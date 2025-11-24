Los precios de los automóviles nuevos superaron máximos históricos en Estados Unidos

El precio promedio de un auto nuevo en Estados Unidos superó por primera vez los 49.000 dólares en octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los precios de los automóviles nuevos en Estados Unidos registraron un nuevo récord, superando por primera vez los 49.000 dólares como precio promedio durante octubre, según datos provistos por Edmunds y recogidos por FOX Business. Según los datos, el costo mensual de financiamiento alcanza hoy los 766 dólares de promedio, mientras los préstamos automotrices mantienen tasas de interés elevadas, aunque levemente por debajo de los picos recientes.

Según FOX Business, la tendencia alcista de los precios de vehículos nuevos se acentuó durante el último año, impulsada tanto por el incremento del costo base como por la creciente participación de vehículos eléctricos en las ventas.

De acuerdo con Ivan Drury, director de análisis en Edmunds, “esto es algo que todos estábamos esperando, no creo que nadie haya pensado que la cifra bajaría”, en referencia al umbral alcanzado. Drury puntualizó que “la alta cuota de eléctricos vendidos, cuyos precios son mayores, empujó el promedio hacia arriba”.

El aumento anual del precio medio, del 3,1% respecto a octubre de 2022, implica que “no hay prácticamente ningún vehículo que se consiga hoy más barato que hace uno, dos o cinco años”, según manifestó Drury a FOX Business.

El descuento promedio ofrecido por las concesionarias en octubre fue de 2.240 dólares, una cifra máxima en lo que va del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista remarcó la sorpresa que experimentan los clientes que buscan renovar su automóvil tras varios años: “Si eres un consumidor con un auto para entregar y no has estado en la concesionaria durante seis años, te vas a quedar atónito cuando veas que el precio promedio de transacción hoy es casi 10.000 dólares más alto que la última vez que compraste”, afirmó.

En paralelo, el financiamiento de automóviles nuevos presenta condiciones más estrictas que en 2019 o 2020, cuando las tasas de interés en préstamos automotrices rondaban el 4% o 5%. Según relató Drury para FOX Business, “la tasa de interés promedio actual bajó a 6,9%, su primer descenso por debajo del 7% desde diciembre pasado”, aunque mencionó que las personas que buscan renovar su vehículo experimentan un costo muchas más alto al financiar ahora.

El analista detalló que “el interés promedio pagado durante toda la vida de un préstamo, suponiendo un monto financiado de 43.000 dólares y un plazo de 72 meses, se acerca a los 9.500 dólares”, monto que ilustra el peso del financiamiento presente.

El reporte de FOX Business también señala que las concesionarias, en respuesta a la desaceleración en la rotación de inventario, han comenzado a aumentar los descuentos promedio ofrecidos a los compradores.

El financiamiento de un vehículo por 43.000 dólares durante seis años implica cerca de 9.500 dólares sólo en intereses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En octubre, el descuento promedio se ubicó en 2.240 dólares, tras alcanzar un máximo anual de 2.262 dólares en junio. “Los concesionarios vuelven a ofrecer incentivos, recibiendo dinero de los fabricantes para bonificaciones directas a los compradores”, explicó Drury. Aun así, si bien los incentivos aumentaron, el precio de transacción siguió creciendo.

Un dato adicional aportado por FOX Business refiere al tiempo que los vehículos permanecen sin vender en los lotes de concesionarias: en octubre, el promedio fue de 60 días, una cifra considerada aceptable en la industria, aunque los vendedores buscan reducir aún más esos plazos.

La combinación de elevados precios, tasas de interés superiores a las de años recientes y descuentos sólo moderados plantea un escenario complejo para quienes buscan adquirir un automóvil nuevo en Estados Unidos.

Según expertos citados por FOX Business, los consumidores que adquirieron su anterior vehículo antes de 2020 encaran ahora una realidad de precios y condiciones financieras considerablemente menos favorables, con una brecha de casi 10.000 dólares entre la compra actual y la anterior.