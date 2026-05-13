Estados Unidos

Qué objetos quedarán excluidos de los estadios en el Mundial 2026 y cómo afectarán las nuevas reglas a la experiencia de los aficionados

El reciente código de conducta publicado por la organización internacional modifica el listado de pertenencias permitidas, introduce controles estrictos y limita el ingreso de objetos considerados riesgosos o que puedan interferir con el desarrollo de los partidos

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Mesa con artículos permitidos (botella vacía, teléfono, gafas) y prohibidos (paraguas, casco) frente a un puesto de control en un estadio, con una pancarta de FIFA.
Un puesto de control de acceso muestra los artículos permitidos y prohibidos en un estadio durante la Copa Mundial FIFA 2026, con el logo oficial de FIFA visible en una pancarta azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las normas de ingreso y objetos permitidos para los partidos de la Copa Mundial 2026 fueron definidas por FIFA en un código de conducta extenso, redactado en tres idiomas, que detalla lo que los aficionados podrán portar en los estadios distribuidos en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El objetivo central de la normativa es garantizar la seguridad y la comodidad de todos los asistentes, estableciendo criterios uniformes para el acceso a los recintos deportivos de las tres sedes.

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El reglamento oficial de la FIFA establece que solo estará permitido ingresar botellas plásticas reutilizables, transparentes, vacías y de hasta un litro.

Queda prohibido introducir líquidos en envases que superen los 100 mililitros, salvo excepciones como leche infantil, agua esterilizada para lactantes o líquidos prescritos por motivos médicos debidamente justificados.

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Además, se prohíbe el ingreso de bolsas opacas, mochilas, carteras grandes, fundas de cámara, paraguas de golf y cascos de motocicleta, con el fin de agilizar los controles y reducir riesgos.

La FIFA publica un reglamento detallado para el ingreso a estadios durante la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México (REUTERS/Daniel Cole)
La FIFA publica un reglamento detallado para el ingreso a estadios durante la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México (REUTERS/Daniel Cole)

Según la FIFA, los asistentes podrán llevar botellas plásticas transparentes vacías de hasta un litro, bolsas transparentes de plástico, vinilo o PVC de máximo 30 cm x 30 cm x 15 cm, carteras pequeñas del tamaño de una mano, teléfonos móviles, relojes, gafas y objetos de uso cultural o religioso identificables y autorizados.

Esta política pretende facilitar la inspección y minimizar la introducción de elementos no autorizados.

Requisitos para bolsas y objetos personales

En relación con las bolsas y objetos personales, la normativa es estricta: únicamente se aceptarán bolsas transparentes y pequeñas, con dimensiones máximas de 30 centímetros en largo, ancho y alto, fabricadas en materiales plásticos, vinilo o PVC.

Las carteras o monederos no transparentes deberán medir menos de 11 x 16,5 centímetros. Mochilas, bolsas deportivas y otros objetos voluminosos no estarán permitidos y, en caso de disponibilidad, deberán depositarse en lockers externos, como ocurrió en el pasado Mundial de Clubes, según experiencias previas reportadas por los organizadores.

El código de conducta también prohíbe el ingreso de cualquier bolsa o accesorio que disponga de bolsillos, cremalleras o divisiones internas, así como fundas de cámara, cojines con compartimientos y elementos similares.

Solo estarán permitidas botellas plásticas transparentes y vacías de hasta un litro, excluyendo líquidos u otros envases no autorizados (REUTERS/Megan Varner)
Solo estarán permitidas botellas plásticas transparentes y vacías de hasta un litro, excluyendo líquidos u otros envases no autorizados (REUTERS/Megan Varner)

Esta disposición busca evitar que se oculten objetos no permitidos y agilizar los procesos de control en los accesos a los estadios.

Objetos prohibidos y control de seguridad

El inventario de objetos vetados es amplio y abarca desde armas de cualquier tipo y sustancias peligrosas, hasta globos, instrumentos de ruido excesivo como vuvuzelas, silbatos, cornetas y altavoces.

También están prohibidas las bengalas, fuegos artificiales, encendedores, fósforos y cualquier elemento capaz de generar humo, calor o llamas.

Además, no se permitirá el ingreso de paraguas grandes, cascos de motocicleta, palos para selfies, ni objetos que puedan ser utilizados como proyectiles o que representen un riesgo para la seguridad colectiva.

Instrumentos musicales, como tambores, podrán ser admitidos únicamente si cuentan con autorización previa de FIFA y de las autoridades responsables del estadio, y siempre que no superen los 12 centímetros de lado.

Instrumentos de ruido, como vuvuzelas o cornetas, solo podrán ingresar si cuentan con la autorización previa de FIFA y cumplan con las medidas establecidas (REUTERS/Jonathan Ernst)
Instrumentos de ruido, como vuvuzelas o cornetas, solo podrán ingresar si cuentan con la autorización previa de FIFA y cumplan con las medidas establecidas (REUTERS/Jonathan Ernst)

Los organizadores tendrán la facultad de exigir que se suspenda su uso si causan molestias a otros espectadores o interfieren con el desarrollo normal del evento.

Banderas, carteles y artículos con mensajes

Respecto al ingreso de banderas, pancartas y carteles, la normativa autoriza estos elementos solo si no superan los 2 metros de ancho por 1,5 de alto, salvo que exista una autorización escrita otorgada por los organizadores.

Todos estos materiales serán minuciosamente revisados en las entradas de los estadios para impedir la exhibición de mensajes políticos, ofensivos o discriminatorios, tanto en soportes como en vestimenta o folletos. Esta medida busca resguardar la neutralidad y el ambiente inclusivo del evento.

La FIFA aclara que los organizadores y responsables de seguridad mantienen la potestad de tomar decisiones finales sobre cualquier objeto, incluso si este no está expresamente mencionado en el reglamento.

Las determinaciones del personal de seguridad, empleados, voluntarios o personal contratado serán inapelables dentro del perímetro de los estadios.

Excepciones y objetos permitidos

El reglamento contempla excepciones para objetos personales de uso diario como teléfonos móviles, relojes y gafas, que estarán permitidos sin restricciones adicionales.

Vista cenital de objetos divididos por una línea vertical: a la izquierda, artículos permitidos sobre fondo blanco; a la derecha, prohibidos sobre fondo gris. Incluye logo FIFA.
Una fotografía cenital muestra, a la izquierda, objetos permitidos como botellas de agua vacías y carteras, mientras que a la derecha, sobre un fondo gris, se agrupan elementos prohibidos como mochilas y bengalas (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se autoriza el uso de prendas religiosas o culturales y mascarillas médicas, sin perjuicio de los controles de identificación.

Los cigarrillos y dispositivos electrónicos para fumar podrán ser portados, pero su consumo estará permitido únicamente en zonas de fumadores al aire libre, si estas existen en el estadio.

Por el contrario, elementos como pelotas inflables, dardos, frisbees y cualquier tipo de recipiente cerrado o de vidrio permanecen prohibidos.

El ingreso de alimentos estará restringido, salvo para productos necesarios para lactantes o requerimientos médicos debidamente acreditados.

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