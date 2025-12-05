El gasto de los consumidores de EEUU se moderó en septiembre

Una compradora revisa bienes en exhibición en un almacén. (AP Foto/David Zalubowski)

El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó ligeramente en septiembre, lo que sugiere una pérdida de impulso de la economía al final del tercer trimestre, ya que un deslucido mercado laboral y el aumento del costo de la vida frenaron la demanda.

El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica, subió un 0,3%, tras un aumento del 0,5% revisado a la baja en agosto, informó el viernes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un avance del gasto de los consumidores del 0,3%, tras el aumento del 0,6% previamente informado para agosto.

El reporte se retrasó debido al cierre récord del Gobierno, que se prolongó por 43 días.

La desaceleración del gasto se produjo después de tres meses consecutivos de sólidos aumentos, atribuidos por los economistas a los hogares de altos ingresos cuya riqueza se vio impulsada por el repunte del mercado bursátil.

El estancamiento del mercado laboral ha afectado a los hogares de ingresos medios y bajos, que también están siendo presionados por los aranceles del presidente Donald Trump sobre las importaciones, dijeron los economistas, creando lo que llamaron una economía en forma de K.

Compradores en EEUU. (AP foto/Richard Vogel)

Los economistas de Goldman Sachs en una nota esta semana estimaron que el débil aumento de los ingresos debido al tibio crecimiento del empleo y los recortes a los programas de asistencia gubernamental como Medicaid y los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, anteriormente conocidos como cupones de alimentos, pesaran sobre el gasto de los hogares de bajos ingresos en 2026.

A pesar de la pérdida de impulso en septiembre, el gasto de los consumidores creció probablemente a buen ritmo en el tercer trimestre, apuntalando la economía en general.

La Reserva Federal de Atlanta estima que el Producto Interno Bruto creció a una tasa anualizada del 3,8% en el trimestre julio-septiembre, lo que igualaría el ritmo del segundo trimestre. La BEA publicará su estimación retrasada del PIB del tercer trimestre el 23 de diciembre.

Aunque los aranceles han elevado los precios para los consumidores, el aumento ha sido gradual, ya que algunas empresas absorbieron los derechos de importación o vendieron las existencias acumuladas antes de que entraran en vigor los gravámenes.

El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) aumentó un 0,3% en septiembre, tras haber subido un 0,3% en agosto, según la BEA. En los 12 meses transcurridos hasta septiembre, el Índice de Precios PCE avanzó un 2,8% tras ganar un 2,7% en agosto.

Excluyendo los volátiles componentes de alimentación y energía, el Índice de Precios PCE aumentó un 0,2% tras subir un 0,2% en agosto. En los 12 meses hasta septiembre, la denominada inflación subyacente avanzó un 2,8% tras subir un 2,9% en agosto. La Fed hace un seguimiento de las medidas de precios PCE para su objetivo de inflación del 2%.

El dato de inflación PCE desfasado probablemente no tendrá ningún impacto en la decisión sobre las tasas de interés del banco central estadounidense el próximo miércoles. Los mercados financieros casi han descontado un recorte de tasas de 25 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME Group.

(Con información de Reuters)