Influencer de Pensilvania enfrentaría hasta 70 años de prisión por acosar a 11 mujeres en cinco estados de EEUU

El influencer Brett Dadig enfrenta hasta 70 años de prisión y una multa de USD 3,5 millones por acoso y amenazas en Estados Unidos. (Instagram/@b_dadig7)

Brett Dadig, un influencer de Pensilvania, podría enfrentar hasta 70 años de prisión y una multa de 3,5 millones de dólares por una serie de acusaciones de acoso y amenazas contra 11 mujeres en cinco estados de Estados Unidos.

La acusación formal, presentada el 2 de diciembre, detalla una conducta que, según las autoridades, se extendió durante el verano y el otoño de 2025, y que incluyó el uso sistemático de redes sociales, podcasts y llamadas telefónicas para intimidar a sus víctimas.

La Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Pensilvania informó que Dadig, de 31 años, fue acusado por un gran jurado federal en Pittsburgh de 14 cargos, entre ellos acoso cibernético, acoso interestatal y amenazas interestatales.

Dadig ignoró ordenes de allanamiento y de protección contra el abuso

Las víctimas de Brett Dadig sufrieron intimidación, angustia emocional y exposición de información privada en redes sociales y gimnasios. (Instagram/@b_dadig7)

El primer fiscal federal adjunto, Troy Rivetti, declaró: “Como se imputa en la acusación formal, Dadig acechó y acosó a más de 10 mujeres utilizando tecnología moderna como arma y cruzando las fronteras estatales, y a través de una conducta implacable, hizo que sus víctimas temieran por su seguridad y sufrieran una angustia emocional considerable”, según el comunicado oficial.

Rivetti añadió que el acusado ignoró órdenes de allanamiento y de protección contra el abuso, y subrayó el compromiso de las autoridades para proteger a la comunidad de individuos considerados amenazantes.

El influencer publicó en sus redes sociales su deseo de conseguir esposa en línea

El influencer documentó públicamente su búsqueda de pareja en línea y empleó inteligencia artificial para contactar mujeres en gimnasios. (Instagram/@b_dadig7)

La acusación sostiene que Dadig documentó públicamente su deseo de encontrar una esposa en línea, y que, tras contactar a mujeres a través de redes sociales y gimnasios, procedió a intimidarlas mediante publicaciones en sus cuentas, episodios de su podcast y llamadas telefónicas.

En su cuenta de Instagram, donde suma más de siete mil seguidores, compartía contenido sobre atletismo, religión y su vida sentimental. Parte de su estrategia para conocer mujeres incluyó el uso de un chatbot de inteligencia artificial en gimnasios, según la acusación.

El documento judicial detalla que el acoso se extendió a víctimas en Pensilvania, Ohio, Florida, Iowa y Nueva York. Las acciones atribuidas a Dadig incluyen presentarse sin previo aviso en domicilios y lugares de trabajo, seguir a algunas mujeres desde sus empleos, intentar que fueran despedidas, tomarles fotografías y publicarlas en línea sin su consentimiento, así como divulgar información privada, como nombres y ubicaciones.

Dadig compartía retórica violenta y en al menos una ocasión fue acusado de someter a una mujer

La conducta de Brett Dadig llevó a la emisión de órdenes de Protección contra el Abuso en Pittsburgh, que el acusado habría violado reiteradamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la acusación describe que Dadig compartía regularmente retórica violenta y despectiva en línea, con referencias a estrangular personas, romper mandíbulas y dedos, y amenazas como “ser el asesino de Dios” o que sus víctimas “se pudrirían en el infierno y sufrirían el día del juicio”.

En al menos un caso, se le atribuye haber sometido a una mujer a contactos sexuales no deseados. Su comportamiento llevó a que se le prohibiera la entrada a varios gimnasios en el área de Pittsburgh, y dos de sus víctimas en esa ciudad obtuvieron órdenes de Protección contra el Abuso (PFA), que Dadig habría violado tanto en línea como en persona. Cuando era vetado de gimnasios o denunciado a la policía en una ciudad, se trasladaba a otra para continuar con su conducta, según la acusación.

El 7 de noviembre, Dadig fue acusado inicialmente de tres cargos de acoso cibernético

Las acciones de acoso de Dadig incluyeron presentarse en domicilios, seguir a mujeres desde sus trabajos y publicar fotos sin consentimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mismo día, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que reconoció que su “comportamiento en las redes sociales” no había sido “apreciado por algunas personas”. En ese mensaje, Dadig expresó: “Me disculpo si he incomodado a alguien”, y mencionó varios gimnasios donde, según reportes, fue vetado. Añadió: “Este caos me sigue afectando, y simplemente lo afronto y aguanto los golpes”.

La ley federal establece una sentencia mínima de doce meses por cada cargo relacionado con la violación de órdenes de protección, y una pena máxima total de setenta años de prisión y una multa de hasta 3,5 millones de dólares. La sentencia final dependerá de la gravedad de los delitos y de los antecedentes penales del acusado, si los hubiera, conforme a las Pautas de Sentencia federales.

Actualmente, Dadig permanece detenido a la espera de una audiencia de detención programada para el 15 de diciembre de 2025, tras haberse prorrogado a petición de la defensa. La fiscal federal adjunta Nicole Vásquez Schmitt está a cargo del caso en representación del gobierno. La investigación que condujo a la acusación formal fue realizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), con la colaboración de varios departamentos de policía locales de Pittsburgh y de otras jurisdicciones del país.