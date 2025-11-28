Estados Unidos

El autor del ataque contra miembros de la Guardia Nacional de EEUU en Washington enfrenta cargos de asesinato

Aún no se determinó el motivo del atentado perpetrado por el ciudadano afgano Rahmanullah Lakanwal. Se confirmó la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años, mientras que el sargento Andrew Wolfe está en terapia intensiva

Guardar
Rahmanullah Lakanwal, de 29 años
Rahmanullah Lakanwal, de 29 años

Los cargos contra el hombre que, según las autoridades, disparó a dos miembros de la Guardia Nacional se han elevado a asesinato en primer grado tras la muerte de uno de los soldados, anunció el viernes la fiscalía federal del Distrito de Columbia.

La especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento Andrew Wolfe, de 24, fueron hospitalizados en estado crítico tras el tiroteo ocurrido el miércoles por la tarde en la capital del país. El presidente Donald Trump anunció el jueves por la noche el fallecimiento de Beckstrom.

La oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro informó que los cargos que enfrenta Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, incluyen un cargo de asesinato en primer grado, tres cargos de posesión de arma de fuego durante un delito violento y dos cargos de agresión con intención de matar mientras está armado.

Andrew Wolfe y Sarah Beckstrom (AP)
Andrew Wolfe y Sarah Beckstrom (AP)

En una entrevista en Fox News, Pirro afirmó que hay “muchos cargos por presentar” además del cargo de asesinato, que ha sido elevado a la categoría de “asesinato”. Dijo que siente lástima por la familia de Beckstrom, quien se ofreció como voluntario para servir y “terminó siendo baleado en una emboscada en las frías calles de Washington, D.C., por un individuo que ahora será acusado de asesinato en primer grado”.

Pirro se negó a hablar sobre el motivo del sospechoso, afirmando que las autoridades han estado trabajando incansablemente en esa cuestión. Los investigadores continúan ejecutando órdenes de arresto en el estado de Washington, donde vivía el sospechoso, y en otras partes del país, afirmó.

Añadió que Wolfe permanece en estado crítico y que “aún tenemos esperanza”.

“Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a su familia y asegurarnos de que tengan todo lo que necesitan durante este momento difícil”, declaró Pirro.

Quienes conocieron a Lakanwal afirman que sirvió en una unidad del ejército afgano respaldada por la CIA antes de emigrar a Estados Unidos. Lakanwal trabajó en una de las Unidades Cero especiales en la provincia sureña de Kandahar, según un residente de la provincia oriental afgana de Khost, que se identificó como primo de Lakanwal. Dijo que Lakanwal era originario de la provincia y que su hermano también había trabajado en la unidad.

El primo habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por temor a represalias. Explicó que Lakanwal comenzó a trabajar como guardia de seguridad para la unidad en 2012 y posteriormente fue ascendido a jefe de equipo y especialista en GPS. Un exfuncionario de la unidad, que habló bajo condición de anonimato debido a lo delicado de la situación, indicó que el hermano de Lakanwal era jefe de pelotón.

Lakanwal ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Aliados Bienvenida, un programa de la administración Biden que evacuó y reasentó a decenas de miles de afganos tras la retirada estadounidense del país, según informaron las autoridades. Lakanwal solicitó asilo durante la administración Biden, pero su solicitud fue aprobada durante la administración Trump, según un comunicado de #AfghanEvac.

Lakanwal ha estado viviendo en Bellingham, Washington, a unos 130 kilómetros (80 millas) al norte de Seattle, con su esposa y sus cinco hijos, según informó su antigua arrendadora, Kristina Widman.

En su discurso a las tropas el jueves, Trump dijo que Lakanwal “se volvió loco. Es decir, se volvió loco”.

El presidente calificó a Beckstrom como una “persona increíble, excepcional en todos los sentidos”. La Casa Blanca afirmó que habló con sus padres después de sus comentarios.

Fotografías de los miembros de
Fotografías de los miembros de la Guardia Nacional Andrew Wolfe y Sarah Beckstrom, quienes fueron baleados el 26 de noviembre en Washington, se muestran junto a una foto del sospechoso del tiroteo, el ciudadano afgano Rahmanullah Lakanwal, el día de una conferencia de prensa con el director del FBI Kash Patel, la fiscal federal para D.C. Jeanine Pirro y otras autoridades, en Washington, D.C., EE. UU., el 27 de noviembre de 2025. REUTERS/Nathan Howard

Beckstrom se alistó en 2023, el mismo año en que se graduó de la escuela secundaria, y sirvió con distinción como oficial de policía militar en la 863.ª Compañía de Policía Militar, según informó la Guardia Nacional de Virginia Occidental en un comunicado.

