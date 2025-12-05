Encuentran sin vida a matrimonio de 80 años desaparecido tras el Día de Acción de Gracias en Texas

La familia Lightfoot destaca el legado de amor, generosidad y devoción que deja la pareja en la comunidad texana. (Texas Department of Public Safety)

La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Linda y Gary Lightfoot ha conmocionado a la comunidad de Lubbock, Texas, y a sus familiares, quienes destacaron el “legado de amor y devoción” que deja este matrimonio octogenario.

La pareja fue encontrada muerta junto a su vehículo en una zona rural del condado de Quay, Nuevo México, cinco días después de haber sido reportada como desaparecida tras no regresar a su hogar luego de celebrar el Día de Acción de Gracias.

Según relató la familiar Barbara Scheller al medio People, la familia considera que los Lightfoot “de alguna manera se dieron la vuelta” durante el trayecto y se extraviaron, aunque la investigación oficial aún no ha esclarecido los detalles de la tragedia.

Los agentes encontraron un vehículo inoperable en una zona rural de Nuevo México

El matrimonio fue encontrado muerto junto a su vehículo en una zona rural del condado de Quay, Nuevo México, tras cinco días desaparecidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina del Sheriff del Condado de Quay informó que el martes dos de diciembre, tras recibir un aviso sobre un posible avistamiento del vehículo de los Lightfoot, los agentes acudieron a un rancho al oeste de Tucumcari, Nuevo México.

Allí localizaron un automóvil inoperable estacionado en una línea de árboles al final de un pastizal, que fue identificado como propiedad de Linda, de ochenta y un años, y Gary, de ochenta y dos. “Trágicamente, ambos individuos fueron encontrados muertos en la escena”, declaró la Oficina del Sheriff del Condado de Quay, agregando que la investigación sigue en curso.

El trayecto entre Tucumcari y Lubbock, destino final de la pareja, requiere aproximadamente tres horas de viaje

Los Lightfoot se extraviaron en el trayecto entre Tucumcari y Lubbock, ruta que conocían, y habían dejado su teléfono móvil en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia explicó a People que los Lightfoot habían recorrido esa ruta en numerosas ocasiones, pero en esta oportunidad se perdieron y, además, habían dejado su teléfono móvil en casa.

La Oficina del Investigador Médico de Nuevo México confirmó al medio que tiene bajo su custodia los restos de la pareja y que los informes de autopsia, que determinarán la causa y la forma de la muerte, podrían demorar hasta tres meses en completarse.

En un mensaje dirigido a People, la familia Lightfoot agradeció a las autoridades que participaron en la búsqueda y subrayó la importancia de “estar preparados durante los viajes, incluso en distancias cortas, lo cual podría salvar vidas en el futuro”. Scheller, quien identificó a Linda como tía de su esposo, compartió que la pareja era reconocida por su generosidad y su compromiso con la comunidad. “Personas genuinas y amables”, los describió, y añadió que su recuerdo estará marcado por el afecto y la entrega a los suyos.

Gary Lightfoot sirvió como veterano militar

Gary Lightfoot, veterano militar y ex jefe de policía de Littlefield, era reconocido por su trabajo artesanal en madera y su servicio a la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gary, veterano militar, sirvió como agente del orden en la Oficina del Sheriff del Condado de Lamb y posteriormente como jefe de policía de Littlefield entre 1993 y 2003, según la familia. Además, era un artesano autodidacta de la madera, capaz de crear tallas de animales de granja, cruces y esculturas para aniversarios de boda.

Linda, por su parte, trabajó en Abilene para una compañía de petróleo y gas y más tarde en el sector bancario. La familia recordó que le gustaba regalar tarjetas y obsequios en Pascua, Navidad, cumpleaños y San Valentín, y que mantenía la chimenea encendida durante todo el año, sin importar la temperatura exterior.

Ambos asistían regularmente a la iglesia y demostraban un profundo cariño hacia vecinos, amigos y familiares. Les sobreviven su hijo Gregg, la hermana de Linda, Barbara, y el esposo de esta, Waylon, así como varios sobrinos y sobrinas. “Aunque no fue el resultado que esperábamos, es evidente que se hizo todo lo posible”, expresó la familia, que también agradeció las muestras de apoyo recibidas desde Texas, Nuevo México y otros estados, y aseguró que atesorarán los recuerdos compartidos con Linda y Gary.