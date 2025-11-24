La Corte Suprema de Dakota del Norte restableció la prohibición del aborto en el estado

La Corte Suprema de Dakota del Norte restableció una prohibición casi total del aborto, penalizando a médicos con hasta cinco años de prisión. (Foto AP/Rogelio V. Solís)

La Corte Suprema de Dakota del Norte reinstaló el viernes 21 de noviembre la prohibición casi total del aborto en ese estado, una medida que transforma al estado en uno de los territorios más restrictivos para este procedimiento en Estados Unidos. Esta decisión revierte un fallo previo de un juez y reactiva una legislación que había permanecido paralizada durante meses, según informó The New York Times.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, ahora será un delito grave para los médicos practicar abortos en Dakota del Norte, salvo en casos excepcionales como la preservación de la vida o la salud de la mujer embarazada, o cuando exista violación o incesto dentro de las primeras seis semanas de gestación.

Las pacientes quedan exentas de sanciones, pero los profesionales de la salud que infrinjan la ley podrían enfrentar hasta cinco años de prisión y multas de 10.000 dólares.

El último centro de abortos de Dakota del Norte se trasladó a Minnesota, dejando a muchas pacientes con viajes de hasta cuatro horas. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La regulación coloca a Dakota del Norte junto a otros doce estados del país con normativas similares o más severas sobre el aborto, después de la histórica revocación de la protección federal a ese derecho por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2022.

Como consecuencia, la potestad de legislar quedó en manos de cada estado. BBC News señaló que la Constitución estatal no reconoce el derecho al aborto, y que, para anular la ley, se requería el voto de cuatro de los cinco jueces, pero únicamente tres se manifestaron contra la normativa.

La nueva ley establece excepciones solo si la vida o la salud de la madre están en peligro y restringe los casos de violación e incesto a la detección dentro de un plazo en el cual muchas mujeres desconocen que están embarazadas.

Una batalla legal

La decisión judicial llegó tras una prolongada batalla legal en Dakota del Norte tras la anulación de Roe vs. Wade. El Congreso local activó inicialmente una ley disparador que proscribía casi por completo el aborto, pero en 2023 derogó el mecanismo y adoptó una normativa similar con excepciones explícitas.

Dakota del Norte se suma a otros doce estados con leyes que restringen el acceso al aborto tras la revocación de Roe vs. Wade. (REUTERS/Liliana Engelbrecht)

Tras la intervención de un juez que suspendió la prohibición en 2024, el fiscal general estatal Drew H. Wrigley recurrió la decisión, lo que condujo al fallo del pasado viernes. En palabras atribuidas por BBC News al propio Wrigley, la “oficina del fiscal general tiene la solemne responsabilidad de defender las leyes de Dakota del Norte, y hoy esas leyes han sido avaladas”.

Mientras tanto, las repercusiones afectan de forma directa a las mujeres que buscan interrumpir un embarazo en el estado. Segun declaraciones recogidas por los citados medios, la directora del último centro de abortos de Dakota del Norte, Tammi Kromenaker, describió el estado como un “desierto para el aborto”.

La clínica Red River Women’s Clinic, previa demandante en el proceso, se trasladó en 2022 a la vecina ciudad de Moorhead, en Minnesota, al otro lado de la frontera. Kromenaker aseguró que la mayoría de sus pacientes son de Dakota del Norte y deben viajar hasta cuatro horas por trayecto para acceder a sus servicios. “Hay pacientes que evitan incluso pronunciar la palabra aborto o preguntan si podrían ir a prisión en el futuro”, manifestó.

Las implicancias sanitarias afectan también a otros profesionales. Médicos y expertos consultados por The New York Times coinciden en que el margen de interpretación legal sobre las excepciones médicas generará dudas y posibles retrasos en la atención de emergencias obstétricas.