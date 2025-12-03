Los cambios en la visa H-1B modifican el acceso de trabajadores extranjeros a Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos fijó una tarifa de 100.000 dólares para nuevas solicitudes de visa H-1B a partir de septiembre de 2025. (Freepik)

El gobierno de Estados Unidos fijó una tarifa de 100.000 dólares para las solicitudes iniciales de la visa H-1B, medida que afecta a las empresas tecnológicas, universidades y sectores que dependen de personal calificado del extranjero. Esta modificación, vigente desde el 21 de septiembre de 2025, busca ordenar el acceso al mercado laboral estadounidense y priorizar la contratación de ciudadanos y residentes permanentes según fuentes gubernamentales.

De acuerdo con información oficial publicada por la Casa Blanca, la orden ejecutiva presidencial aplica este nuevo monto exclusivamente para peticiones nuevas de la visa H-1B y excluye las renovaciones o extensiones existentes. El Departamento de Trabajo (DOL) y el Departamento de Justicia (DOJ) aplican desde entonces inspecciones y auditorías bajo el esquema “Proyecto Firewall”, una política diseñada para monitorear patrones de contratación y garantizar el cumplimiento de la ley migratoria, según datos institucionales del DOL.

La visa H-1B permite a empleadores estadounidenses contratar personal extranjero en ocupaciones especializadas. Este sistema ha sido objeto de revisión política a lo largo de los últimos años por la presión de sectores conservadores, como la Heritage Foundation, que impulsa medidas para ajustar la asignación de estos permisos y restringir exenciones históricas, según la documentación oficial publicada por la organización. Con la imposición de la nueva tarifa y el inicio de auditorías federales, el acceso a este visado y el proceso de selección quedan sujetos a una mayor supervisión pública.

¿Cuánto cuesta tramitar la visa H-1B en 2025 y a quién afecta?

El costo de solicitar una visa H-1B en 2025 es de 100.000 dólares por cada petición nueva, según la proclamación divulgada por la Casa Blanca. Esta cifra representa un cambio respecto al precio anterior, que tradicionalmente oscilaba entre 2.000 y 5.000 dólares por trámite, de acuerdo con datos publicados por el Departamento de Estado.

La medida excluye a aquellos individuos que buscan renovar una visa vigente o ampliar la autorización temporal en el país. Solo se habilitan excepciones puntuales para casos de alto interés nacional, lo que implica que organizaciones científicas, tecnológicas, universidades y clínicas de investigación quedan obligadas a pagar el monto máximo salvo aprobación especial.

El objetivo declarado por las autoridades es que “las empresas prioricen la contratación de estadounidenses calificados”, como figura en el texto oficial de la Casa Blanca. En el último año fiscal previo a la reforma, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos recibió más de 400.000 solicitudes de visa H-1B, cifra que supera ampliamente el cupo legal anual de aproximadamente 85.000 visas aprobadas.

La nueva tarifa de la visa H-1B impacta a empresas tecnológicas, universidades y sectores que dependen de talento extranjero calificado. (Foto: Difusión)

¿Qué es el Proyecto Firewall y cómo impacta las contrataciones?

El Proyecto Firewall es la iniciativa lanzada en 2025 por el Departamento de Trabajo junto con el Departamento de Justicia. Su foco principal está puesto en la detección de abusos y la prevención de prácticas fraudulentas en los procesos de selección y empleo de trabajadores extranjeros.

Bajo este esquema, ambas agencias federales:

Realizan inspecciones sorpresa y auditorías sistemáticas en empresas que emplean personal con visa H-1B.

Publican mensualmente estadísticas sobre el número de peticiones, despidos, quejas e investigaciones asociadas con este programa.

Investigan denuncias relativas al desplazamiento de trabajadores ciudadanos o residentes permanentes por extranjeros visados.

“El Departamento publicará mensualmente información estadística sobre peticiones de visa H-1B, despidos y denuncias sometidas a investigación”, figura en el sitio oficial del DOL. Las sanciones para empleadores que infrinjan las reglas pueden incluir prohibiciones permanentes para presentar futuras solicitudes, así como sanciones económicas de alto valor.

¿Cuáles son las propuestas de reforma para el sistema H-1B y quién las impulsa?

La Heritage Foundation, a través de su plan “Project 2025”, sugirió un conjunto de reformas dirigido a restringir el alcance del programa H-1B. Entre las principales propuestas, se encuentran:

Eliminar exenciones históricas que permitían a universidades y entidades sin fines de lucro evadir límites generales y cuotas de visados.

Reemplazar el sistema de selección por sorteo aleatorio por un mecanismo basado en niveles de salario, priorizando a quienes reciben ofertas con mayores remuneraciones.

