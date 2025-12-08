Lluvias y descenso de la temperatura impactan el sur de Florida bajo la influencia de un frente frío

El avance de un frente frío altera las condiciones habituales en el sur del estado de Florida. (Opy Morales/Infobae)

Una ola de lluvias y descenso de temperaturas se espera en el sur de Florida esta semana, luego del paso de un frente frío que modificará las condiciones habituales en la región. Según informó NBC News 6 South Florida, la jornada de este lunes 8 de diciembre comenzó con cielos nubosos, carreteras mojadas y visibilidad reducida por bancos de niebla, afectando especialmente a quienes circulan por las autopistas de Broward y partes de Miami-Dade.

De acuerdo con el reporte de NBC News 6 South Florida, el sistema frontal avanza desde el centro hacia el sur del estado, anticipando un repunte en las precipitaciones a partir de la tarde de hoy. La previsión indica lluvias de variable intensidad y la posibilidad de alguna tormenta aislada durante el ingreso del frente.

Se pronostica que los termómetros alcancen hasta 29 grados Celsius este lunes, antes de la llegada del aire frío. Las precipitaciones acumuladas oscilarán en la mayoría de las áreas bajo los 25 milímetros (1 pulgada), aunque no se descartan valores puntualmente mayores, de acuerdo con el pronóstico citado por NBC News 6 South Florida. Un vocero del servicio meteorológico explicó que “las lluvias ayudarán a mitigar en parte la sequía que afecta a la región”.

El pronóstico anuncia lluvias intermitentes y temperaturas más bajas. (Opy Morales/Infobae)

Con el avance de la masa fría hacia el sur de la península y la instalación de un sistema de alta presión, el ambiente se tornará notablemente más fresco y seco, consolidando cambios perceptibles a partir del martes. Se espera que las mínimas desciendan hasta los 19 grados Celsius en áreas urbanas y cerca de 13 grados Celsius en sectores del interior, mientras que las máximas fluctuarán entre los 25 grados y 27 grados durante la semana.

Según datos suministrados por NBC News 6 South Florida, las condiciones “se mantendrán agradables y típicas de la época” para el sur del estado durante varios días, con escasa presencia de lluvias a mitad de semana y predominio de cielos mayormente despejados. El patrón estaría influenciado por vientos del sur y suroeste previos al frente, que mantendrán la humedad y propiciarán temperaturas superiores a los promedios para el mes.

En el informe meteorológico se subrayó que el “descenso de temperaturas no será extremo”, aunque el cambio será perceptible para los residentes acostumbrados al calor. “Se trata de un regreso a valores estacionales habituales”, sintetizó un especialista consultado por el canal local.

El cambio estacional se refleja en la variación de las temperaturas mínimas y máximas. (Opy Morales/Infobae)

Para los navegantes y actividades costeras, el pronóstico advirtió sobre condiciones marítimas adversas en la Corriente del Golfo y zonas próximas al litoral, debido al incremento del viento y el oleaje luego del paso frontal, constituyendo un riesgo particular entre lunes por la noche y el martes.

En cuanto a la evolución semanal, no se descarta el arribo de un segundo frente frío, aunque existe incertidumbre sobre su intensidad y momento de llegada, lo cual podría favorecer un patrón seco y estable hacia el fin de semana. Así, el sur de Florida transita por una de las etapas más cambiantes de su clima anual, marcada por alternancias de lluvias, bajada de temperaturas y predominio de tiempo estable, de acuerdo con toda la información de NBC News 6 South Florida.