Estados Unidos destruyó otra embarcación con drogas en el Pacífico Oriental: cuatro presuntos narcoterroristas fueron abatidos

El Comando Sur de Estados Unidos informó este jueves sobre la destrucción de una lancha asociada al tráfico de droga en el Pacífico Oriental, acción que dejó cuatro personas muertas y se enmarca en la campaña de Washington para atacar las rutas marítimas de grupos clasificados como “narcoterroristas”.

La fuerza estadounidense señaló que “el ataque se realizó contra una embarcación que navegaba en aguas internacionales bajo el control de una organización designada como terrorista. La inteligencia confirmó que la nave transportaba narcóticos ilícitos y cruzaba una ruta identificada de tráfico en el Pacífico Oriental”.

En un comunicado difundido en la red social X, el comando militar especificó que “cuatro narcoterroristas murieron a bordo de la embarcación”.

Acompañando la declaración, las autoridades difundieron un video en el que se observa una lancha con cuatro motores fuera de borda desplazándose rápidamente antes de recibir un impacto que la envuelve en llamas.

El ataque se suma a una serie de acciones bajo el marco de la Operación Lanza del Sur liderada por el Pentágono y el Comando Sur para combatir el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

El comunicado del Comando Sur de Estados Unidos

El Comando Sur detalló que la orden de la intervención fue dada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Desde el mes de septiembre, Estados Unidos ha intensificado los bombardeos contra embarcaciones sospechosas en rutas marítimas estratégicas, justificados como parte de un esfuerzo regional para frenar el flujo de drogas hacia Norteamérica.

Según cifras oficiales, el saldo de muertes resultantes de esta campaña ya supera las 85 personas. Los blancos de estas acciones están registrados como parte de organizaciones señaladas previamente como terroristas extranjeras por el gobierno estadounidense.

Las operaciones corresponden a una estrategia de presión que se articula en varios frentes: control naval, vigilancia aérea y recopilación de inteligencia conjunta con socios en Sudamérica y Centroamérica.

Autoridades estadounidenses han insistido en que las acciones cumplen estándares legales internacionales y responden a amenazas concretas contra la seguridad de Estados Unidos y de países aliados.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha justificado en múltiples ocasiones la necesidad de este tipo de respuesta para interrumpir cadenas logísticas criminales de alto impacto.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El presidente Donald Trump anunció que se preparan nuevos operativos en territorio venezolano contra objetivos vinculados al narcotráfico, ampliando la ofensiva iniciada en el mar a operaciones en tierra.

Las rutas del Pacífico Oriental han sido durante años corredores fundamentales del tráfico de cocaína y otras sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. Organizaciones como la DEA y la Guardia Costera de Estados Unidos advierten que las embarcaciones utilizadas por los carteles —a menudo rápidas, de bajo perfil y con motores potentes— son diseñadas precisamente para eludir tanto la detección por radar como la persecución en alta mar.

(Con información de AFP)