Limitar la cantidad de solicitudes permitidas por empresa cada año.

Prohibir que los cónyuges de beneficiarios H-1B con visa H-4 tengan acceso a permisos laborales.

Imponer sanciones de por vida a quien infrinja intencionalmente la normativa migratoria.

El documento institucional de la Heritage Foundation señala que estos cambios buscan evitar el reemplazo sistemático de empleados estadounidenses por trabajadores extranjeros y favorecer la transparencia en la contratación. Aunque la propuesta no es ley, ha servido como base orientadora para la reciente proclamación presidencial y para iniciativas legislativas en trámite en el Congreso federal según información publicada por la misma organización.

El cupo anual de la visa H-1B se mantiene en 85.000 autorizaciones, pese a recibir más de 400.000 solicitudes cada año. (Archivo)

¿Qué reacciones institucionales generó la nueva tarifa H-1B?

La imposición de una tarifa única de 100.000 dólares motivó una reacción inmediata de organismos empresariales y legisladores. La Cámara de Comercio de Estados Unidos interpuso una demanda federal contra el gobierno argumentando que la medida puede afectar la competitividad internacional del país y restringir la capacidad de pequeñas empresas y startups para acceder a talento altamente especializado.

En paralelo, grandes compañías tecnológicas advirtieron oficialmente que el coste elevado limitará la contratación de personal extranjero, ya que este tipo de visados solía emplearse para cubrir áreas críticas como inteligencia artificial, sistemas avanzados y nuevas ciencias aplicadas.

El gobierno nacional defiende el formato implementado. La portavoz de la administración, Karoline Leavitt, declaró que “el presidente Trump no apoya que los trabajadores estadounidenses sean reemplazados”, e insistió en la necesidad de “coordinar la llegada de extranjeros a la apertura de plantas industriales y nuevas líneas de producción”. Según consta en el comunicado de la Casa Blanca, la política actual considera que, una vez cubierta la demanda de trabajadores locales, algunas industrias podrán continuar solicitando profesionales extranjeros en sectores definidos como estratégicos.

¿Cuántas solicitudes se reciben y cuál es el límite del programa H-1B?

Según datos recientes del Departamento de Trabajo, el cupo anual del visado H-1B es de aproximadamente 85.000 autorizaciones, con una porción reservada para trabajadores con títulos avanzados y otra para el resto de las solicitudes. Sin embargo, cada año la demanda supera ampliamente esa cantidad, con picos de más de 400.000 solicitudes presentadas por empresas, universidades y hospitales.

El sistema actual prioriza competencias avanzadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, aunque las reformas impulsadas por la administración, en coordinación con propuestas como las de la Heritage Foundation, pretenden establecer criterios económicos y fiscales para ordenar el ingreso, además de los requisitos profesionales habituales.

El gobierno defiende la medida de la visa H-1B como una estrategia para priorizar la contratación de ciudadanos y residentes permanentes. (Freepik)

¿Qué cambia y qué permanece bajo la nueva normativa de la H-1B?

El elemento central de la reforma es la tarifa de 100.000 dólares por solicitud, aplicable únicamente a nuevas peticiones. No existen cambios en los requisitos académicos o en la dispersión de cupos entre distintas ramas de la ciencia o la tecnología. No se elimina la posibilidad de renovación, ni se alteran las condiciones de permanencia una vez otorgada la visa bajo el régimen habitual.

El ámbito de las prioridades estatales recae ahora en la fiscalización, la transparencia y la capacidad del Estado federal para penalizar infracciones y monitorear tendencias de contratación. Los Departamentos de Trabajo y Justicia serán responsables de la aplicación de estas auditorías y de la publicación regular de estadísticas e informes sobre el programa H-1B.

¿Qué puede esperar el solicitante o la empresa que requiera personal extranjero en Estados Unidos?

Empresas que dependen de talento internacional deberán ajustar sus estrategias de reclutamiento y planificar recursos financieros adicionales a la hora de programar búsquedas internacionales. Los solicitantes de la H-1B ahora enfrentan un costo de entrada considerablemente mayor y un contexto de control más estricto.

El gobierno ha enfatizado que la supervisión y el desarrollo del mercado laboral local ocupan la prioridad en las medidas actuales, siguiendo un plan estratégico de control administrativo y fiscal que apunta a mantener la competitividad de ciudadanos y residentes permanentes. Los procesos de análisis continuarán bajo revisión a medida que avancen las demandas presentadas por organismos como la Cámara de Comercio y conforme el Congreso estadounidense debata nuevas reformas estructurales.