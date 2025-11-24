Estados Unidos

Luchador de artes marciales mixtas de 31 años se desplomó durante un combate de la MMA en Chicago

El deportista, colapsó en medio de una pelea del Matador Fighter Challenge, lo que provocó que fuera trasladado de emergencia a un hospital, donde más tarde se confirmó su fallecimiento

El luchador Isaac Johnson falleció
El luchador Isaac Johnson falleció tras desplomarse en un combate de boxeo tailandés en Chicago. (Isaac T. Johnson/Facebook)

Isaac T. Johnson, un luchador de artes marciales mixtas de 31 años, falleció en Chicago tras sufrir una lesión durante un combate de boxeo tailandés en el Matador Fighter Challenge, realizado en el Estadio Cicero.

La noticia fue confirmada por un portavoz municipal a NBC 5 Chicago y People, quienes detallaron que Johnson se desplomó en la tercera y última ronda de su enfrentamiento contra Mario Aleksandrovski el pasado viernes 21 de noviembre.

El incidente ocurrió cerca del final de la pelea, cuando Johnson cayó al suelo, lo que motivó la intervención inmediata del personal médico presente en el evento.

Tras desplomarse, fue trasladado en ambulancia al hospital, más tarde se confirmó la tragedia

El personal médico intervino de
El personal médico intervino de inmediato y trasladó a Johnson al Centro Médico de la Universidad de Loyola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informó el portavoz municipal a NBC 5 Chicago, la llamada de emergencia se realizó a las 20:38 horas (hora local), para solicitar una ambulancia que trasladara al luchador herido al Centro Médico de la Universidad de Loyola.

Johnson fue declarado muerto en el hospital a las 00:01 horas, de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook a People. La autopsia para determinar la causa y la forma exacta de la muerte ya ha sido programada, mientras que la policía de Cicero también ha iniciado una investigación sobre el fallecimiento.

Johnson se encontraba programado para una pelea de boxeo tailandés en la categoría de peso pesado

De acuerdo con un volante,
De acuerdo con un volante, la pelea fue programada para iniciar en el boxeo tailandés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este combate representaba el debut de Johnson en el boxeo tailandés, según reportaron NBC 5 Chicago y Fox 5 Washington, DC.

El Matador Fighter Challenge, de acuerdo con su sitio web, se promociona como un “enfrentamiento lleno de acción” que ofrece “el mejor evento de MMA y tailandés, donde los guerreros locales lucharán en combates de alto riesgo y alta intensidad”.

Un folleto del evento indicaba que Johnson estaba inscrito en la categoría de peso pesado de boxeo tailandés.

El peleador había pasado los exámenes médicos con normalidad

El promotor Joe Goytia confirma
El promotor Joe Goytia confirma que Isaac Johnson superó el examen físico obligatorio antes del combate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El promotor del evento, Joe Goytia, aseguró a Fox 5 Washington, DC que Johnson había superado el examen físico obligatorio exigido por el estado antes de subir al ring.

Tras el trágico desenlace, Goytia expresó su pesar en una publicación de Facebook: “Esta es una publicación que esperaba no publicar nunca. Anoche, uno de los luchadores de nuestro evento, Isaac Johnson, se desplomó hacia el final de su pelea. El personal médico presente le brindó atención médica y fue trasladado al hospital. Me informaron sobre la 1:30 de esta mañana que no sobrevivió”.

Añadió: “No tengo palabras para expresar lo que siento ahora mismo; solo puedo expresar mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo. Sabremos más cuando se publique el informe médico”.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar la causa exacta de su muerte

La autopsia de Isaac Johnson
La autopsia de Isaac Johnson busca esclarecer la causa exacta de su muerte durante el evento de muay thai. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Regulaciones Financieras y Profesionales de Illinois (IDFPR) ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. En un comunicado recogido por People, un portavoz de la agencia manifestó: “El Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois ofrece sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos del Sr. Johnson. La agencia está al tanto de los hechos y analizará a fondo las circunstancias que rodearon su fallecimiento tras su combate amateur de muay thai en el Estadio Cicero”.

La muerte de Johnson, también residente de Chicago, ha generado muchas interrogantes en cuanto a su muerte en el cuadrilátero, mientras las autoridades y los organizadores del evento aguardan los resultados de la autopsia y el avance de las investigaciones para esclarecer los motivos exactos de este trágico desenlace.

