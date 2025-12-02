Nueva Jersey declara emergencia en cinco condados por tormenta de nieve y riesgo de hielo en las rutas

El estado de emergencia en Nueva Jersey afecta a cinco condados del noroeste por la llegada de una tormenta invernal con nieve y hielo. (AP)

La gobernación de Nueva Jersey declaró el estado de emergencia en cinco condados del noroeste a partir de las 5:00 a. m. del martes 2 de diciembre de 2025, ante la llegada de una tormenta invernal que provocará condiciones peligrosas por nieve, aguanieve y lluvia congelante. La medida, firmada por el gobernador Phil Murphy mediante la Orden Ejecutiva N° 406, afecta a las jurisdicciones de Hunterdon, Morris, Passaic, Sussex y Warren, por tratarse de las zonas estimadas con mayor impacto según los pronósticos meteorológicos. Las autoridades consideran este anuncio relevante por la potencial interrupción de traslados, servicios y actividades cotidianas en las áreas más vulnerables.

Según informó la gobernación y confirmaron agencias de noticias como ABC News y NBC Philadelphia, la decisión fue motivada por reportes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) que advierten la posibilidad de precipitaciones de uno a seis centímetros de nieve, acompañadas de precipitaciones heladas e interrupciones viales, a partir del inicio de la jornada del martes. El Departamento de Transporte de Nueva Jersey comunicó que cuadrillas estatales y contratistas fueron desplegados desde la madrugada, a fin de anticipar las complicaciones que pueda traer el sistema frontal.

La medida se produce al inicio de la temporada invernal en la región noreste de Estados Unidos, durante la cual suelen registrarse temporales que alteran el funcionamiento de las ciudades y afectan a millones de personas. Medios como ABC News y WABC recordaron que este nuevo episodio sigue a otro sistema de tormenta que, el fin de semana previo, ocasionó nevadas importantes en el medio oeste y alteró el regreso de viajeros tras el feriado de Acción de Gracias.

¿Por qué Nueva Jersey declaró el estado de emergencia en el noroeste del estado?

La Orden Ejecutiva N° 406 estableció el estado de emergencia en Hunterdon, Morris, Passaic, Sussex y Warren ante la previsión de acumulaciones de nieve y hielo en rutas clave. El gobernador Phil Murphy precisó que la decisión busca “proteger la seguridad de los residentes y prevenir incidentes graves en caminos y servicios críticos”, cita recogida por NBC Philadelphia.

La medida faculta a las autoridades para articular recursos estatales, flexibilizar procedimientos y coordinar respuestas rápidas en caso de emergencias, accidentes o interrupciones por el clima. El Departamento de Transporte de Nueva Jersey y los equipos de emergencia locales permanecen en alerta y listos para intervenir, según información oficial publicada en el portal ready.nj.gov.

El gobernador Phil Murphy firmó la Orden Ejecutiva N° 406 para proteger la seguridad de los residentes ante el riesgo de acumulaciones de nieve y lluvias congelantes. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿A qué condados de Nueva Jersey afecta el estado de emergencia por la tormenta de nieve?

El estado de emergencia abarca los condados de Hunterdon, Morris, Passaic, Sussex y Warren, ubicados en el noroeste del estado. Según la comunicación institucional y datos retomados por ABC News, estos condados presentarían las condiciones más adversas en términos de nevadas acumuladas y formación de hielo, por lo que estarían bajo vigilancia especial. La autoridad instó a los residentes y conductores de estas zonas a evitar traslados innecesarios y seguir las recomendaciones actualizadas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y servicios locales.

¿Qué dice el pronóstico meteorológico para la tormenta invernal en Nueva Jersey?

De acuerdo con los informes de NBC Philadelphia y proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta iniciará su impacto el martes por la mañana con una previsión de entre uno y seis centímetros (1-6 pulgadas) de nieve en los condados afectados. Las autoridades prevén la presencia de aguanieve y posibles lluvias congeladas que podrían formar placas de hielo en calles y rutas, aumentando el riesgo de accidentes. ABC News consignó que el NWS advirtió: "la amenaza de acumulación significativa de nieve es creciente, con hasta 15 centímetros en algunas áreas alejadas de la costa“.

