EEUU advierte a los viajeros sobre el brote de una enfermedad sin tratamiento en cuatro destinos internacionales

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) activó una alerta de viaje internacional dirigida a personas con destino a Cuba, Bangladesh, Sri Lanka y la provincia de Guangdong, en China, tras detectarse brotes recientes de chikungunya, una enfermedad viral transmitida por mosquitos. CDC informó sobre la advertencia el 6 de diciembre, advirtiendo que quienes viajen a estas regiones deben aplicar precauciones reforzadas, en especial por la ausencia de un tratamiento antiviral específico y el riesgo de complicaciones derivadas de la infección.

La alerta del CDC utiliza información epidemiológica proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por fuentes locales de vigilancia sanitaria. Estas entidades reportaron aumentos considerables de casos durante 2025 y la reaparición de la enfermedad en zonas que no la habían documentado previamente a gran escala. Por primera vez, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el uso de una vacuna preventiva, ya disponible para mayores de 18 años que viajan o residen de forma permanente en áreas de transmisión confirmada.

De acuerdo con el CDC, la situación representa “un reto relevante para la salud pública internacional”, ya que la chikunguña tiene potencial de expandirse a través de viajeros infectados y vectores presentes en amplias regiones tropicales y subtropicales. Autoridades nacionales implementan estrategias de monitoreo, control ambiental y comunicación de riesgos para frenar la circulación del virus y reducir el impacto sanitario en la población local y visitantes.

¿Qué es la chikungunya y cómo se transmite?

La chikungunya es una infección vírica causada por el virus del mismo nombre, transmitido principalmente por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, especies presentes en zonas urbanas y semiurbanas de clima cálido y húmedo. La enfermedad puede aparecer de manera esporádica o en brotes localizados, dependiendo de la densidad del vector y factores ambientales.

El CDC explica que el contagio ocurre a través de la picadura del mosquito infectado. Entre los síntomas más frecuentes se mencionan fiebre alta, dolor súbito en las articulaciones, cefalea, dolor muscular, erupciones cutáneas y, eventualmente, edema articular. El cuadro suele manifestarse entre tres y siete días después de la exposición al mosquito y los síntomas, en la mayoría de los afectados, desaparecen a la semana; sin embargo, algunas personas pueden desarrollar artralgias crónicas que persisten durante meses o años.

¿Cuántos casos y muertes se han registrado en 2025 según la OMS y el CDC?

Según datos recogidos por la OMS y validados por el CDC, en los primeros nueve meses de 2025 se notificaron aproximadamente 445.000 casos (sospechosos y confirmados) de chikungunya y 155 muertes a nivel mundial. Estas cifras marcan un incremento respecto a años previos, atribuible al comportamiento estacional del vector y la circulación de personas entre regiones endémicas y no endémicas.

En Guangdong, China , se identificaron 16.000 casos autóctonos hasta septiembre de 2025, constituyendo el brote más grande documentado en el país, según la OMS.

En Bangladesh , los servicios de epidemiología reportaron 700 casos sospechosos en la capital, Dhaka , en el mismo periodo.

En Cuba , se confirmaron 34 casos con transmisión local .

En Sri Lanka, la cifra oficial asciende a 150 casos comprobados entre enero y marzo, con aumento de reportes durante la mitad del año.

La OMS señaló que la vigilancia continua y los informes periódicos de los institutos nacionales de salud han permitido desarrollar un mapa más preciso de la circulación del virus y determinar desplazamientos internacionales que favorecen la importación de casos a otras regiones afectadas.

¿Por qué el CDC recomienda nivel de precaución 2 y la vacuna?

El CDC activó la “Level 2 Travel Health Notice” (Practice Enhanced Precautions) para quienes viajen a las zonas afectadas, lo que implica tomar medidas reforzadas para reducir el riesgo de exposición. El organismo destaca la importancia de la inmunización ante la reciente disponibilidad de la primera vacuna preventiva, avalada por la FDA en 2023, como eje fundamental en la protección del viajero.