“Ejemplificó liderazgo, dedicación y profesionalismo”, decía el comunicado, y añadía que Beckstrom “se ofreció como voluntaria para servir en la Operación D.C. Seguro y Hermoso, ayudando a garantizar la seguridad de la capital de nuestra nación”.

Trump aprovechó el anuncio para afirmar que el tiroteo fue un “ataque terrorista” y criticó al gobierno de Biden por permitir la entrada a Estados Unidos de afganos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses durante la guerra de Afganistán.

La iniciativa trajo al país a aproximadamente 76.000 personas, muchas de las cuales habían trabajado junto a tropas y diplomáticos estadounidenses como intérpretes y traductores. Desde entonces, ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de Trump y otros debido a las acusaciones de deficiencias en el proceso de investigación, a pesar de que sus defensores afirman que se realizó una investigación exhaustiva y que el programa ofreció un salvavidas a las personas en riesgo de represalias de los talibanes.

El miércoles por la noche, Trump pidió que se volviera a investigar a todos los refugiados afganos que entraron bajo el gobierno de Biden. El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow, declaró que la agencia tomaría medidas adicionales para evaluar a las personas de 19 países de “alto riesgo” “al máximo posible”.

Edlow no mencionó los países. Pero en junio, la administración prohibió los viajes a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y restringió el acceso de otros siete, citando preocupaciones de seguridad nacional.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

EEUUTiroteoWashingtonRahmanullah Lakanwal

Últimas Noticias

¿Se te puede negar la entrada a EEUU? Lo que deben saber los viajeros sobre los requisitos actualizados

Las autoridades fronterizas explicaron que, aunque la mayoría de visitantes completa el ingreso sin contratiempos, existen causales específicas de inadmisibilidad basadas en estándares de seguridad, salud pública y verificación documental

¿Se te puede negar la

Estos son los empleos con mayor riesgo de ser reemplazados por la inteligencia artificial

Un informe académico del MIT reveló que cerca del 12% de los puestos actuales en Estados Unidos cuentan con funciones susceptibles de automatización

Estos son los empleos con

NBA en vivo: los duelos de hoy 28 de noviembre

No te pierdas ni un minuto de acción del deporte ráfaga de este día, a continuación te compartimos la información más completa del mejor básquet del mundo

NBA en vivo: los duelos

EEUU ordena revisar miles de Green Cards de 19 países como parte de un nuevo protocolo de seguridad: quiénes están afectados

Las autoridades implementaron nuevos parámetros de control para evaluar antecedentes y confirmar la validez de los expedientes migratorios aprobados en los últimos años

EEUU ordena revisar miles de

Se conocieron en un hospital de Minnesota tras superar graves accidentes que los dejaron en coma y ahora anunciaron su boda

Zach Zarembinski e Isabelle Richards sorprendieron al comprometerse en el mismo hospital donde se conocieron tras despertar del coma, rodeados del personal médico que fue clave en su recuperación y en su historia de amor

Se conocieron en un hospital
DEPORTES
En medio de la polémica,

En medio de la polémica, Conmebol ratificó a Claudio Chiqui Tapia como representante ante la FIFA

Antes de la clasificación para la Sprint, Franco Colapinto quedó 20° en la única práctica del Gran Premio de Qatar

La frase de Yuki Tsunoda sobre su futuro que disparó los rumores en Red Bull: “Probablemente la mayoría de la gente lo sabe”

Semana del Tenis: la AAT celebró el sorteo de Las Finales del Interclubes

El escalofriante recuerdo de Alan Ruschel a 9 años de la tragedia de Chapecoense: “El piloto avisó que íbamos a aterrizar, pero no lo hacíamos”

TELESHOW
Quiénes son los invitados de

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Griselda Siciliani habló de la casa de los sueños junto a Luciano Castro y del reclamo público de Sabrina Rojas

Luis Brandoni sufrió un problema de salud y suspendió las últimas funciones de su obra en Buenos Aires

Fue a Ahora Caigo con su novio y sorprendió a Darío Barassi por la diferencia de edad: “Estoy incómodo”

El inesperado gesto de Cande Tinelli para Coti Sorokin: “De otro planeta”

INFOBAE AMÉRICA

23 años después: la historia

23 años después: la historia del asesino que volvió para matar a la hija de una de sus primeras víctimas

Volodimir Zelensky anunció la dimisión de su jefe de gabinete, Andriy Yermak, involucrado en un caso de corrupción

Rodrigo Paz resta importancia al conflicto con Edmand Lara y afirma que su relación es “institucional”

Daniel Noboa buscará enmiendas en la Asamblea ecuatoriana pese al revés en las urnas

La historia secreta del gran documental de Los Beatles que Paul McCartney compró para que no sea visto