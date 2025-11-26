Cientos de pavos destinados a la caridad fueron robados justo antes de Acción de Gracias

Cientos de familias no recibirán sus pavos de Acción de Gracias - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un camión cargado con 475 pavos congelados y 61 pavos veganos, destinados a una entrega solidaria para familias necesitadas en Lake Elsinore, California, fue robado el pasado fin de semana, según informaron autoridades locales y organizaciones involucradas. El incidente, ocurrido a pocos días del Día de Acción de Gracias, ha generado inquietud en la comunidad y ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las iniciativas solidarias.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside, el robo se reportó poco antes de las 8:00 del domingo, cuando los agentes respondieron a la denuncia de la desaparición del camión en Lake Elsinore, una ciudad de aproximadamente 73.000 habitantes al sureste de Los Ángeles. Los agentes realizaron una búsqueda en la zona, pero no lograron localizar el vehículo ni identificar a posibles sospechosos. Según Los Angeles Times, el hurto se produjo mientras voluntarios de la Fundación U.R. Important, organizadora de la entrega, preparaban los alimentos en la cuadra 31000 de Auto Center Drive.

Los pavos fueron donados por una organización benéfica a familias vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del robo se sintió de inmediato entre los organizadores y beneficiarios de la entrega solidaria. Alexxa Oliver, fundadora de la Fundación U.R. Important, expresó su pesar por la situación y la preocupación por las familias afectadas. “Queremos ofrecer disculpas a todas las familias que se verán perjudicadas por esto”, declaró Oliver. A pesar del contratiempo, la fundadora manifestó que mantiene una actitud positiva y que la adversidad representa un nuevo desafío para la organización.

Orígenes de la fundación benefactora

La Fundación U.R. Important, con sede en Lake Elsinore, fue creada en 2009 con el objetivo de apoyar a familias militares y personas en situación de vulnerabilidad, según detalla Los Angeles Times. La entrega anual de pavos en el Día de Acción de Gracias se ha consolidado como uno de los programas más representativos de la organización, que desde hace más de una década busca aliviar las dificultades de quienes enfrentan necesidades alimentarias en la región.

Celebraciones alternativas en Acción de Gracias

Otras organizaciones en California celebran Acción de Gracias con convivencias con pavos para fomentar el cuidado animal. (REUTERS/Nathan Howard)

En otras partes de California, surgen alternativas para celebrar el Día de Acción de Gracias desde una perspectiva diferente. En Santa Clarita, el santuario animal The Gentle Barn organiza el evento “Gentle Thanksgiving”, una propuesta que invita a los visitantes a interactuar con pavos rescatados, alimentarlos y conocer su inteligencia y afecto. “Rodeados de la energía pacífica del santuario, se recordará lo significativo que puede ser dar gracias de una manera que honre a todos los seres vivos”, destaca el sitio web de The Gentle Barn.

El evento, que se realizará el jueves 27 de noviembre, incluye postres de temporada y actividades lúdicas, y busca promover una reflexión sobre el bienestar animal en una fecha en la que, según la National Turkey Federation, se consumen cerca de 30 millones de pavos en todo Estados Unidos, aunque otras estimaciones del Departamento de Agricultura elevan la cifra a más de 46 millones. Pese al revés sufrido por la Fundación U.R. Important, Oliver reafirma su determinación de superar el obstáculo y continuar con la labor solidaria, convencida de que la organización mantendrá su compromiso con quienes más lo necesitan.