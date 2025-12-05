Estados Unidos

Adolescente de California falleció tras una lesión en patineta: sus órganos donados salvaron 7 vidas

Siete personas recibieron trasplantes vitales gracias a la generosidad de Tayden Tomblin, cuya familia cumplió su deseo de ser donante tras un accidente fatal en el Día de Acción de Gracias

La donación de órganos de Tayden Tomblin benefició a siete personas tras su trágico accidente en Palos Verdes. (GoFundMe)

La decisión de donar los órganos de Tayden Tomblin, un adolescente de 17 años que falleció tras sufrir una lesión en la cabeza mientras patinaba el Día de Acción de Gracias, permitió que siete personas recibieran una nueva oportunidad de vida.

La familia de Tayden Tomblin, originaria de Santa Bárbara, California, consideró un “profundo honor” cumplir la voluntad de su hijo, quien había expresado su deseo de ser donante, según informó People.

Ahora, los padres de Tayden impulsan la creación de una organización sin fines de lucro dedicada a promover el uso del casco entre los jóvenes, financiada a través de una campaña de GoFundMe.

Tayden fue trasladado al hospital tras la caída

La familia Tomblin considera un profundo honor cumplir la voluntad de Tayden de ser donante de órganos. (GoFundMe)

El accidente ocurrió mientras Tayden visitaba a familiares y amigos en Palos Verdes durante el Día de Acción de Gracias.

Tras la caída, fue trasladado de urgencia al Centro Médico Harbor-UCLA, donde nunca recuperó la consciencia ni la función cerebral, según reportó The Santa Barbara Independent. Sus padres relataron al medio que “el equipo neurológico estaba seguro de que no sufría ni sentía dolor” y que “falleció rápidamente, haciendo lo que amaba”.

En la noche posterior a su fallecimiento, un numeroso grupo de amigos y familiares se congregó en el Centro Médico Harbor-UCLA para participar en el “paseo de honor” de Tayden, acompañando su traslado desde la unidad de cuidados intensivos hasta el centro de donación de órganos.

Los equipos médicos lograron recuperar varios de sus órganos para trasplante

La campaña de GoFundMe impulsada por la familia Tomblin financiará la organización 'Non-Negotiable' para promover el uso del casco. (GoFundMe)

El padre del joven detalló en la plataforma GoFundMe que el equipo clínico logró recuperar el corazón, el hígado, el páncreas, los pulmones (en bloque) y ambos riñones para trasplante.

Además, explicó que el hígado de Tayden fue dividido en dos segmentos para beneficiar a dos receptores distintos, mientras que cada riñón se destinó a un paciente diferente. “Es un profundo honor compartir que Tayden podrá brindar esperanza y sanación a siete beneficiarios”, escribió su padre.

El joven de 17 años fue homenajeado por amigos y la comunidad

El departamento de deportes acuáticos de San Marcos rindió homenaje a Tayden por su amabilidad y amor por el océano. (GoFundMe)

El departamento de deportes acuáticos de la preparatoria San Marcos rindió homenaje a Tayden en una publicación de Instagram, describiéndolo como “un miembro muy querido de nuestros equipos de waterpolo y natación, conocido por su contagiosa amabilidad, su espíritu juguetón y su profundo amor por el océano. Su impacto en todos los que conoció es inmensurable, y permanecerá para siempre en nuestros corazones y recuerdos”.

La familia Tomblin destinará los fondos recaudados en GoFundMe a la creación de la organización “Non-Negotiable”, cuyo objetivo será educar sobre la importancia del uso del casco y proporcionar cascos protectores a niños y adolescentes. Además, parte de los recursos apoyarán a la hermana menor de Tayden en su proceso de duelo.

Tayden deja un legado de aspiraciones y compromiso con lo que más amaba

Tayden Tomblin, nacido el 8 de junio de 2008, era estudiante de último año en la preparatoria San Marcos y miembro de la Sociedad Nacional de Honor y la Federación de Becas de California. Hijo de Tyler y Rosalyn Tomblin, ambos reconocidos en la comunidad de Santa Bárbara, y hermano mayor de Hudzyn, de 13 años, Tayden se destacó por su amor al aire libre y su participación en actividades deportivas y académicas.

Practicaba natación y waterpolo, asistió a la Academia de Emprendedores y completó la Academia Culinaria, donde llegó a ser asistente de profesor. Además, era voluntario en el Centro Marino, donde disfrutaba educando a los visitantes sobre la fauna marina.

