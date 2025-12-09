Wall Street cerró a la baja ante la expectativa de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés (REUTERS/Brendan McDermid)

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron en baja este lunes en un contexto de incertidumbre previo al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal. La expectativa por una posible reducción de tasas de interés, sumada a la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro, influyó en el retroceso de la mayoría de los sectores del S&P 500 y el comportamiento mixto de sectores y acciones puntuales.

Al cierre de la sesión, el Dow Jones Industrial Average perdió 215,67 puntos, equivalente a un descenso de 0,45%, para ubicarse en 47.739,32 puntos. El S&P 500 retrocedió 23,89 unidades, una caída del 0,35%, hasta los 6.846,51 puntos. El Nasdaq Composite bajó 32,22 puntos o 0,14%, cerrando en 23.545,90.

El mercado centró su atención en la reunión de la Reserva Federal, prevista para el miércoles, ante la posibilidad de una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés. De acuerdo con datos de la herramienta FedWatch de la CME, los operadores ven un 89% de probabilidades de que la Fed concrete esa medida.

“Será difícil que el mercado encuentre dirección hasta después de la reunión de la Fed”, dijo Carol Schleif, estratega jefe de inversiones de BMO Private Wealth.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años aumentaron desde el inicio del día, lo que incrementó la presión sobre las acciones. Este movimiento se produjo luego de un sismo de gran magnitud cerca de la costa de Japón, evento que no afectó directamente a Wall Street, pero que coincidió con los primeros movimientos del mercado.

El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron mientras los inversores esperan posibles ajustes en la política monetaria de Estados Unidos (REUTERS/Kylie Cooper)

En el rubro corporativo, Paramount Skydance acaparó la atención tras lanzar una oferta hostil de 108.400 millones de dólares para adquirir Warner Bros Discovery, superando una propuesta previa de Netflix. A raíz de la noticia, las acciones de Warner Bros Discovery subieron un 4,4%, las de Paramount avanzaron un 9% y Netflix descendió 3,4%.

El sector de servicios de comunicación del S&P 500 fue el más afectado de los 11 sectores, al registrar una baja del 1,8%. Entre los factores bajistas destacó la pérdida de más de 2% en las acciones de Alphabet, matriz de Google, junto a un retroceso en Meta Platforms.

Por el contrario, el sector tecnológico fue el único que finalizó la jornada en terreno positivo, con un avance del 0,9%, impulsado por el desempeño de Microsoft, Nvidia y Broadcom. La atención continuará esta semana en las valoraciones de las tecnológicas, con los reportes de resultados de Broadcom y Oracle despertando el interés de los inversores, preocupados por el nivel de endeudamiento relacionado con inversiones en inteligencia artificial.

En este contexto, el presidente Donald Trump anunció la próxima firma de una orden ejecutiva destinada a unificar la regulación nacional sobre la inteligencia artificial. “Será positiva para las compañías de IA”, anticipó Schleif en referencia al posible impacto de la medida sobre el sector tecnológico.

Otras compañías también registraron movimientos importantes. Las acciones de Marvell Technology bajaron un 7% tras quedar fuera del S&P 500 en beneficio de Carvana, que subió 12% al final de la jornada. Por su parte, Confluent registró un aumento de 29% después de que IBM anunciara un acuerdo para su adquisición valorado en aproximadamente 11.000 millones de dólares, mientras que los títulos de IBM avanzaron un 0,4%.

En el cierre, Oppenheimer proyectó que el S&P 500 podría alcanzar los 8.100 puntos para fines de 2026, aludiendo a la solidez de los ingresos empresariales y la resiliencia macroeconómica.

(Con información de Reuters)