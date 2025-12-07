Estados Unidos

Powerball: resultados ganadores del 6 de diciembre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor de Powerball tienes que coincidir con los seis números de la combinación ganadora (Infobae/Jovani Pérez)

Mira enseguida los ganadores del más reciente sorteo realizado por Powerball, una de las principales loterías de Estados Unidos que entrega millones de dólares en premios.

Fecha del sorteo: sábado 6 de diciembre de 2025.

Resultados: 13 14 26 28 44 7.

Multipler: 2.

Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

Recuerda que el tiempo que tienes para reclamar tu premio cambia de acuerdo a la jurisdicción, las normas y reglamentos estatales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año, a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio consulta con la lotería en el estado donde se compró el boleto.

No es requisito ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita tener la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.

¿Cómo ganar Powerball?

Powerball realiza su sorteo millonario
Powerball realiza su sorteo millonario cada lunes, miércoles y sábado(AP Photo/)

Para poder jugar Powerball solo necesitas de dos dólares estadounidenses, el costo que tiene cada uno de sus juegos.

Posteriormente, debes de escoger cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego elegir un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no sabes que números seleccionar, no te preocupes, permite que la terminal de lotería genere tu combinación al azar.

Para obtener del premio mayor de la lotería Powerball, los seis números de tu combinación tienen que acertar con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si obtienes el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se da un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball arrancó en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

