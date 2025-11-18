Con el objetivo de consolidar su proyecto de pacificación en Medio Oriente, Trump recibe al príncipe heredero saudí en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump y el príncipe saudí Mohamed bin Salman durante un encuentro en Riad, (Arabia Saudita)

Donald Trump recibe hoy en la Casa Blanca a Mohamed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, para fortalecer su plan de pacificación de Medio Oriente.

La visita a Washington de Bin Salman, (MBS, en el argot diplomático), sucede horas después de un triunfo clave obtenido por el presidente de Estados Unidos en la ONU: por 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia, el Consejo de Seguridad aprobó su iniciativa para establecer una fuerza de paz en Gaza.

En Medio Oriente, por su capacidad petrolera, dos países árabes tiene poder real e influencia geopolítica en Estados Unidos: Qatar y Arabia Saudita, que compiten entre sí para establecer la agenda regional.

Qatar y Arabia Saudita no reconocen la existencia del Estado de Israel, y el objetivo fundamental de Trump es que las dos potencias de la Liga Árabe establezcan relaciones diplomáticas con Jerusalén y se sumen a los Acuerdos de Abraham.

Arabia Saudita estuvo muy cerca de coronar las aspiraciones geopolíticas de Trump, pero el ataque terrorista de Hamas implosionó un acercamiento diplomático que hubiera sido un punto de inflexión en la historia de Medio Oriente.

Qatar junto con Iran tienen lazos directos con Hamas, que han recibido financiamiento y protección desde Doha y Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, durante una ceremonia oficial en Doha, (Qatar)

En medio del conflicto con Irán, Israel ordenó un ataque directo a Qatar, que mereció un fuerte réplica telefónica de Trump a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí.

Y semanas más tarde, cuando la Guerra de los 12 días había concluido, Estados Unidos firmó con Qatar un acuerdo de seguridad que no tiene antecedentes en el mundo árabe y replica los términos del artículo 5 de la OTAN.

Acorde a ese tratado de seguridad, un ataque armado a Qatar será considerado por Estados Unidos como un ataque a su propio territorio.

MBS llega a Washington para firmar un acuerdo de seguridad idéntico al obtenido por el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Es lo que prometió Trump durante su última conversación con el príncipe heredero de Arabia Saudita.

Dos aviones F-35 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en una pista de aterrizaje en Mexico

Pero la visita oficial de MBS no terminará en la posible firma de un acuerdo bilateral de seguridad: Trump confirmó que Estados Unidos venderá a Arabia Saudita una flota de F35, un avión de combate de última generación que sólo tenía Israel.

Desde esta perspectiva, la decisión política de Trump implicará romper el equilibrio de fuerzas en Medio Oriente: Arabia Saudita será el único país en la Liga Árabe que contará con aviones F35, frente a la frustración de Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Israel no protestó por la decisión de Trump vinculada a los F35, pero exigió que esos aviones de combate se ubiquen en la base aérea de Arabia Saudita más alejada de su propio territorio.

Trump decidió vender los F35 a Arabia Saudita, pese a la recomendación en contrario del Pentágono, que teme que China robe la tecnología del avión más poderoso de los Estados Unidos.

Arabia Saudita y China son socios estratégicos, una alianza geopolítica que causa preocupación en la Secretaria de Estado y el Pentágono.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu durante una reunión en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

La predisposición de Trump respecto a Mohamed bin Salman se explica en la decisión de Arabia Saudita de invertir en Estados Unidos cerca de 600 mil millones de dólares, una cifra sin antecedentes históricos.

La inversión comprometida por MBS fortalece la agenda geopolítica de Trump, que lanzó una guerra arancelaria para proteger la producción de los Estados Unidos.

“Los primeros acuerdos anunciados fortalecen nuestra seguridad energética, la industria de defensa, el liderazgo tecnológico y el acceso a infraestructura global y minerales críticos”, sostuvo el anuncio oficial que formalizó la Casa Blanca cuando Trump estaba en Riad.

MBS llega hoy a DC y retorna el jueves a Riad.