El aviso establece que “los viajeros elegibles deben considerar la vacunación antes de ingresar a áreas con brote activo”, y recomienda el uso constante de barreras físicas (ropa adecuada, mosquiteros) y repelentes autorizados. Asimismo, subraya la relevancia de priorizar a las personas con condiciones médicas preexistentes, inmunosupresión, embarazadas y adultos mayores, quienes podrían experimentar cuadros más graves o persistentes.

¿Dónde ocurre chikunguña y qué países tienen transmisión en 2025?

Aunque la alerta se concentra en Cuba, Bangladesh, Sri Lanka y Guangdong, China, el CDC lista un grupo más amplio de países y regiones donde existe transmisión activa, riesgo potencial de brotes o circulación intermitente:

América Latina y el Caribe: Brasil, Colombia, México, Costa Rica, Honduras y otros.

Asia y Pacífico: India, Pakistán, Tailandia, Filipinas, entre otros.

África: Nigeria y territorios con clima favorable al vector Aedes.

El CDC enfatizó que, aunque Estados Unidos continental no presenta casos autóctonos desde 2019, se notifican cuadros importados relacionados principalmente con el retorno de viajeros infectados. La vigilancia entomológica y los sistemas de detección precoz se mantienen activos para prevenir la reintroducción del virus en el país.

¿Cuáles son las recomendaciones para viajeros según la alerta del CDC?

El CDC y la OMS recomiendan a quienes viajan a destinos en alerta:

Vacunarse contra chikunguña si cumplen con los requisitos y tienen acceso en su país de origen.

Usar prendas de manga larga y pantalones que cubran el cuerpo.

Instalar y dormir bajo mosquiteros o en espacios con ventanas selladas y aire acondicionado.

Aplicar repelentes registrados y aprobados por organismos de salud pública.

Evitar la exposición en horarios de mayor actividad del mosquito (mañana y tarde).

Eliminar recipientes con agua estancada en áreas cercanas de residencia temporal.

El CDC indica que es fundamental realizar una consulta médica previa al viaje, especialmente para quienes presentan condiciones de salud que aumentan la vulnerabilidad, y mantenerse informado a través de portales oficiales durante la estadía.

¿Qué síntomas deben vigilar los viajeros tras regresar de una zona en brote?

Si tras visitar regiones afectadas aparece fiebre súbita, dolor intenso en las articulaciones, sarpullido o cefalea, el CDC recomienda buscar atención médica inmediata, informando al profesional sobre el reciente viaje. La identificación oportuna permite confirmar el diagnóstico, evitar complicaciones y limitar la transmisión secundaria.

El CDC recuerda que no existe cura específica, por lo que el tratamiento será sintomático, con reposo, hidratación y analgésicos indicados por profesionales.

¿Qué impacto tiene la primera vacuna contra chikungunya aprobada por la FDA?

La FDA aprobó en 2023 la primera vacuna profiláctica contra chikungunya tras demostrar seguridad e inmunogenicidad en adultos con alto riesgo de contagio. Se prioriza su uso en personas que requieren viajar de manera frecuente a zonas en alerta, residentes en países con transmisión confirmada o quienes trabajan en tareas humanitarias y sanitarias en áreas endémicas.

La innovación, descrita en el portal de la FDA, representa una herramienta relevante en el abordaje preventivo de la enfermedad, dado que los casos graves pueden llevar a hospitalización o, en grupos vulnerables, presentarse con mucho dolor persistente e incapacidad funcional.

¿Cómo afecta la alerta del CDC a la movilidad internacional y a la salud pública?

Las recomendaciones del CDC y la OMS pueden modificar planes de viaje para turistas, empresarios y cooperantes. Las agencias de viajes y aerolíneas deberán incluir avisos sanitarios en sus canales y asistir a los pasajeros para que puedan informarse sobre riesgos y acceso a la vacuna.

A nivel local, las autoridades intensifican la fumigación ambiental, refuerzan campañas de educación sobre el mosquito y promueven el reporte temprano de síntomas en centros de salud y hoteles. El CDC insiste en la coordinación internacional para limitar el número de nuevos contagios y ampliar la cobertura vacunal.