Guerra por Warner Bros Discovery: Paramount desafía a Netflix con una oferta hostil de 108.400 millones de dólares

La propuesta totalmente en efectivo representa un aumento de USD 25.000 millones y busca adquirir todo WBD, incluidos los canales de televisión, en contraste con la oferta “inferior e incierta” de la plataforma de streaming que solo contempla el estudio y HBO Max

Logotipos de Paramount y Netflix
Logotipos de Paramount y Netflix en una ilustración. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Paramount lanzó el lunes una oferta pública de adquisición en efectivo de Warner Bros. Discovery que desafía un acuerdo previamente anunciado entre WBD y Netflix.

La oferta valora al gigante del entretenimiento en 108.400 millones de dólares y representa una prima del 139% sobre el precio de las acciones de Warner en septiembre, dijo Paramount en un comunicado que calificó la oferta de Netflix como “inferior e incierta”.

“Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior en efectivo”, dijo David Ellison, presidente y CEO de Paramount.

A diferencia de Netflix, que propone adquirir solo el estudio Warner Bros y la plataforma de streaming HBO Max, Paramount Skydance quiere adquirir todo WBD, incluyendo su cartera de canales de televisión.

Los estudios Warner Bros. en
Los estudios Warner Bros. en Burbank, California, Estados Unidos. REUTERS/Mike Blake

Antes de considerar una venta, Warner Bros Discovery planeaba separar estos canales del resto del grupo -entre ellos se encuentran CNN y Discovery- considerando su menor potencial de crecimiento en un contexto de retracción de la televisión por cable en Estados Unidos.

Paramount Skydance fue, de hecho, el primero en manifestar su interés por Warner Bros Discovery y presentó al menos cinco ofertas antes de la de este lunes, pero el consejo de WBD prefirió a Netflix, que también superó al operador de cable Comcast.

Competencia

David Ellison, director ejecutivo de
David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, sale tras una entrevista en la Bolsa de Nueva York (NYSE). REUTERS/Brendan McDermid

“Nuestra oferta es la más alta entre las que están sobre la mesa”, aseguró Ellison durante una entrevista con el canal CNBC.

La propuesta de Netflix valoraba Warner Bros y HBO Max en 83.000 millones de dólares, incluida la deuda.

Para intentar convencer al consejo de administración de WBD y a sus accionistas, Paramount Skydance está dispuesto a solventar su oferta íntegramente en efectivo, mientras que Netflix incluye una parte del pago en acciones.

El grupo logró reunir esta suma colosal apoyándose, en parte, en el patrimonio de la familia Ellison, cuyo patriarca, Larry, es el segundo hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en 270.000 millones de dólares según el sitio de la revista Forbes.

“Tenemos más certeza de obtener la aprobación de los reguladores” que Netflix, argumentó David Ellison.

El domingo, al margen de una ceremonia en Washington, el presidente Donald Trump expresó dudas sobre la conveniencia de una unión entre Netflix y Warner Bros.

Netflix ya tiene “una cuota de mercado muy grande”, recordó, lo que “podría ser un problema”, sostuvo.

Trump afirma que "participará" en la decisión sobre la fusión entre Netflix y Warner Bros, y que la cuota de mercado "podría ser un problema"

Esta fusión reuniría a dos de las tres plataformas de video más grandes del mundo (excluyendo Amazon Prime por su modelo híbrido), con más de 300 millones de suscriptores para Netflix y 128 millones para HBO Max.

“Permitir que el primer servicio mundial de streaming se fusione con el tercero es malo para la competencia”, argumentó David Ellison.

Ellison cuenta con el apoyo de Trump, quien es cercano a su padre. Larry Ellison contribuyó financieramente a las campañas electorales del presidente estadounidense.

El director de Skydance obtuvo, en julio, la aprobación del regulador estadounidense de telecomunicaciones y televisión, la FCC, para adquirir Paramount después de prometer una modificación de la línea editorial de CBS, canal del grupo muy criticado por Trump.

(Con información de AFP)

