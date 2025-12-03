Estados Unidos

Detienen a un estudiante de la Universidad de Delaware con armas, municiones y planes detallados para un ataque armado

El joven almacenaba pistolas, cargadores extendidos, un chaleco antibalas y un manifiesto donde expresaba intenciones de perpetrar un ataque masivo en el campus universitario

La policía de Delaware detuvo a Luqmaan Khan, estudiante de la Universidad de Delaware, tras descubrir en su poder un arsenal de armas, municiones, chaleco antibalas y un cuaderno con detallados esquemas para un posible ataque contra la institución y las fuerzas de seguridad.

El arresto tuvo lugar luego de una parada de tráfico en Canby Park West, Wilmington, donde los agentes notaron el comportamiento sospechoso del joven y procedieron a inspeccionar el vehículo.

De acuerdo con las autoridades, durante la revisión encontraron una pistola Glock .357 cargada con 27 cartuchos, tres cargadores adicionales completamente llenos, municiones para pistola 9mm y una placa balística blindada.

La policía también halló un cuaderno con anotaciones manuscritas sobre otras armas, municiones y estrategias para perpetrar un ataque y evadir a la policía después del hecho. En el mismo cuaderno se identificaba a un agente universitario por nombre y se incluyó un mapa rotulado como “UD Police Station” en el que se marcaban accesos y salidas del edificio.

El sospechoso, identificado como Luqmaan Khan, de 25 años, se negó a salir del vehículo y opuso resistencia durante el arresto, según la policía de New Castle. Según un informe de NBC News, Khan enfrenta cargos por posesión de metralleta y otros delitos relacionados con armas de fuego.

Tras obtener una orden de registro, la policía inspeccionó la vivienda de Khan en Wilmington y recuperó una pistola Glock 9mm equipada con un dispositivo ilegal de conversión a metralleta, municiones expansivas (hollow-point) y un rifle .556 con mira telescópica y láser. Además, se confiscaron más municiones y un chaleco táctico con dos placas balísticas, de acuerdo con el New York Post.

En las investigaciones también se recuperó un manifiesto donde, presuntamente, Khan declaraba su intención de cometer un ataque masivo para alcanzar el “martirio”. Una de las frases que figura en este documento afirma su deseo de “matar a todos” como parte de su plan violento.

El sargento Richard Chambers, de la policía de New Castle, valoró la actuación de los agentes que, al percatarse de la presencia del vehículo fuera de horario, realizaron una revisión exhaustiva en lugar de simplemente advertir por la infracción. “Ellos hicieron su trabajo policial”, señaló Chambers, subrayando el impacto que pudo haber tenido este operativo en la prevención de una posible tragedia.

Las fuerzas de seguridad compartieron en redes sociales imágenes de las armas y municiones confiscadas a Khan. El caso ha suscitado gran preocupación en la comunidad universitaria y en las autoridades locales, que refuerzan la importancia de la vigilancia y la intervención policial para evitar incidentes de violencia armada en campus educativos.

