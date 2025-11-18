Trump recibió al príncipe heredero de Arabia Saudita, que anunció inversiones en Estados Unidos por un billón de dólares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión con el príncipe heredero y primer ministro saudita, Mohammed bin Salmán, en el Despacho Oval de la Casa Blanca (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, anunció este martes en Washington que el reino planea aumentar su inversión en Estados Unidos hasta casi un billón de dólares, ampliando los compromisos previamente adquiridos en sectores estratégicos como tecnología, inteligencia artificial y proyectos energéticos.

“Vamos a anunciar el aumento de los 600.000 millones (ya comprometidos con EEUU) a casi 1 billón de dólares para inversión, inversión real y oportunidad real en muchas áreas”, confirmó Bin Salmán durante una reunión con el presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

El encuentro marcó la primera visita oficial del heredero saudita a Washington en más de siete años y evidenció el fortalecimiento de la alianza entre ambos países.

“Como es mi amigo, quizá lo convierta en un billón, pero tengo que convencerlo”, bromeó Trump.

La agenda de diálogo incluyó acuerdos en tecnología avanzada, energía nuclear civil y seguridad. Entre los puntos centrales, Bin Salmán manifestó su deseo de adquirir los cazabombarderos F-35, los más sofisticados del arsenal estadounidense.

“Defenderé la propuesta para que Arabia Saudita acceda a la mejor tecnología militar fabricada en nuestro país”, respondió el mandatario norteamericano.

Trump reiteró su apoyo a Bin Salmán frente a las críticas por el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudita en Estambul, caso en el que organismos de inteligencia de Estados Unidos vinculan al propio príncipe heredero.

“Deben entender que este es un gran aliado”, dijo Trump a la prensa, al tiempo que descartó las acusaciones y restó importancia al caso.

“Cosas pasan”, declaró.

El príncipe Bin Salmán, conocido como MBS, respondió reafirmando que el asesinato de Khashoggi representó “un error grave”, aunque aseguró que fue investigado por las autoridades de su país.

No obstante, organizaciones de derechos humanos y allegados a Jamal Khashoggi cuestionaron la sintonía política y los compromisos adoptados en la reunión.

La viuda del periodista, Hanan Elatr, reclamó ante medios estadounidenses que la relación entre ambos países “debería considerar los valores de derechos humanos y democracia”, más allá de intereses comerciales o militares.

La controversia sobre derechos humanos, sin embargo, no frenó el énfasis bilateral en ampliar el comercio y el flujo de inversiones. Un funcionario de la Casa Blanca indicó a la prensa que parte de las inversiones detalladas se concretarían en el marco de acuerdos para el desarrollo de inteligencia artificial, infraestructura energética y nuevas iniciativas industriales conjuntas.

Según ambas delegaciones, el futuro del vínculo incluirá más reuniones técnicas y misiones empresariales.

La reunión contó con honores reservados a visitas de Estado, desfile militar y la presencia de aviones F-35 en una nueva demostración de poderío aéreo en la capital estadounidense.

Posteriormente, la primera dama Melania Trump organizó una gala en la residencia presidencial, a la que asistieron altos funcionarios, empresarios y figuras internacionales como el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, actualmente vinculado a clubes sauditas.

Un eje clave de la reunión fue el futuro de la normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel bajo el paraguas de los Acuerdos de Abraham impulsados por Trump en su primer mandato.

El presidente estadounidense insistió en la necesidad de sumar a Riad al pacto, mientras el príncipe saudita reiteró que cualquier paso dependerá de que exista una “vía clara e irreversible para la creación de un Estado palestino”.

En el terreno de la cooperación nuclear civil, delegaciones de ambos gobiernos adelantaron que se firmará un marco para avanzar en transferencia tecnológica y capacitación de personal, siempre bajo supervisión internacional y orientado a fines exclusivamente pacíficos.

Trump defendió estos avances como parte esencial de una política que busca consolidar a Arabia Saudita como “socio estratégico y catalizador del desarrollo regional”.

El encuentro concluyó con anuncios de nuevas misiones comerciales y la promesa de Bin Salmán de continuar ampliando inversiones.

