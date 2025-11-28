Estados Unidos

Estos son los empleos con mayor riesgo de ser reemplazados por la inteligencia artificial

Un informe académico del MIT reveló que cerca del 12% de los puestos actuales en Estados Unidos cuentan con funciones susceptibles de automatización

La inteligencia artificial ya tiene la capacidad de reemplazar funciones realizadas por cerca del 12% de los trabajadores estadounidenses, cifra que equivale a unos 1,2 millones de millones de dólares en salarios, de acuerdo con un estudio reciente del Massachusetts Institute of Technology (MIT) publicado en noviembre de 2025. El análisis evaluó el alcance técnico de la IA en tareas laborales en un escenario donde la tecnología sigue en expansión, afectando especialmente a empleos de sectores tecnológicos y administrativos.

Según informó Newsweek a partir del informe original del MIT, los investigadores desarrollaron el “Iceberg Index”, un indicador destinado a medir cuántas tareas laborales pueden automatizarse con la tecnología disponible. La investigación revisó el perfil profesional de más de 151 millones de empleados en 923 ocupaciones distribuidas en 3.000 condados de Estados Unidos, abarcando más de 32.000 habilidades laborales.

El MIT señala que este fenómeno no implica despidos inmediatos, ya que las cifras representan la exposición técnica de las tareas más vulnerables a la automatización, mientras que el impacto en el empleo dependerá de decisiones empresariales, políticas gubernamentales y la capacidad de adaptación entre los propios trabajadores. Hasta ahora, la adopción efectiva de la IA bien implementada se concentra en empleos tecnológicos, aunque los desarrollos en aprendizaje automático sugieren que la exposición podría extenderse a ocupaciones administrativas y cognitivas en los próximos años.

¿Cuántos empleos podría reemplazar la inteligencia artificial en Estados Unidos?

El estudio del MIT revela que la inteligencia artificial es técnicamente capaz de sustituir el 12% de los puestos de trabajo actuales en Estados Unidos. Esta estimación representa cerca de 1,2 millones de millones de dólares en salarios anuales. Los investigadores aclaran que esta cifra corresponde al alcance potencial según el nivel de madurez tecnológica actual y no a reemplazos efectivos inmediatos. El análisis señala que la IA aún está lejos de desplegar su capacidad máxima en el mercado global, pero que el avance técnico en tareas cognitivas y rutinarias se acelera cada año. Newsweek indica que la mayor proporción de riesgo recae sobre empleos en tecnología, administración y servicios profesionales, donde la automatización ya es posible para un elevado número de tareas.

¿Qué sectores y profesiones están más expuestos a la automatización por inteligencia artificial?

De acuerdo con el MIT, los sectores más susceptibles a la automatización por inteligencia artificial incluyen:

  • Ingeniería de software y tecnología de la información
  • Ciencia de datos y análisis matemático
  • Administración financiera y coordinación contable
  • Servicios profesionales de salud administrativa
  • Tareas de oficina y coordinación de información

En la actualidad, solo el 2,2% del valor salarial total del mercado laboral estadounidense corresponde a posiciones que ya han sido automatizadas con IA, aunque la exposición técnica alcanza el 11,7% del total de empleos, según el MIT. Los autores señalan que los avances futuros en automatización física podrían ampliarse más allá de estas profesiones a medida que la robótica avance.

La tendencia principal ubica a los ingenieros de software, analistas de datos y coordinadores administrativos entre los empleos donde la inteligencia artificial ya presenta los mayores niveles de adopción.

¿Qué es el “Iceberg Index” del MIT y cómo se mide la exposición laboral a la IA?

El “Iceberg Index” es un indicador creado por los investigadores del MIT para estimar el porcentaje del mercado laboral que cuenta con tareas susceptibles de automatización por sistemas de inteligencia artificial. La métrica evalúa la exposición técnica, clasificando 32.000 habilidades diferentes a lo largo de 923 ocupaciones, para determinar en cuáles actividades puede intervenir la IA bajo las condiciones actuales del mercado.

El índice no implica automáticamente la eliminación de empleos, sino que mide la zona vulnerable antes de que ocurran reorganizaciones empresariales o despidos reales. El MIT especifica que el “Iceberg Index” ayuda a planificar estrategias educativas y de formación para anticipar cambios en la estructura ocupacional, según reportó Newsweek.

¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de la automatización por IA en el empleo?

La presencia de inteligencia artificial se refleja en reestructuraciones y anuncios de despidos vinculados al aumento de eficiencia tecnológica. Durante 2025, empresas como Amazon reportaron la supresión de unos 14.000 empleos con el argumento de incorporar tecnologías automáticas, según fuentes citadas por Newsweek. El sector privado de Estados Unidos ha invertido cerca de 500.000 millones de dólares en inteligencia artificial en la última década, según estimaciones oficiales. El informe del MIT indica que el ritmo y el alcance de la automatización dependen de políticas empresariales, regulación pública y políticas de formación.

¿Qué profesiones son consideradas inmunes o menos afectadas por la inteligencia artificial?

De acuerdo con un estudio de Microsoft publicado este año, existen trabajos cuyos requisitos dependen esencialmente de habilidades manuales, contacto humano o intervención física, lo que reduce considerablemente el riesgo de automatización. Entre las profesiones consideradas menos expuestas se encuentran:

  • Enfermeros auxiliares y asistentes de salud
  • Técnicos en manejo de materiales peligrosos
  • Pintores y operarios de mantenimiento
  • Embalsamadores y operadores de sistemas industriales
  • Instaladores de vidrio y técnicos en reparación automotriz

Estas ocupaciones requieren destrezas y contacto directo que la inteligencia artificial, por el momento, no puede replicar completamente.

¿Qué recomendaciones hacen los expertos y cómo deben prepararse los trabajadores?

El MIT recomienda que instituciones gubernamentales y empresas prioricen la formación digital, el aprendizaje continuo y el desarrollo de habilidades tecnológicas en los trabajadores de sectores más expuestos. Según el instituto, identificar las áreas de riesgo e invertir tempranamente en nuevas competencias permitirá navegar la transición hacia mercados laborales más automatizados.

“El Iceberg Index proporciona información medible para decidir dónde invertir en formación y cómo equilibrar innovación tecnológica y capital humano”, afirmaron los investigadores del MIT en el informe citado por Newsweek. Las actuales políticas estatales de Estados Unidos orientan recursos a programas de innovación y educación en inteligencia artificial, según reportes oficiales recientes.

A corto plazo, la velocidad en la que empresas y trabajadores se actualicen marcará el grado de impacto y los perfiles que se conservarán en una economía digital.

