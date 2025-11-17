Estados Unidos

Nuevos cheques de 2.000 dólares podrían llegar a los hogares estadounidenses: la decisión depende del Congreso

La iniciativa prevé transferencias económicas enfocadas en trabajadores con ingresos bajos y medios, incluyendo beneficios fiscales adicionales para aumentar el ingreso disponible

Donald Trump propone cheques de
Donald Trump propone cheques de 2.000 dólares para familias trabajadoras de Estados Unidos, vinculados a nuevos recortes fiscales y financiados con ingresos por aranceles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ofreció nuevos detalles sobre la propuesta del presidente Donald Trump para otorgar cheques de 2.000 dólares a los estadounidenses, una medida que generó expectativas y dudas respecto a su aprobación y calendario.

De acuerdo con información publicada por Newsweek, la entrega de los pagos dependerá de la aprobación de una legislación específica en el Congreso y se vincula con recortes fiscales dirigidos a trabajadores.

Durante una entrevista con Fox Business, Bessent señaló que el plan contempla “un gran impulso en el primer trimestre con los reembolsos y el ingreso real”, en referencia al impacto que generarían los recortes de impuestos sobre propinas, horas extra y Seguridad Social. Añadió que la propuesta del presidente Trump también incluye la posibilidad de enviar cheques de 2.000 dólares como reembolso para familias trabajadoras y aclaró que estos tendrían un límite de ingresos.

El secretario del Tesoro, Scott
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la entrega de los pagos requiere aprobación del Congreso y sería parte de un paquete fiscal más amplio. (REUTERS/Hasnoor Hussain)

Según indicó el secretario del Tesoro, citado por Newsweek, “el presidente Trump también ha hablado de enviar reembolsos de 2000 dólares, que serían para familias trabajadoras, tendremos un límite de ingresos, esos podrían salir”. La respuesta se da en medio de un contexto de incertidumbre sobre cuándo y en qué formato se harán efectivos estos beneficios.

El plan de Trump ha sido uno de los ejes de su propuesta económica para el próximo año. El presidente ha sostenido en reiteradas ocasiones su intención de financiar los pagos con ingresos provenientes de aranceles comerciales. “Será el año próximo. Los aranceles nos permiten dar un dividendo. Vamos a hacer un dividendo y también reducir la deuda”, afirmó Trump durante una conversación informal con la prensa en el avión presidencial, según recogió Newsweek.

Pese al impulso mediático, los detalles sobre la mecánica de distribución de los cheques no están definidos. Bessent explicó a Fox News que “veremos, necesitamos legislación para eso”, aludiendo a la necesidad de apoyo legislativo. Además, reconoció que el monto podría incorporarse dentro de una serie más amplia de devoluciones y recortes fiscales bajo el “One Big Beautiful Bill Act”, un paquete económico previsto para principios de 2026.

El gobierno de EE.UU. aún
El gobierno de EE.UU. aún debe definir los criterios de ingresos y el mecanismo de entrega de los cheques de 2.000 dólares. (REUTERS/Rick Wilking)

A lo largo de las últimas semanas, diversos funcionarios del gobierno han reiterado la necesidad de avanzar con un proyecto legislativo para concretar la entrega de los cheques de 2.000 dólares. El director del Consejo Nacional Económico, Kevin Hassett, también destacó que la medida “requerirá legislación”, puntualizó Newsweek.

El secretario Bessent describió que aún no se definieron los límites de ingresos para recibir los pagos, aunque insistió en que la prioridad son los hogares con ingresos bajos y medios, una postura que coincide con declaraciones previas de Trump. “Podría ser únicamente las reducciones de impuestos del plan del presidente; sin impuestos para propinas, horas extra, Seguridad Social y deducibilidad de préstamos automotores”, manifestó Bessent en otra declaración citada por Newsweek.

La administración de Trump enfrenta el desafío de asegurar suficiente respaldo en el Congreso para concretar los cheques de 2.000 dólares, al tiempo que debe especificar el mecanismo y la base de beneficiarios. Los analistas económicos advierten que el avance y la fecha exacta de la entrega de los pagos dependerán de la viabilidad política del proyecto y de la definición final del paquete fiscal.

