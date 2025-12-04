Cómo protegerse del frío extremo: qué saber sobre la congelación y la hipotermia durante la ola ártica en EEUU

El frente ártico provoca temperaturas inusualmente bajas en el Medio Oeste y Noreste de Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional. (AP Foto/Gene J. Puskar)

Un frente ártico provocó temperaturas inusualmente bajas en el Medio Oeste y el Noreste de Estados Unidos entre el 3 y el 5 de diciembre, con mínimas extremas que pusieron en alerta a autoridades y servicios de protección civil. La ola de frío afectó a millones de personas en estados como Minnesota, Wisconsin e Illinois, generando preocupación por los riesgos para la salud y la seguridad pública ante la posibilidad de casos de congelación e hipotermia, según reportó ABC News citando fuentes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

De acuerdo con información de las agencias sanitarias federales, la caída repentina de las temperaturas, que registraron valores mínimos de hasta -25℃ (-13℉) de sensación térmica en algunas ciudades, obligó a la emisión de advertencias para la población vulnerable y a la implementación de protocolos de emergencia en hospitales, refugios y redes de asistencia. Expertos consultados por ABC News confirmaron que el frío intenso fuera de temporada planteó desafíos adicionales para habitantes y autoridades acostumbrados a episodios invernales más restrictos en el primer trimestre del año.

Según datos históricos del NWS, eventos comparables en esta época y con una cobertura tan amplia resultan infrecuentes. Los programas federales de prevención, orientados a mitigar riesgos de salud asociados a las bajas temperaturas, han destacado la importancia de actuar de manera anticipada para evitar daños físicos, pérdidas materiales y saturación de servicios médicos. ABC News recordó antecedentes recientes, como la ola de frío de enero de 2019, que produjo un saldo de varios fallecidos y numerosos hospitalizados por complicaciones derivadas del clima extremo.

¿Cuáles son los riesgos principales para la salud durante el frío extremo?

La exposición prolongada a temperaturas muy bajas incrementa el riesgo de desarrollar congelación (frostbite) e hipotermia, dos condiciones consideradas emergencias médicas por los CDC. De acuerdo con los lineamientos oficiales, la congelación puede afectar cualquier parte del cuerpo, pero se presenta con mayor frecuencia en extremidades y zonas expuestas como dedos, nariz, mejillas y orejas. Entre los síntomas iniciales, los CDC destacan la pérdida de sensibilidad, la aparición de piel blanca o gris-amarilla y una textura anormalmente firme o cerosa.

La hipotermia, definida como una temperatura corporal por debajo de los 35℃ (95℉), altera las funciones neuromusculares, la capacidad de juicio y puede llegar a producir la muerte si no se recibe atención médica oportuna. El organismo federal detalla que los síntomas incluyen escalofríos, fatiga, confusión, pérdida de coordinación y trastornos del habla. En el caso de niños y bebés, la señal más común es el enrojecimiento de la piel junto con un progresivo letargo.

“La hipotermia puede instalarse antes de que la persona sea plenamente consciente de su propia vulnerabilidad porque el frío afecta rápidamente la capacidad de pensar y moverse”, señala el sitio oficial de los CDC, citado por ABC News.

La ola de frío extremo en Minnesota, Wisconsin e Illinois genera alertas sanitarias por riesgos de congelación e hipotermia, reportan los CDC. (EFE/ Jason Szenes)

¿Qué recomienda el gobierno para prevenir lesiones por frío?

Las principales autoridades sanitarias de Estados Unidos han difundido una serie de recomendaciones para minimizar los riesgos durante olas de frío severo. Los lineamientos del NWS y los CDC incluyen:

Vestir en capas múltiples , comenzando con materiales que absorban la humedad, añadiendo prendas aislantes y una capa exterior impermeable.

Proteger cabeza, cuello, manos y pies , utilizando gorros, bufandas, guantes y calcetines térmicos.

Cambiar ropa mojada lo antes posible, ya que la humedad favorece la pérdida de calor corporal.

Permanecer en interiores con sistemas de calefacción adecuados, especialmente durante temperaturas inferiores a 0℃ (32℉).

Evitar el consumo excesivo de alcohol, que puede generar una percepción errónea de calor y aumentar la pérdida de temperatura.

