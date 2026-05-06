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El G7 advirtió sobre amenazas a la seguridad económica por controles a las exportaciones de tierras raras

Además, analizaron el impacto del comercio electrónico en las aduanas y la competencia local. El tema formará parte de la agenda en la próxima cumbre de líderes

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Los ministros del G7 cuestionan las restricciones arbitrarias a las exportaciones (Reuters)
Los ministros del G7 cuestionan las restricciones arbitrarias a las exportaciones (Reuters)

Los ministros de Comercio del Grupo de las Siete principales naciones industrializadas criticaron el miércoles la “coerción económica” ejercida por países que imponen restricciones arbitrarias a las exportaciones, en particular de minerales críticos, en una clara alusión a China.

Aunque nunca mencionaron a China por su nombre, los ministros apuntaron directamente a Beijing y a sus estrictos controles a la exportación de tierras raras en su declaración, tras dos días de reuniones en Francia.

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“Expresamos nuestra profunda preocupación por la coerción económica, incluida la coerción mediante restricciones arbitrarias a la exportación que pueden provocar interrupciones en las cadenas de suministro, especialmente de minerales críticos, y socavar la seguridad y la resiliencia económica”, afirmaron los ministros.

China domina la industria mundial de tierras raras, esenciales para la fabricación de una amplia gama de productos, desde electrónicos de consumo diario hasta equipos utilizados en el sector de defensa.

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Las restricciones chinas a la exportación de tierras raras afectan las cadenas de suministro globales (Reuters)
Las restricciones chinas a la exportación de tierras raras afectan las cadenas de suministro globales (Reuters)

Los líderes del país aprovecharon esa fortaleza de manera espectacular el año pasado, llegando a un acuerdo con Washington en octubre para poner fin a una feroz guerra comercial después de que las restricciones impuestas por Beijing a sus exportaciones provocaran una conmoción en las cadenas de suministro.

A pesar de la reanudación de las exportaciones, el proceso de aprobación está causando muchos quebraderos de cabeza a las empresas extranjeras que buscan trasladar suministros y productos al extranjero. Los ministros del G7 se comprometieron a trabajar con sus socios no solo para reducir su dependencia de las tierras raras, sino también para “garantizar que los intentos o amenazas de instrumentalizar las dependencias económicas fracasen”.

“Nuestro objetivo es disuadir la coerción económica y estamos preparados para tomar medidas, cuando sea necesario, contra ella”, añadieron. Se prevé que el suministro de tierras raras sea un punto clave de debate en la cumbre que mantendrán el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping en Beijing la próxima semana.

China ha utilizado repetidamente los controles a las exportaciones, así como la paralización de las importaciones, para presionar a sus socios comerciales.

Los ministros de comercio de los países del Grupo de los Siete (Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos) se reunieron como parte de los preparativos para la cumbre que se celebrará el próximo mes en la ciudad francesa de Evian, a orillas del lago Lemán.

El G7 insiste en la importancia de reglas claras y cooperación para la seguridad económica (Reuters)
El G7 insiste en la importancia de reglas claras y cooperación para la seguridad económica (Reuters)

También se pronunciaron en contra de las “subvenciones industriales generalizadas, opacas y perjudiciales, las prácticas distorsionadoras del mercado por parte de las empresas estatales y todas las formas de transferencia forzada de tecnología”.

Las subvenciones chinas a determinados sectores, como el acero, los paneles solares, las turbinas eólicas y los vehículos eléctricos, han generado tensiones comerciales durante años.

Paquetes pequeños, gran desafío

Los ministros también hablaron del rápido crecimiento del comercio transfronterizo impulsado por los sitios de comercio electrónico, “lo que plantea desafíos cada vez mayores”.

Esto ha generado enormes volúmenes de paquetes pequeños que, según afirman, evaden los derechos de aduana y suponen una competencia desleal para los minoristas locales.

El año pasado, Estados Unidos suspendió la exención arancelaria para paquetes pequeños valorados en menos de 800 dólares, y este verano la UE pondrá en marcha un arancel aduanero fijo para paquetes valorados en menos de 150 euros.

Al tiempo que recalcaban la importancia de involucrar a los accionistas del sector privado, los ministros pidieron que se reforzara la cooperación para promover la competencia leal y garantizar la seguridad de los productos.

Los ministros también abordaron el fracaso en marzo de la última ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, cuyo papel como árbitro comercial ha estado paralizado durante años por Estados Unidos.

“Reconocemos que las normas acordadas en la OMC son clave para facilitar el comercio mundial”, dijeron los ministros. Sin embargo, también subrayaron “el valioso papel que pueden desempeñar las iniciativas plurilaterales para impulsar el progreso en cuestiones relevantes para los miembros”.

El precursor de la OMC fue responsable de negociar los acuerdos mundiales que redujeron los aranceles sobre el comercio de bienes, lo que contribuyó a la prosperidad posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, los miembros de la OMC han tenido dificultades para ampliar los acuerdos comerciales, y los acuerdos regionales de libre comercio se han convertido en el principal motor para impulsar el comercio en las últimas décadas.

(AFP)

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