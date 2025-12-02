Estados Unidos

La TSA registra récord histórico de pasajeros en aeropuertos de EEUU después del Día de Acción de Gracias

Más de 3,1 millones de personas pasaron por los controles de seguridad el domingo, superando cualquier cifra previa, en medio de cancelaciones y demoras por una tormenta invernal que afectó a gran parte del país

La TSA bate récord histórico al revisar a más de 3,1 millones de pasajeros en un solo día tras Acción de Gracias. (REUTERS/Daniel Cole)

El regreso de millones de estadounidenses tras el feriado del Día de Acción de Gracias estuvo marcado por un hito en la historia de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA): más de 3,1 millones de pasajeros pasaron por los controles de seguridad en los aeropuertos del país el domingo, según informó la agencia a ABC News.

Este volumen de viajeros no solo superó el récord anterior, sino que también se produjo en un contexto de cancelaciones y retrasos masivos provocados por condiciones meteorológicas adversas.

El domingo 30 de noviembre, la TSA registró su jornada más activa desde su creación, revisando a una cifra sin precedentes de pasajeros en un solo día.

Durante estos días la cantidad de viajeros superó los números máximos anteriores

El domingo posterior al feriado se convierte en la jornada de mayor tráfico aéreo en la historia de la TSA. (AP Photo/Nam Y. Huh)

El récord previo, de 3,09 millones de personas, había sido alcanzado el 22 de junio. De acuerdo con la información proporcionada por la agencia a ABC News, los 10 días de mayor tráfico aéreo en la historia de la TSA han tenido lugar desde julio de 2024, y ocho de ellos corresponden a este mismo año. En todos esos días, la cantidad de viajeros superó los tres millones.

El incremento en el flujo de pasajeros coincidió con interrupciones generalizadas en los vuelos a causa de una tormenta invernal que afectó a gran parte del país.

Según datos de FlightAware citados por ABC News, el domingo se cancelaron más de mil vuelos y se registraron más de 13.000 retrasos en todo Estados Unidos.

En este contexto, quienes optaron por regresar a casa por carretera tras el fin de semana festivo también enfrentaron desafíos relacionados con el tráfico. De acuerdo con Inrix, proveedor de datos y análisis de transporte citado por ABC News, el horario más recomendable para emprender el viaje de regreso el lunes era después de las 20h, con el objetivo de evitar las congestiones habituales en las principales rutas del país.

La magnitud de la tormenta afectó a miles de vuelos con retrasos y cancelaciones

Las cancelaciones y retrasos masivos afectaron a miles de vuelos en Estados Unidos por una tormenta invernal. (AP Foto/Matt Rourke)

De acuerdo con la información publicada por el medio ABC News, el impacto de la tormenta persistió el lunes, con más de 300 vuelos cancelados y más de 3.300 retrasados hasta la tarde, mientras el sistema meteorológico avanzaba desde Kansas hasta Maine.

Las previsiones meteorológicas indicaban que la tormenta traería entre 5 y 10 centímetros de nieve el lunes por la tarde en una franja que abarca desde Kansas hasta Indiana, desplazándose posteriormente hacia Michigan y Ohio durante la noche.

Además, se esperaba que el norte de Pensilvania y el centro de Maine recibieran más de quince centímetros de nieve a medida que el fenómeno se desplazara hacia el noreste entre la noche del lunes y el martes.

Una nueva tormenta invernal seguirá afectando a los viajeros tras el el Día de Acción de Gracias

La tormenta invernal Chan podría afectar a los viajeros durante su regreso tras el día festivo. (AP foto/Carolyn Kaster)

De acuerdo con las predicciones, la tormenta invernal Chan podría dejar hasta 30 centímetros de nieve en determinados sectores del noreste de Estados Unidos, mientras más de 53 millones de personas permanecen bajo alerta por fenómenos climáticos adversos que incluyen combinaciones de nieve, lluvia y hielo hasta el miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional ha activado avisos de invierno desde Pensilvania hasta Maine, incluyendo la región de los Apalaches y áreas del medio oeste, tras el impacto de un sistema previo que ya afectó la movilidad en esa zona. Esta nueva tormenta, que avanza desde las llanuras centrales hacia el este, genera advertencias específicas para automovilistas y viajeros ante condiciones peligrosas en carreteras y aeropuertos.

El arte argentino desembarca a

Powerball eleva su premio mayor

El Valle de la Muerte

Los precios de la gasolina

Estados Unidos se mostró optimista
Wanda Nara reconoció que tuvo

