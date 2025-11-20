Estados Unidos

Estados Unidos creó 119.000 puestos de trabajo en septiembre y el desempleo subió al 4,4%

Es la tasa más alta desde octubre de 2021 y superior al 4,3% de agosto, según informó el Departamento de Trabajo. Tras la reactivación del Gobierno, surgen los datos que estaban demorados por la falta de administración

Señalización de una feria de
Señalización de una feria de empleo en la 5ª Avenida después de la publicación del informe de empleo en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. REUTERS/Andrew Kelly

Los empleadores estadounidenses crearon 119.000 puestos de trabajo en septiembre, una cifra sorprendentemente sólida, según informó el gobierno en un informe económico clave que se había retrasado siete semanas debido al cierre del gobierno federal.

La tasa de desempleo subió al 4,4% en septiembre, la más alta desde octubre de 2021 y superior al 4,3% de agosto, según informó el Departamento de Trabajo este jueves. Este aumento se debió en parte a que 470.000 personas se incorporaron al mercado laboral —ya sea trabajando o buscando empleo— en septiembre, y no todas encontraron trabajo de inmediato.

El aumento de nóminas fue más del doble de los 50.000 que habían pronosticado los economistas. Sin embargo, las revisiones del Departamento de Trabajo mostraron que la economía perdió 4.000 empleos en agosto, en lugar de los 22.000 que se habían creado inicialmente. En total, las revisiones redujeron en 33.000 las cifras de empleo de julio y agosto.

En septiembre, las empresas de atención médica y asistencia social crearon más de 57.000 empleos, las constructoras 19.000 y los comercios minoristas casi 14.000. Sin embargo, las fábricas eliminaron 6.000 puestos de trabajo y el gobierno federal perdió 3.000.

Los salarios promedio por hora aumentaron apenas un 0,2% con respecto a agosto y un 3,8% interanual, acercándose al incremento interanual del 3,5% que los responsables de la lucha contra la inflación de la Reserva Federal consideran deseable.

La entrada de la sede
La entrada de la sede del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, cerca del Capitolio, en Washington. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Durante los 43 días de cierre del gobierno estadounidense, inversores, empresas, legisladores y la Reserva Federal buscaron a tientas información sobre la salud del mercado laboral estadounidense, ya que los empleados federales estaban de baja temporal y no podían recopilar datos.

El informe se publica en un momento de considerable incertidumbre económica. El mercado laboral se ha visto afectado por los efectos persistentes de las altas tasas de interés y la incertidumbre en torno a la errática campaña de Trump para imponer aranceles a las importaciones procedentes de casi todos los países del mundo. Pero el crecimiento económico a mediados de año se mantuvo resiliente.

Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal están divididos sobre si recortar las tasas de interés por tercera vez este año en su reunión del próximo mes.

Los economistas esperaban que continuara la tendencia de la primavera y el verano: escasa contratación pero pocos despidos, una combinación incómoda que implica que los estadounidenses con empleo gozan mayoritariamente de seguridad laboral, pero quienes no lo tienen a menudo tienen dificultades para encontrar trabajo.

El mercado laboral se ha visto afectado este año por los efectos persistentes de las altas tasas de interés, diseñadas para combatir un repunte de la inflación en 2021-2022, y por la incertidumbre en torno a la campaña de Trump para imponer aranceles a las importaciones de casi todos los países del mundo y a productos específicos, desde el cobre hasta las películas extranjeras.

Las revisiones del Departamento de Trabajo en septiembre mostraron que la economía creó 911.000 empleos menos de los que se habían reportado inicialmente para el año que finalizó en marzo. Esto significa que los empleadores añadieron un promedio de solo 71.000 nuevos empleos al mes durante ese período, en lugar de los 147.000 reportados inicialmente.

Desde marzo, la creación de empleo se ha ralentizado aún más, hasta un promedio de 53.000 al mes. En contraste, durante el auge de contratación de 2021-2023 que siguió a los confinamientos por la COVID-19, la economía creaba 400.000 empleos mensuales.

Se prevé que la represión del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal reduzca el número de personas que buscan trabajo, lo que significa que la economía puede crear menos empleos sin que aumente la tasa de desempleo.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Kent Nishimura

Una vez publicadas las cifras de septiembre, las empresas, los inversores, los responsables políticos y la Reserva Federal tendrán que esperar un tiempo para analizar con mayor detalle los datos del mercado laboral estadounidense.

El Departamento de Trabajo anunció el miércoles que no publicará el informe completo de empleo de octubre porque no pudo calcular la tasa de desempleo durante el cierre del gobierno.

En su lugar, publicará algunos datos de empleo de octubre —incluido el número de empleos creados por los empleadores el mes pasado— junto con el informe completo de empleo de noviembre el 16 de diciembre, con un par de semanas de retraso.

Esto intensifica aún más la atención sobre las cifras de empleo de septiembre, que se publicarán el jueves. Se trata de la última medición completa de la contratación y el desempleo que los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal tendrán antes de reunirse los días 9 y 10 de diciembre para decidir si recortan su tasa de interés de referencia por tercera vez este año.

(Con información de AP)

