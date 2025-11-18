Más de 256.000 vehículos híbridos fueron llamados a revisión en EEUU por un error en el sistema de control

Más de 256.000 unidades Honda Accord Hybrid 2023-2025 serán revisadas por un error de software que puede causar pérdida de potencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Honda lanzó una llamada a revisión de 256.603 Accord Hybrid fabricados entre 2023 y 2025 en Estados Unidos, luego de identificar un error de software que puede ocasionar la pérdida repentina de potencia en plena marcha. La medida fue comunicada por la automotriz y por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), según informó The Associated Press.

La investigación del defecto se originó en marzo de 2024, cuando Honda recibió un reporte sobre la falla. Desde entonces, se recibieron 832 reclamaciones de garantía, aunque hasta el 6 de noviembre la compañía no había registrado ningún accidente ni lesiones relacionadas.

La NHTSA detalló que el inconveniente radica en la unidad central de procesamiento del Módulo de Control Integrado (ICM). El defecto, atribuido a un “programa incorrecto por parte de un proveedor”, según reconoció la filial estadounidense de Honda en declaraciones recogidas por The Associated Press, puede causar el reinicio inesperado del software mientras el vehículo está en movimiento.

La falla detectada en el módulo de control integrado aumenta el riesgo de accidente durante la conducción. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

“Debido a una programación inadecuada, el módulo de control puede reiniciarse durante la conducción, con la consecuente pérdida de potencia”, describe el reporte oficial de la NHTSA. Esta situación incrementa el riesgo de colisión, ya que los conductores podrían quedarse sin capacidad de respuesta en carretera o en maniobras urbanas.

La campaña de revisión afecta a modelos Accord Hybrid correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. Para verificar si un vehículo pertenece al grupo afectado, los propietarios pueden consultar los sitios oficiales de la automotriz o de la NHTSA, usando el número de identificación vehicular (VIN). El servicio de atención telefónica habilitado por Honda es el 1-888-234-2138.

El informe publicado por The Associated Press indica que Honda estima que cerca del 0,3% de los Accord Hybrid incluidos en el llamado presentan esta vulnerabilidad en el software.

“Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros clientes y actuamos de manera proactiva una vez detectado el error”, expresó un portavoz de la compañía en la declaración. “El proveedor de software ha sido identificado y se realizarán las correcciones necesarias en todos los vehículos en riesgo”, se lee en el comunicado recogido por The Associated Press.

Honda notificará por carta a los propietarios afectados y realizará la reparación sin costo. (REUTERS/Luke MacGregor)

Las cartas de notificación para propietarios afectados comenzarán a enviarse a partir del 5 de enero. No está claro aún si la actualización del software estará disponible antes de esa fecha. Las reparaciones serán gratuitas y consistirán en la reprogramación del módulo afectado por parte de los concesionarios oficiales Honda.

Hasta la intervención, la NHTSA recomienda a los propietarios mantenerse informados en los canales oficiales y verificar periódicamente si sus unidades requieren servicio de actualización. En el sitio www.recalls.honda.com se puede acceder a información detallada y consultar el estado de cada vehículo.

En Estados Unidos, los llamados a revisión por motivos de seguridad han aumentado en los últimos años tras una serie de incidentes con diferentes marcas y modelos. El caso de los Accord Hybrid pone el foco sobre el impacto de los errores de software en componentes críticos de la conducción.

El llamado a revisión afecta a vehículos en todo Estados Unidos según la NHTSA. (REUTERS/Toru Hanai)

La falla detectada

La pérdida repentina de potencia por un fallo en el software del sistema de control puede generar varios peligros durante la conducción. Una detención inesperada en carretera expone al conductor y los pasajeros a riesgos de colisiones por alcance o a accidentes en intersecciones donde el vehículo no responde a las señales del conductor.

En vías de alta velocidad, el vehículo puede quedar inmovilizado en situaciones donde resulta imposible apartarse de manera segura, incrementando el peligro de choques múltiples.

El informe oficial resalta que aunque no se han reportado lesiones ni víctimas fatales por este defecto hasta el momento, la naturaleza de la avería representa un “riesgo aumentado de accidente o daños físicos”, en palabras de la NHTSA. La actuación rápida y la divulgación masiva del llamado buscan reducir el margen de exposición de los usuarios.