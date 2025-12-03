Estados Unidos

Un mapache entró a una licorería, se emborrachó, causó destrozos y fue rescatado inconsciente en el baño

El animal irrumpió por el techo de la tienda, accedió a los estantes más bajos donde se almacenaban botellas de whisky y escocés, y provocó daños en estanterías y en el cielorraso del establecimiento

Un mapache fue hallado inconsciente
Un mapache fue hallado inconsciente tras consumir alcohol en el baño de una licorería de Ashland, Virginia. (Protección y refugio de animales del condado de Hanover)

Un inusual incidente sorprendió a los habitantes de Ashland, Virginia, el pasado fin de semana, cuando agentes acudieron al reporte de un “sospechoso” inusual: un mapache borracho fue hallado inconsciente en el baño de una tienda de licores de la localidad. El animal, conocido por sus travesuras nocturnas y su apariencia de “bandido enmascarado”, habría irrumpido en el comercio, causado daños y consumido varias bebidas alcohólicas antes de colapsar.

Autoridades del Condado de Hanover detallaron en una publicación en redes sociales que el animal irrumpió por el techo en la madrugada del 29 de noviembre, accedió a los estantes más bajos donde se almacenaban botellas de whisky y escocés, y provocó daños en estanterías y en el cielorraso del establecimiento.

Una empleada del local encontró al animal desplomado en el suelo del baño poco después de abrir la tienda durante la mañana. Las primeras investigaciones fueron confirmadas y difundidas públicamente tanto en las redes oficiales de la dependencia local como en declaraciones recabadas por medios estadounidenses.

Agentes de protección animal rescataron al mapache y lo trasladaron para que se recuperara de la intoxicación. (Protección y refugio de animales del condado de Hanover)

La oficial de protección animal Samantha Martin, responsable del operativo, relató que el animal “cayó a través de uno de los paneles del techo y comenzó un verdadero descontrol, bebiendo de todo”. Fotografías compartidas por la propia dependencia muestran botellas destrozadas distribuidas sobre el pasillo, charcos de licor y al animal inconsciente junto al inodoro.

En declaraciones retomadas por USA Today, Martin aseguró que trasladó al mapache al refugio del condado para su recuperación: “lo llevé al albergue y no paré de reírme durante el traslado. Otro día más en la vida de una oficial de control animal, supongo”, manifestó la agente.

Según el informe oficial, tras dormir varias horas, el animal no presentó lesiones físicas visibles, salvo “quizá una resaca y malas decisiones de vida”, conforme fue comunicado en la página de Facebook de la agencia. Pese al carácter insólito del hecho, la intervención estuvo marcada por la precaución: “lo liberamos nuevamente en su hábitat natural después de cerciorarnos de que no tenía ninguna secuela”, subrayó la entidad en el mismo canal.

El incidente ocurrió solo dos días después del feriado local de Acción de Gracias, lo que propició en redes sociales comentarios de solidaridad humorística con el animal. Los internautas publicaron comentarios como “yo también acabaría en el baño tras mezclar todas esas bebidas” y juegos de palabras vinculados a la famosa expresión “drunk as a skunk”, transformada en “drunk as a raccoon”, circularon ampliamente entre usuarios de Facebook.

El animal provocó daños en el techo y en los estantes, donde rompió varias botellas de whisky y escocés. (Protección y refugio de animales del condado de Hanover)

Otros mapaches traviesos

Esta no sería la primera vez este año en la que se detecta a un mapache en situaciones insólitas relacionadas con sustancias. En mayo, fuerzas policiales de Ohio reportaron haber encontrado a otro ejemplar sosteniendo una pipa de metanfetamina en el asiento de conductor de un vehículo inspeccionado, informaron las autoridades de Springfield Township según cita CBS News.

Además, la abundancia de estos animales en entornos urbanos de Virginia ha sido confirmada por el Departamento de Recursos Naturales del estado, lo que explica la frecuencia con la que aparecen en situaciones no previstas en ciudades, parques y, ahora, también en tiendas de bebidas.

La gerencia de la Virginia ABC, agencia estatal que supervisa los expendios oficiales, envió un mensaje público tras conocerse el suceso: “agradecemos el profesionalismo de los agentes de protección animal al responder y brindarle un transporte sobrio a nuestro visitante”, publicó la institución.

Las autoridades reiteraron que no existen grabaciones en video del suceso, ya que el animal, apodado en redes como “Rocky”, derribó los sistemas de cámaras al ingresar. La tienda, ubicada a unos 25 kilómetros al norte de Richmond, sirvió de escenario para una anécdota que la comunidad local pronto asoció con celebraciones y excesos humanos en fechas festivas. Desde la agencia local concluyeron que el animal “fue liberado esperando que haya aprendido que el allanamiento de morada no es la solución”.

MapacheBorrachoVirginiaestados-unidos-noticias

