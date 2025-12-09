Un tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky deja un estudiante muerto y otro en estado crítico: hay un detenido

Un tiroteo ocurrido este martes 9 de diciembre en el campus de la Universidad Estatal de Kentucky dejó un estudiante muerto y otro gravemente herido, según informaron las autoridades. El incidente, que tuvo lugar en plena semana de exámenes finales, obligó a la universidad a decretar el confinamiento del campus mientras la policía respondía a lo que describió como “un agresor activo”.

El portavoz de la universidad, Michael R. DeCourcy, confirmó que el estudiante fallecido y el herido son alumnos de la institución, y que este último se encontraba en estado crítico pero estable. DeCourcy añadió que, según la información preliminar, el autor de los disparos no era estudiante de la universidad.

La policía de Frankfort informó que el tiroteo se produjo alrededor de las 15:35 en las inmediaciones de Young Hall, una residencia estudiantil del campus. Las fuerzas de seguridad, entre ellas el Departamento de Policía de Frankfort, la policía universitaria y la Oficina del Sheriff del Condado de Franklin, aseguraron el área y detuvieron a un sospechoso, según comunicaron en una publicación en Facebook citada por The New York Times. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, confirmó la detención y expresó en la red social X: “recemos por los afectados”.

El campus de la Universidad Estatal de Kentucky, una institución históricamente afroamericana fundada en 1886, alberga a más de 2.200 estudiantes y 450 miembros del personal docente y administrativo, y se extiende sobre unas 412 hectáreas, según datos de la propia universidad.

El campus de la Universidad Estatal de Kentucky fue puesto en confinamiento mientras las autoridades aseguraban la zona y recababan información. (Kentucky State University)

Tras el tiroteo, la universidad permanece bajo confinamiento mientras las autoridades continuan recabando información. Un portavoz universitario declaró a The New York Times que aún se encuentran “en proceso de reunir información precisa y completa” antes de emitir un comunicado oficial.

Este suceso se produce pocos meses después de otro tiroteo registrado cerca de la misma residencia estudiantil en agosto, donde dos personas ajenas a la universidad resultaron heridas, según la policía. Además, el ataque en la Universidad Estatal de Kentucky se suma a una serie de episodios violentos recientes en universidades históricamente afroamericanas.

En octubre, cinco personas resultaron heridas en un tiroteo cerca del campus de Howard University en Washington D.C., aunque ninguna de las víctimas era estudiante, según la policía. Al día siguiente, al menos una persona murió y seis resultaron heridas durante el fin de semana de bienvenida en la Lincoln University de Pensilvania, de acuerdo con la información policial recogida por The New York Times.

Las autoridades de Universidad Estatal de Kentucky y la policía local continúan investigando los hechos para esclarecer las circunstancias del tiroteo y la identidad del sospechoso, mientras la comunidad universitaria permanece a la espera de información oficial.