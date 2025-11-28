El autor del ataque contra miembros de la Guardia Nacional de EEUU en Washington enfrenta cargos de asesinato

Rahmanullah Lakanwal, de 29 años

Los cargos contra el hombre que, según las autoridades, disparó a dos miembros de la Guardia Nacional se han elevado a asesinato en primer grado tras la muerte de uno de los soldados, anunció el viernes la fiscalía federal del Distrito de Columbia.

La especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento Andrew Wolfe, de 24, fueron hospitalizados en estado crítico tras el tiroteo ocurrido el miércoles por la tarde en la capital del país. El presidente Donald Trump anunció el jueves por la noche el fallecimiento de Beckstrom.

La oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro informó que los cargos que enfrenta Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, incluyen un cargo de asesinato en primer grado, tres cargos de posesión de arma de fuego durante un delito violento y dos cargos de agresión con intención de matar mientras está armado.

Andrew Wolfe y Sarah Beckstrom (AP)

En una entrevista en Fox News, Pirro afirmó que hay “muchos cargos por presentar” además del cargo de asesinato, que ha sido elevado a la categoría de “asesinato”. Dijo que siente lástima por la familia de Beckstrom, quien se ofreció como voluntario para servir y “terminó siendo baleado en una emboscada en las frías calles de Washington, D.C., por un individuo que ahora será acusado de asesinato en primer grado”.

Pirro se negó a hablar sobre el motivo del sospechoso, afirmando que las autoridades han estado trabajando incansablemente en esa cuestión. Los investigadores continúan ejecutando órdenes de arresto en el estado de Washington, donde vivía el sospechoso, y en otras partes del país, afirmó.

Añadió que Wolfe permanece en estado crítico y que “aún tenemos esperanza”.

“Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a su familia y asegurarnos de que tengan todo lo que necesitan durante este momento difícil”, declaró Pirro.

Quienes conocieron a Lakanwal afirman que sirvió en una unidad del ejército afgano respaldada por la CIA antes de emigrar a Estados Unidos. Lakanwal trabajó en una de las Unidades Cero especiales en la provincia sureña de Kandahar, según un residente de la provincia oriental afgana de Khost, que se identificó como primo de Lakanwal. Dijo que Lakanwal era originario de la provincia y que su hermano también había trabajado en la unidad.

El primo habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por temor a represalias. Explicó que Lakanwal comenzó a trabajar como guardia de seguridad para la unidad en 2012 y posteriormente fue ascendido a jefe de equipo y especialista en GPS. Un exfuncionario de la unidad, que habló bajo condición de anonimato debido a lo delicado de la situación, indicó que el hermano de Lakanwal era jefe de pelotón.

Lakanwal ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Aliados Bienvenida, un programa de la administración Biden que evacuó y reasentó a decenas de miles de afganos tras la retirada estadounidense del país, según informaron las autoridades. Lakanwal solicitó asilo durante la administración Biden, pero su solicitud fue aprobada durante la administración Trump, según un comunicado de #AfghanEvac.

Lakanwal ha estado viviendo en Bellingham, Washington, a unos 130 kilómetros (80 millas) al norte de Seattle, con su esposa y sus cinco hijos, según informó su antigua arrendadora, Kristina Widman.

En su discurso a las tropas el jueves, Trump dijo que Lakanwal “se volvió loco. Es decir, se volvió loco”.

El presidente calificó a Beckstrom como una “persona increíble, excepcional en todos los sentidos”. La Casa Blanca afirmó que habló con sus padres después de sus comentarios.

Fotografías de los miembros de la Guardia Nacional Andrew Wolfe y Sarah Beckstrom, quienes fueron baleados el 26 de noviembre en Washington, se muestran junto a una foto del sospechoso del tiroteo, el ciudadano afgano Rahmanullah Lakanwal, el día de una conferencia de prensa con el director del FBI Kash Patel, la fiscal federal para D.C. Jeanine Pirro y otras autoridades, en Washington, D.C., EE. UU., el 27 de noviembre de 2025. REUTERS/Nathan Howard

Beckstrom se alistó en 2023, el mismo año en que se graduó de la escuela secundaria, y sirvió con distinción como oficial de policía militar en la 863.ª Compañía de Policía Militar, según informó la Guardia Nacional de Virginia Occidental en un comunicado.

“Ejemplificó liderazgo, dedicación y profesionalismo”, decía el comunicado, y añadía que Beckstrom “se ofreció como voluntaria para servir en la Operación D.C. Seguro y Hermoso, ayudando a garantizar la seguridad de la capital de nuestra nación”.

Trump aprovechó el anuncio para afirmar que el tiroteo fue un “ataque terrorista” y criticó al gobierno de Biden por permitir la entrada a Estados Unidos de afganos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses durante la guerra de Afganistán.

La iniciativa trajo al país a aproximadamente 76.000 personas, muchas de las cuales habían trabajado junto a tropas y diplomáticos estadounidenses como intérpretes y traductores. Desde entonces, ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de Trump y otros debido a las acusaciones de deficiencias en el proceso de investigación, a pesar de que sus defensores afirman que se realizó una investigación exhaustiva y que el programa ofreció un salvavidas a las personas en riesgo de represalias de los talibanes.

El miércoles por la noche, Trump pidió que se volviera a investigar a todos los refugiados afganos que entraron bajo el gobierno de Biden. El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow, declaró que la agencia tomaría medidas adicionales para evaluar a las personas de 19 países de “alto riesgo” “al máximo posible”.

Edlow no mencionó los países. Pero en junio, la administración prohibió los viajes a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y restringió el acceso de otros siete, citando preocupaciones de seguridad nacional.

(Con información de AP)