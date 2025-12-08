Río atmosférico de intensidad inusual genera alertas de avalanchas en dos estados de Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre condiciones extremas por lluvias y nevadas en las montañas Selkirk, Cabinet, Bitterroot y Silver Valley. (AP Foto/Byron Hetzler, Archivo)

Un fenómeno meteorológico extremo amenaza con consecuencias fatales en el noroeste de Estados Unidos.

Un río atmosférico de intensidad inusual ha generado una alerta de avalanchas mortales en el norte de Idaho y el noroeste de Montana, según informó el Centro de Avalanchas del Panhandle de Idaho en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La advertencia, responde a la llegada de una masa de aire húmedo que, al interactuar con las montañas de la región, eleva drásticamente el riesgo de deslizamientos capaces de enterrar, herir o matar a personas.

La alerta incluye varias montañas que están experimentando el fenómeno meteorológico

La alerta de avalancha afecta a los condados de Bonner, Boundary y Shoshone en Idaho y zonas adyacentes de Montana por riesgo de deslizamientos fatales. (Crédito: Google Earth)

De acuerdo con la información publicada por el medio Newsweek, la alerta, vigente desde las 6:00 hasta las 16:00 (hora del Pacífico) del lunes y con posibilidad de extenderse, afecta a las montañas Selkirk, West Cabinet, East Cabinet, Bitterroot y Silver Valley, así como para los condados de Bonner, Boundary y Shoshone en Idaho y zonas adyacentes de Montana, se produce en un contexto de tormentas fluviales atmosféricas recurrentes que han azotado el noroeste del Pacífico durante el mes.

Según el Centro de Avalanchas del Panhandle de Idaho, la situación podría agravarse durante la noche del lunes, con la posibilidad de que el peligro alcance el nivel Alto (4 de 5).

La agencia advirtió: “Condiciones de avalancha muy peligrosas podrían desarrollarse durante la noche del lunes y elevar el peligro a Alto (Nivel 4 de 5)”, según la alerta transmitida por el NWS y citada por Newsweek.

El río atmosférico es una combinación de fuertes nevadas y lluvias intensas

El fenómeno meteorológico eleva la línea de lluvia y nieve a 2.134 metros, saturando el manto nival y aumentando el peligro de avalanchas. (Centro de Esquí de la Motnaña Big Bear vía AP)

El fenómeno se caracteriza por una transición de fuertes nevadas húmedas a lluvias intensas, impulsadas por un río atmosférico con niveles de humedad calificados como “casi históricos”. Este aporte de aire cálido y húmedo elevará la línea de lluvia y nieve hasta aproximadamente 2.134 metros (7.000 pies), lo que provocará que la lluvia penetre tanto en la nieve reciente como en las capas más antiguas y frágiles del manto nival.

Esta saturación incrementa de forma significativa el potencial de avalanchas de gran tamaño, tanto naturales como provocadas por la actividad humana. El Centro de Avalanchas subrayó que “no se recomienda viajar dentro o debajo de terrenos propensos a avalanchas durante este período”.

El riesgo es especialmente elevado para quienes transitan o residen en comunidades cercanas a laderas afectadas, así como para quienes realizan actividades recreativas o laborales en zonas agrestes.

Las autoridades instaron a la población a mantenerse en comunicación constante y estar al pendiente de las alertas

Las autoridades recomiendan evitar viajes y actividades recreativas en áreas propensas a avalanchas durante la vigencia de la alerta. (EFE/Caroline Brehman)

Las autoridades insisten en la necesidad de consultar los pronósticos más recientes y reconsiderar cualquier desplazamiento que implique atravesar áreas de riesgo. Además, recomiendan mantenerse en contacto con las autoridades locales para recibir actualizaciones, ya que la evolución de la tormenta puede modificar las condiciones de peligro en cuestión de horas.

Aunque la alerta de avalancha está programada para expirar el lunes por la tarde, el Centro de Avalanchas del Panhandle de Idaho advirtió que los riesgos podrían persistir más allá de las áreas y plazos previstos, debido a la naturaleza dinámica del evento meteorológico.

La agencia enfatizó la importancia de la vigilancia constante y la preparación, especialmente en un contexto donde las tormentas fluviales atmosféricas han provocado en las últimas semanas fuertes lluvias, nevadas, inundaciones e interrupciones en los viajes en estados como Washington, Oregón, Montana e Idaho.

