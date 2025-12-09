Estados Unidos

Wall Street cerró a la baja ante la expectativa de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés

El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron mientras los inversores esperan posibles ajustes en la política monetaria de Estados Unidos

Guardar
Wall Street cerró a la
Wall Street cerró a la baja ante la expectativa de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés (REUTERS/Brendan McDermid)

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron en baja este lunes en un contexto de incertidumbre previo al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal. La expectativa por una posible reducción de tasas de interés, sumada a la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro, influyó en el retroceso de la mayoría de los sectores del S&P 500 y el comportamiento mixto de sectores y acciones puntuales.

Al cierre de la sesión, el Dow Jones Industrial Average perdió 215,67 puntos, equivalente a un descenso de 0,45%, para ubicarse en 47.739,32 puntos. El S&P 500 retrocedió 23,89 unidades, una caída del 0,35%, hasta los 6.846,51 puntos. El Nasdaq Composite bajó 32,22 puntos o 0,14%, cerrando en 23.545,90.

El mercado centró su atención en la reunión de la Reserva Federal, prevista para el miércoles, ante la posibilidad de una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés. De acuerdo con datos de la herramienta FedWatch de la CME, los operadores ven un 89% de probabilidades de que la Fed concrete esa medida.

“Será difícil que el mercado encuentre dirección hasta después de la reunión de la Fed”, dijo Carol Schleif, estratega jefe de inversiones de BMO Private Wealth.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años aumentaron desde el inicio del día, lo que incrementó la presión sobre las acciones. Este movimiento se produjo luego de un sismo de gran magnitud cerca de la costa de Japón, evento que no afectó directamente a Wall Street, pero que coincidió con los primeros movimientos del mercado.

El Dow Jones, el S&P
El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron mientras los inversores esperan posibles ajustes en la política monetaria de Estados Unidos (REUTERS/Kylie Cooper)

En el rubro corporativo, Paramount Skydance acaparó la atención tras lanzar una oferta hostil de 108.400 millones de dólares para adquirir Warner Bros Discovery, superando una propuesta previa de Netflix. A raíz de la noticia, las acciones de Warner Bros Discovery subieron un 4,4%, las de Paramount avanzaron un 9% y Netflix descendió 3,4%.

El sector de servicios de comunicación del S&P 500 fue el más afectado de los 11 sectores, al registrar una baja del 1,8%. Entre los factores bajistas destacó la pérdida de más de 2% en las acciones de Alphabet, matriz de Google, junto a un retroceso en Meta Platforms.

Por el contrario, el sector tecnológico fue el único que finalizó la jornada en terreno positivo, con un avance del 0,9%, impulsado por el desempeño de Microsoft, Nvidia y Broadcom. La atención continuará esta semana en las valoraciones de las tecnológicas, con los reportes de resultados de Broadcom y Oracle despertando el interés de los inversores, preocupados por el nivel de endeudamiento relacionado con inversiones en inteligencia artificial.

En este contexto, el presidente Donald Trump anunció la próxima firma de una orden ejecutiva destinada a unificar la regulación nacional sobre la inteligencia artificial. “Será positiva para las compañías de IA”, anticipó Schleif en referencia al posible impacto de la medida sobre el sector tecnológico.

Al cierre de la sesión,
Al cierre de la sesión, el Dow Jones Industrial Average perdió 215,67 puntos, equivalente a un descenso de 0,45%, para ubicarse en 47.739,32 puntos (REUTERS/Brendan McDermid)

Otras compañías también registraron movimientos importantes. Las acciones de Marvell Technology bajaron un 7% tras quedar fuera del S&P 500 en beneficio de Carvana, que subió 12% al final de la jornada. Por su parte, Confluent registró un aumento de 29% después de que IBM anunciara un acuerdo para su adquisición valorado en aproximadamente 11.000 millones de dólares, mientras que los títulos de IBM avanzaron un 0,4%.

En el cierre, Oppenheimer proyectó que el S&P 500 podría alcanzar los 8.100 puntos para fines de 2026, aludiendo a la solidez de los ingresos empresariales y la resiliencia macroeconómica.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

Índices bursátilesMercados de Estados UnidosWall StreetÚltimas Noticias AméricaBonos del TesoroReserva FederalDow Jones

Últimas Noticias

Disney enfrenta demandas por limitar el acceso prioritario a personas con discapacidad en sus parques

Cambios recientes al programa DAS desencadenaron protestas entre visitantes, quienes acusan a la compañía de excluir a usuarios con distintas discapacidades del beneficio para evitar filas

Disney enfrenta demandas por limitar

La tormenta invernal obligó a una ciudad de Virginia a extender el plazo para el pago de impuestos

Un fenómeno meteorológico severo ha provocado la modificación de la fecha límite para cumplir con obligaciones fiscales debido a la acumulación de nieve

La tormenta invernal obligó a

Nueva York registró cifras mínimas de violencia, igualando su récord histórico de días sin homicidios de 2015

El periodo coincidió con la ausencia de asesinatos en Queens y Staten Island y una caída de más del 45% en los homicidios respecto al año anterior

Nueva York registró cifras mínimas

Donald Trump anunció que Estados Unidos permitirá las exportaciones de chips Nvidia a China bajo ciertas condiciones

La medida forma parte de un nuevo esquema de control tecnológico que involucra a otras firmas estadounidenses y que busca equilibrar la competencia con Beijing sin alterar las restricciones de seguridad nacional

Donald Trump anunció que Estados

Lluvias y descenso de la temperatura impactan el sur de Florida bajo la influencia de un frente frío

La semana comenzó con cielos nubosos, carreteras mojadas y visibilidad reducida por bancos de niebla en el sur del estado

Lluvias y descenso de la
DEPORTES
El argentino Nico Varrone sale

El argentino Nico Varrone sale a pista en la Fórmula 2: su cambio físico para la antesala a la F1

Conmoción en el clásico de La Plata: un hincha de Gimnasia cayó al vacío desde una tribuna y quedó internado

“Está molesto”: la decisión del Galatasaray que le inyecta incertidumbre al futuro de Mauro Icardi

Sigue la controversia en Boca: el video que expone a Claudio Úbeda en el polémico cambio del Changuito Zeballos ante Racing

Los mejores memes de la victoria de Estudiantes ante Gimnasia en el clásico de La Plata: la paternidad, en el foco

TELESHOW
María Becerra, diva de la

María Becerra, diva de la alfombra roja en el Martín Fierro de Cine 2025: “Yo pedí audicionar para En el barro”

El álbum de fotos de Mora Bianchi, la protagonista de Margarita, en su primer viaje sola a Nueva York

Los contundentes gestos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en medio de rumores de crisis

Virginia Gallardo habló de la polémica por su look para jurar como diputada: “Este era un día especial”

El conmovedor encuentro de Luisana Lopilato y Michael Bublé con el Papa León XIV: “Va a quedar en el corazón para siempre”

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Cuba sentenció

La dictadura de Cuba sentenció a cadena perpetua al ex ministro de Economía Alejandro Gil por espionaje y corrupción

La Fiscalía General de Honduras solicitó la captura internacional de Juan Orlando Hernández tras el indulto de EEUU

Una niñera será juzgada en Francia por envenenar a padres judíos con productos de limpieza

Tragedia en Bolivia: al menos ocho muertos al caer un autobús en una zona de montaña cerca de La Paz

Suecia anunció el cierre de su embajada en Bolivia como parte de un reajuste de su política exterior