El temporal se desplaza del medio oeste estadounidense y continuará avanzando hacia el noreste hasta perder fuerza el miércoles, estiman los meteorólogos. Se esperan ráfagas de viento y posibles interrupciones temporales de la energía eléctrica debido a la acumulación de nieve en tendidos y árboles.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica entre uno y seis centímetros de nieve y advierte sobre la formación de placas de hielo en rutas clave de Nueva Jersey. (Doug Hood/Asbury Park Press/USA Today Network via REUTERS)

¿Qué medidas tomó el gobierno de Nueva Jersey ante la tormenta?

El Departamento de Transporte estatal activó turnos extraordinarios tanto de personal propio como de contratistas viales desde la madrugada del martes, para aplicar tratamientos a las rutas, retirar nieve y mantener despejados los principales accesos. El gobernador Phil Murphy indicó: "Las autoridades monitorean constantemente la situación y ajustarán los operativos según la evolución del evento“, según recogió NBC Philadelphia. Todas las dependencias de la administración regional y las fuerzas civiles tienen instrucciones de priorizar la asistencia y seguridad, según remarcaron fuentes gubernamentales en el portal institucional.

El gobierno recomienda a la población permanecer atenta a los canales oficiales y a las instrucciones puntuales en cada condado, en particular en las zonas rurales y montañosas.

¿Cómo afecta la tormenta a vuelos, transporte y servicios en Nueva Jersey?

De acuerdo con datos de ABC News, la llegada de la tormenta ha provocado la cancelación y retraso de decenas de vuelos en aeropuertos de la región, especialmente en Chicago O’Hare y Filadelfia, por la extensión del sistema frontal desde el medio oeste. Empresas de transporte ajustaron cronogramas y recomendaron consultar actualizaciones antes de dirigirse a terminales. Los servicios de emergencia y mantenimiento se preparan para operar en condiciones de visibilidad limitada y bajas temperaturas.

Empresas eléctricas y de servicios básicos también alertaron sobre posibles cortes. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la acumulación de nieve y la posible formación de hielo podrían generar interrupciones temporales en el suministro en algunos puntos alejados. Residentes y empresas recibieron recomendaciones de almacenar provisiones y prever inconvenientes logísticos durante el paso del temporal.

El Departamento de Transporte de Nueva Jersey desplegó cuadrillas y contratistas desde la madrugada para anticipar complicaciones viales por la tormenta invernal. (Photo by Angela Weiss / AFP)

¿Qué otras regiones están bajo alerta por la tormenta invernal en Estados Unidos?

El fenómeno no solo afecta a Nueva Jersey. Según WABC y reportes del Servicio Meteorológico Nacional, el sistema cruzó primero el medio oeste y mantiene bajo advertencia invernal a varios estados del noreste, incluida la ciudad de Nueva York, donde la gobernadora Kathy Hochul dispuso operativos adicionales en rutas y recursos para auxilio. ABC News reportó que, en toda la franja desde Pittsburgh hasta Maine, la previsión marca acumulaciones de hasta 30 centímetros (12 pulgadas) en áreas interiores, especialmente en zonas rurales apartadas de la costa.

La coordinación entre autoridades estatales del noreste norteamericano permite compartir equipos y recursos según prioridad de emergencias, en tanto el gobierno federal mantiene la vigilancia para facilitar apoyo logístico en caso de necesidad.

¿Cuáles son las recomendaciones para los habitantes de las zonas afectadas?

La administración estatal y el NWS recomiendan a los residentes permanecer en casa de no ser imprescindible salir, mantener cargados los dispositivos móviles, aprovisionarse de agua, alimentos y medicamentos, y estar atentos a las alertas oficiales.

La evolución de la alerta dependerá del desarrollo de la tormenta durante la jornada. Las autoridades evaluarán la persistencia de la medida conforme disminuya la intensidad del temporal y los equipos puedan restablecer todas las rutas y servicios afectados.