Cámara policial capta la desgarradora reacción del padre que perdió a su hijo de 11 años por un disparo en Las Vegas

El video de los agentes de Las Vegas reveló la desgarradora reacción del padrastro de un niño de 11 años asesinado por una bala. (Las Vegas Police Department)

La mañana del 14 de noviembre, un incidente de ira al volante en la autopista 215 de Las Vegas terminó con la muerte de Brandon Domínguez Chavarría, un niño de 11 años que se dirigía a la escuela junto a su padrastro, Valente Ayala. Según la Oficina del Médico Forense del Condado Clark, Brandon falleció tras recibir un disparo en la cabeza, presuntamente efectuado por Tyler Matthew Johns, de 22 años, durante una confrontación vehicular que escaló rápidamente a violencia letal.

El desarrollo de los hechos indica que la tragedia se desencadenó cuando ambos conductores, Ayala y Johns, intentaron adelantarse mutuamente en la autopista, lo que derivó en una discusión verbal. De acuerdo con la policía de Henderson, citada por Local 12, Johns aceleró y disparó una sola vez con una pistola hacia el vehículo de Ayala, impactando a Brandon, quien viajaba en el asiento trasero. Tras el disparo, el padrastro embistió el automóvil de Johns y ambos vehículos se detuvieron en medio de la vía, donde los conductores continuaron discutiendo. Un testigo alertó a la policía, que detuvo a Johns en el lugar.

Una cámara policial reveló las desgarradoras reacciones

Las reacciones inmediatas de los involucrados quedaron registradas en las imágenes de la cámara corporal de la policía. Valente Ayala, visiblemente devastado, gritó: “Mi hijo está muerto”, mientras señalaba su automóvil. Por su parte, Tyler Matthew Johns, esposado por los agentes, asumió la responsabilidad del hecho: “Es cien por ciento mi culpa. Yo le disparé. Ni siquiera sabía que había un niño en el auto”, declaró Johns. El video también muestra a un oficial intentando consolar a Ayala, quien yacía en el suelo tras el impacto emocional.

El pequeño Brandon se dirigía a la escuela con su padrastro cuando en medio de un incidente de furia al volante fue atacado con un arma. (Las Vegas Police Department)

En el plano judicial, la investigación avanzó con rapidez. Según Las Vegas Review Journal, Johns fue arrestado en el acto y enfrenta cargos de asesinato abierto con agravante de arma mortal, además de dos cargos relacionados con armas. El fiscal del condado Clark, Steve Wolfson, explicó que la fiscalía consideró la posibilidad de imputar al padrastro por abuso, negligencia o poner en peligro a un menor, pero tras revisar las pruebas, concluyó que la conducta de Ayala no alcanzaba el umbral legal para tales cargos.

Reacciones de las autoridades ante la tragedia

El proceso contra Johns continúa, con una audiencia preliminar programada tras el periodo festivo próximo. Las versiones sobre quién inició la agresión varían: un testigo citado por Las Vegas Review Journal señaló a Ayala como el “agresor”, mientras que la policía y la defensa de Johns discrepan sobre la intencionalidad del disparo.

Reggie Rader, jefe de la Policía de Henderson, subrayó la importancia de la paciencia y la prudencia al volante, especialmente en épocas festivas, y calificó el hecho como un acto sin sentido. Por su parte, la policía local lanzó un comunicado en el que se insta a la comunidad a “reducir la velocidad, mantener la paciencia y mostrar autocontrol al conducir”, recordando que tragedias como esta son evitables y que la temporada navideña suele registrar un aumento de comportamientos peligrosos en las carreteras.

Johns enfrenta cargos por homicidio y agravantes relacionadas con armas de fuego. (Henderson Police Department)

El perfil de Brandon Domínguez Chavarría ha sido recordado con cariño por su familia y allegados. En una campaña de recaudación de fondos citada, sus seres queridos lo describieron como “la luz de nuestra familia — nuestro niño feliz, amoroso, con el corazón más grande, la personalidad más divertida y una alegría que llenaba cada habitación”. Destacaron su capacidad para hacer especial cada momento y los sueños y esperanzas que tenía para el futuro.