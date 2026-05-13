Estados Unidos

El FBI alerta por el incremento de estafas telefónicas y cibernéticas en Estados Unidos

El informe anual advierte sobre sofisticadas tácticas de engaño, como suplantación de identidad y manipulación digital, que impactan a usuarios de todas las edades y plataformas en el país

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Escritorio con laptop mostrando 'DIGITAL SCAM WARNING', teléfono con notificaciones de llamadas fraudulentas, documentos con logos de FBI y FTC, y bandera de EE. UU. desenfocada.
Las estafas digitales provocaron pérdidas superiores a 20.880 millones de dólares en Estados Unidos durante 2025, según reportó el FBI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 20.880 millones de dólares se perdieron en Estados Unidos por estafas a través de teléfono, internet y redes sociales durante el 2025, según informó el FBI.

El organismo alertó que la cifra representa un incremento del 26% respecto al año anterior, consolidando una tendencia ascendente en la sofisticación y el alcance de estos delitos digitales.

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El FBI precisó que las tácticas más habituales de los estafadores incluyen técnicas de spoofing —suplantación de identidad— para hacerse pasar por agentes federales, bancos u otras figuras de confianza.

Mediante esta modalidad, los delincuentes logran engañar a sus víctimas y obtener información personal o transferencias de dinero.

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El reporte, citado por Diario Las Américas, destaca la creciente utilización de inteligencia artificial y recursos tecnológicos para perfeccionar los engaños.

Mano sostiene smartphone con llamada entrante 'número desconocido'. Laptop desenfocada muestra logos de Facebook, Instagram, X y una alerta 'ALERT' en rojo.
El incremento del 26% en el volumen de fraudes evidencia el auge de delitos en internet, redes sociales y llamadas telefónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en comunidades y nuevas técnicas de fraude

Un análisis de Truecaller, plataforma especializada en la identificación de llamadas, reveló que las familias hispanas pierden dinero por estafas telefónicas a un ritmo casi 60% superior al promedio nacional.

En el último año, 32,4% de los hispanos reportó haber sido víctima de fraude, en comparación con el 20,6% de los blancos y el 38,6% de los afroamericanos, lo que evidencia una mayor vulnerabilidad de algunas comunidades frente a estos delitos.

El reporte de Truecaller también indica que aproximadamente el 30% de los encuestados recibió llamadas con voces que imitaban a familiares, celebridades o figuras públicas.

Esta técnica, que aprovecha herramientas de clonación de voz, incrementó la dificultad para identificar fraudes y llevó a las autoridades a reforzar sus campañas de prevención.

La Comisión Federal de Comercio (FTC), organismo regulador de protección al consumidor, informó un aumento de fraudes en redes sociales durante el año pasado.

Un hombre mayor con camisa a cuadros azul y blanca habla por teléfono, mostrando preocupación. Una mujer joven le señala una declaración de tarjeta de crédito en una mesa.
Las nuevas modalidades de fraude incluyen clonación de voz con inteligencia artificial para imitar a familiares o celebridades y engañar a las víctimas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad recomienda desconfiar de ofertas de inversión, premios o solicitudes de pago que se reciban a través de plataformas digitales, ya que muchas de ellas resultan ser parte de esquemas fraudulentos destinados a captar datos sensibles o recursos económicos.

Modalidades más frecuentes y recomendaciones para evitar fraudes

El fenómeno de las estafas virtuales afecta a todas las generaciones y atraviesa diferentes segmentos de la población.

Las autoridades estadounidenses registraron un incremento de casos en los que adultos mayores, jóvenes y familias de origen latino fueron víctimas de estas prácticas, lo que motivó el despliegue de campañas educativas y la difusión de recomendaciones para reducir la exposición a riesgos.

Entre las modalidades más frecuentes destacan las denominadas estafas “románticas”, en las que delincuentes adoptan identidades falsas para establecer una relación de confianza en línea antes de solicitar dinero, generalmente bajo el pretexto de una emergencia personal o familiar.

Otra variante común corresponde a las estafas laborales: los estafadores ofrecen empleos con altos ingresos y modalidad remota, pero exigen pagos adelantados, adquisición de materiales o entrega de información bancaria y personal antes de formalizar cualquier contrato.

Expertos citados por Diario Las Américas insisten en la importancia de verificar toda oferta laboral y no enviar dinero ni datos sensibles a través de plataformas como Zelle o mediante transferencias electrónicas anticipadas.

Una familia hispana se sienta alrededor de una mesa en un salón, viendo una laptop y teléfonos, con folletos del FBI y FTC sobre la mesa.
La FTC advierte sobre el alza de estafas en redes sociales y recomienda sospechar de premios, inversiones u ofertas que soliciten pagos anticipados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomiendan siempre contactar directamente a las empresas por canales oficiales y desconfiar de cualquier solicitud urgente o poco clara.

Las autoridades enfatizan que, ante cualquier sospecha de fraude, es fundamental reportar el incidente a las agencias correspondientes, como el FBI o la FTC, para contribuir a la investigación y prevención de nuevos casos.

Además, recomiendan mantener actualizados los sistemas de seguridad digital, evitar responder a mensajes o llamadas de números desconocidos y no compartir información personal en redes sociales o sitios no verificados.

Estos datos reflejan que las estafas por medios digitales continúan en aumento en Estados Unidos y representan un desafío creciente para las autoridades, empresas y ciudadanos.

La colaboración entre organismos de seguridad, plataformas tecnológicas y la población es clave para frenar este tipo de delitos y proteger los recursos y la información de los usuarios.

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