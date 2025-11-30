Zachery Ty Bryan, el exactor de “Mejorando la casa”, fue arrestado por sexta vez en cinco años

Zachery Ty Bryan es arrestado en Oregón por violar los términos de su libertad condicional tras condena por violencia doméstica. (Horry County Sheriff's Office)

El historial judicial de Zachery Ty Bryan volvió a ocupar la atención pública tras su reciente detención en Eugene, Oregon, donde el actor fue acusado de violar los términos de su libertad condicional, impuesta por una condena previa por violencia doméstica.

Este nuevo arresto, ocurrido el sábado 29 de noviembre, representa el sexto en los últimos cinco años para el exintérprete de Home Improvement, según informó People.

Bryan, de 44 años, permanece bajo custodia en la Cárcel del Condado de Lane sin derecho a fianza, con una fecha de liberación prevista para el miércoles 3 de diciembre, de acuerdo con los registros penitenciarios. Junto a él, su prometida Johnnie Faye Cartwright también fue arrestada y encarcelada en la misma institución.

La prometida del actor enfrenta al menos cinco cargos

Johnnie Faye Cartwright, prometida de Bryan, enfrenta cinco cargos, incluyendo conducir bajo la influencia y tentativa de agresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cartwright enfrenta cinco cargos: uno por conducir bajo la influencia del alcohol, tres por imprudencia temeraria y uno por intento de agresión en primer grado, según los mismos registros. Hasta el domingo 30 de noviembre, Cartwright continuaba detenida.

No se ha confirmado si Bryan o Cartwright cuentan con representación legal que pueda emitir declaraciones en su nombre, según People.

El historial reciente de Bryan muestra una secuencia de incidentes legales

El historial de Bryan incluye arrestos por violencia doméstica, conducir bajo la influencia y agresión grave en cuarto grado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En enero, fue arrestado en Myrtle Beach, Carolina del Sur, acusado de violencia doméstica en segundo grado. Un informe policial obtenido por People detalla que una mujer, identificada como Cartwright, declaró haber sido agredida por Bryan, con quien comparte tres hijos: Kennedy, Parker y Sequoia. Según el informe, la mujer relató que Bryan “la estranguló y la golpeó en la cara varias veces”, y que había otras personas presentes en la vivienda durante el incidente.

A lo largo de 2024, Bryan fue arrestado en dos ocasiones por cargos de conducir bajo la influencia del alcohol, la primera en febrero y la segunda en octubre. En 2023, enfrentó acusaciones de agresión grave en cuarto grado, robo en tercer grado y acoso menor.

Finalmente, se declaró culpable de agresión grave en cuarto grado, lo que constituye violencia doméstica, según explicó el fiscal de distrito adjunto del condado de Lane, Chris Parosa, a People. Por este delito, Bryan fue sentenciado a siete días de prisión.

Parosa precisó que el segundo cargo fue desestimado como parte de una “resolución negociada”. En lugar de enfrentar una condena de entre 19 y 20 meses de cárcel, Bryan recibió una reducción de la pena: “36 meses de libertad condicional supervisada, siete días de cárcel, las condiciones habituales de violencia doméstica y la prohibición de contacto con la víctima sin la aprobación del agente de libertad condicional”, detalló el fiscal. La libertad condicional de Bryan se extiende hasta octubre de 2026, según reportó el medio local KEZI.

El historial de detenciones del actor se originó en 2020

La libertad condicional de Bryan, vigente hasta octubre de 2026, le prohíbe el contacto con la víctima sin autorización judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El historial de detenciones de Bryan se remonta a 2020, cuando fue arrestado por presuntamente estrangular a su entonces pareja en una vivienda de Oregon. En esa ocasión, se declaró culpable de dos delitos menores de violencia doméstica y fue sentenciado a 36 meses de libertad condicional.

En 2023, Cartwright expresó públicamente su respaldo a Bryan, afirmando: “Siempre querría lo mejor para el padre de mis hijos”. En una declaración a Us Weekly, añadió: “El trauma puede traer consigo dificultades de muchas formas. Es una situación horrible que se va a manipular de muchas maneras. He aprendido de primera mano que la verdad nunca coincidirá con lo que se ha dicho. Les pido a todos que respeten nuestra privacidad por el bien de los niños y sus familias para que pueda comenzar el proceso de sanación”.

La carrera de Bryan alcanzó notoriedad en la década de los noventa gracias a su papel como Brad Taylor en las ocho temporadas de “Mejorando la casa”, donde compartió pantalla con Tim Allen y Patricia Richardson. Además, participó en episodios de “El príncipe de Bel-Air”, “Boston Public”, “Centro del Universo” y “Veronica Mars”, así como en la película “Rápidos y Furiosos: Reto Tokio” de 2006.

En 2023, Bryan confesó a The Hollywood Reporter las dificultades que enfrentó tras el final de la comedia de ABC en 1999: “En realidad fue muy difícil encontrar estabilidad como actor después de que la comedia concluyó”.