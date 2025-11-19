Estados Unidos

Santuario de Utah logra rescatar a un búho tras accidente que lo dejó cubierto de cemento

El ave, encontrada en un complejo turístico, fue sometida a un proceso de recuperación sin precedentes tras quedar incrustada en una mezcladora de concreto

El búho cornudo rescatado en
El búho cornudo rescatado en Utah fue hallado con una cuarta parte de su cuerpo cubierto de cemento endurecido. (Best Friends Animal Sanctuary vía AP)

El rescate de un búho cornudo en el suroeste de Utah ha sorprendido incluso a los expertos en rehabilitación animal, tras ser hallado con parte de su cuerpo cubierto de cemento endurecido.

El animal, de apenas 900 gramos, fue encontrado en el complejo turístico Black Desert Resort y trasladado al santuario de animales Best Friends en Kanab, donde comenzó un proceso de recuperación sin precedentes.

El incidente ocurrió a principios de mes, cuando el joven búho, que se estima es un macho nacido en 2025, cayó en una mezcladora de cemento y quedó atrapado en el concreto.

Este rescate se coloca como un caso único y sin precedentes

El animal, de apenas novecientos
El animal, de apenas novecientos gramos, fue encontrado en el complejo turístico Black Desert Resort y trasladado al santuario Best Friends. (Best Friends Animal Sanctuary vía AP)

De acuerdo con la información de The Associated Press (AP) los residentes lo avistaron y lo llevaron al centro de rehabilitación Wild Friends de Best Friends. Al examinarlo, el personal del santuario constató que aproximadamente una cuarta parte de su cuerpo estaba incrustada en cemento seco, afectando la cara, el pecho y el ala derecha del ave.

Bart Richwalski, supervisor de Wild Friends, relató a The Associated Press (AP) que en los cuarenta años de historia del santuario, nunca se habían enfrentado a un caso similar. Tras consultar con otros centros de rehabilitación de fauna silvestre, confirmaron que nadie había registrado un incidente de este tipo.

“Nos pusimos en contacto con otros centros de rehabilitación de fauna silvestre y ellos tampoco habían oído hablar de un búho que cayera en cemento”, explicó Richwalski. El equipo diseñó entonces un plan de rescate que priorizaba la mínima invasión posible para el animal.

Tratamientos y cuidados que ha llevado el ave durante su recuperación

Durante seis días, el búho
Durante seis días, el búho recibió baños diarios bajo anestesia para retirar el cemento de sus plumas y cuerpo. (Best Friends Animal Sanctuary vía AP)

Durante seis días consecutivos, el búho recibió baños diarios de veinte minutos con agua tibia bajo anestesia, lo que permitió ablandar y retirar el cemento de forma gradual. El personal utilizó pinzas, cepillos de dientes, jabón para platos y sus propias manos para limpiar las plumas del ave.

“Esta era una situación completamente nueva para el equipo de Wild Friends, y realmente se pusieron manos a la obra para hacer todo lo posible por este búho”, afirmó Judah Battista, director del santuario de Best Friends Animal Society, a The Associated Press (AP).

La respuesta del animal fue positiva y, tras dos semanas de tratamiento, pudo volar nuevamente dentro del aviario del santuario. Richwalski señaló que el búho “todavía le queda un largo camino por recorrer, pero es un luchador”. El ave fue trasladada de su transportín blando a un recinto exterior, donde el personal observó que logró volar hasta una percha de casi dos metros de altura, lo que indica que está recuperando fuerzas.

No obstante, el cemento dañó las plumas del búho, que ahora emite un sonido sibilante al volar

El cemento dañó las plumas
El cemento dañó las plumas del búho, impidiendo su vuelo silencioso y retrasando su liberación hasta la próxima muda. (Best Friends Animal Sanctuary vía AP)

Según Battista, los búhos cornudos dependen de una capa de plumón en sus plumas para volar silenciosamente y cazar, por lo que el animal no será liberado hasta que complete su próxima muda y recupere la capacidad de vuelo silencioso.

“Una vez que nuestro amigo el búho se recupere, prevemos llevarlo de vuelta a un lugar cercano a donde fue encontrado, no en la obra en construcción, sino a algún sitio que sea su hábitat natural, liberarlo y dejarlo en paz”, detalló Richwalski a The Associated Press (AP).

El santuario Best Friends prevé que la liberación del búho se realice en la primavera o el verano de 2026, tras la muda de plumas. El ave forma parte de los aproximadamente mil seiscientos animales, incluidos perros, gatos, caballos, cerdos y otros ejemplares silvestres, que actualmente reciben atención en Best Friends Animal Sanctuary, el mayor santuario sin sacrificio de Estados Unidos y sede de Best Friends Animal Society.

Esta organización colabora con miles de refugios y centros de rescate en todo el país, con el objetivo de brindar seguridad, recuperación y una segunda oportunidad a cada animal necesitado, según informó The Associated Press (AP).

