13.431 ciudadanos. En la primera vuelta, Higgins había obtenido el 36% de los votos y González alrededor del 19,5%, lo que evidencia un crecimiento significativo en el apoyo a la candidata demócrata en la segunda ronda.

La elección de Miami se realizó en paralelo a otros comicios locales. En la segunda vuelta por el puesto del Distrito 3 de la Comisión de Miami, Rolando Escalona resultó electo con el 53,35% de los votos, superando a Frank Carollo, quien alcanzó el 46,65%. En la primera vuelta, Carollo había logrado el 38% y Escalona el 17%, según datos de Univisión.

En Hialeah, los ciudadanos votaron por dos sillas del concejo municipal: la del grupo III, disputada entre Jessica Castillo y Gelien Pérez, y la del grupo IV, entre William Marrero y Javier Morejón. Por su parte, en Miami Beach se definió la silla del grupo I de la comisión de la ciudad, en una contienda entre Mónica Matteo-Salinas y Monique Pardo Pope.

La ciudad de Miami, con casi 500.000 habitantes y una de las mayores densidades poblacionales de Estados Unidos, enfrenta desafíos económicos que han situado el acceso a la vivienda y la transparencia institucional en el centro de la agenda política. Higgins, al asumir la alcaldía, se comprometió a encarar estos retos con una gestión orientada a la rendición de cuentas y la mejora de las condiciones de vida para la población, según destacó Univisión.

Noticia en desarrollo...