Vigilar el estado de salud de personas mayores, niños pequeños y enfermos crónicos, quienes presentan mayor susceptibilidad.

El portal de la Cruz Roja Americana coincide en que mantener una temperatura interna constante de al menos 13℃ (55℉) en los hogares ayuda a prevenir daños en tuberías y reduce los riesgos médicos para los residentes. “Al salir, cubra toda la piel expuesta y limite la permanencia en el exterior a intervalos cortos”, ha señalado la entidad.

¿Cómo actúan los sistemas de salud y protección civil?

Los sistemas locales y federales de salud enfocan su estrategia en información preventiva y atención rápida de emergencias vinculadas a la exposición al frío. El CDC mantiene campañas educativas sobre síntomas de congelación e hipotermia, mientras que los departamentos de salud estatales refuerzan la disponibilidad de refugios temporales y servicios de traslado para personas en situación de calle o con dificultades de movilidad.

De acuerdo con lo publicado por ABC News, hospitales y centros médicos en las zonas bajo alerta han recibido directrices para incorporar en sus protocolos la evaluación rápida de signos de daño tisular y alteraciones de conciencia en pacientes que consultan por exposición al frío. Las líneas telefónicas de emergencia han reforzado sus recursos para orientar a la población sobre medidas inmediatas en caso de sospechar lesiones por bajas temperaturas.

“Si la piel se vuelve entumecida, blanca o gris-amarilla y pierde elasticidad, es imprescindible buscar atención médica. No se debe frotar la zona afectada ni exponerla abruptamente al calor”, advierte la guía oficial del CDC.

Las autoridades emiten advertencias y activan protocolos de emergencia en hospitales y refugios ante el descenso repentino de temperaturas. (Josh Salmon/The Independent via AP)

¿Qué medidas se recomiendan para proteger los hogares y automóviles?

Además de las precauciones personales, las autoridades federales y estatales han emitido recomendaciones sobre protección de viviendas y vehículos durante el frío extremo. La Cruz Roja Americana indica que resulta fundamental mantener la calefacción encendida aunque la vivienda quede temporalmente deshabitada. Recomiendan mantener las puertas de gabinetes abiertas para favorecer la circulación de aire templado alrededor de las tuberías, además de dejar correr un hilo fino de agua en los grifos para prevenir la congelación.

Respecto a vehículos, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (NHTSA) aconseja revisar el estado de la batería, los líquidos y los sistemas de calefacción antes de cada trayecto. Ante la posibilidad de nieve o hielo en parabrisas, sugieren llevar herramientas manuales para el deshielo y contar con mantas, agua y suministros en caso de quedarse varados.

¿Quiénes corren mayor riesgo durante estas olas de frío?

Personas mayores, niños y enfermos crónicos forman los grupos con mayor vulnerabilidad frente al descenso de temperaturas de acuerdo con los CDC y el NWS. La capacidad de regular la temperatura corporal disminuye en estas poblaciones, incrementando el peligro de sufrir lesiones graves tras períodos cortos de exposición.

Además, el uso de ciertos medicamentos como antihipertensivos o antihistamínicos puede interferir con los mecanismos fisiológicos de compensación térmica. Las autoridades recomiendan a familiares y cuidadores revisar frecuentemente el estado de salud de los integrantes de estos grupos durante episodios de frío intenso.

El frío intenso fuera de temporada desafía la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y protección civil en Estados Unidos. (Tom Stromme/The Bismarck Tribune via AP)

¿Qué impacto tiene este fenómeno para la población y qué sigue?

El registro de temperaturas inusualmente bajas en diciembre ha activado una reacción coordinada de los sistemas de salud, protección civil y organizaciones comunitarias en buena parte de Estados Unidos. Se espera que los protocolos de alerta temprana permanezcan vigentes durante los próximos días y que la vigilancia epidemiológica se fortalezca en hospitales y centros de emergencia.

Según informes de ABC News y los canales oficiales del CDC, la población puede reducir los riesgos si adopta las recomendaciones institucionales y permanece atenta a los avisos meteorológicos. La continuidad y severidad de este tipo de episodios dependerá de la evolución de los sistemas frontales y del monitoreo constante por parte de las autoridades competentes.