La familia de Ron Goldman recibirá una millonaria suma de la herencia de O.J. Simpson tras años de batalla legal

La herencia de O.J. Simpson destinará cerca de 58 millones de dólares al padre de Ronald Goldman, tras un acuerdo alcanzado décadas después del doble homicidio que conmocionó a Estados Unidos. Esta cifra deriva de la sentencia civil dictada contra O.J. Simpson por el asesinato de Ronald Goldman y Nicole Brown Simpson en 1994, caso en el que inicialmente se había fijado una compensación superior a 117 millones de dólares, según informó NBC News.

El pago fue acordado por Malcolm LaVergne, albacea del patrimonio de Simpson, en documentos presentados en el Distrito de Clark, Nevada. Fred Goldman, padre de la víctima, había presentado un reclamo en julio de 2024 solicitando el monto total nunca satisfecho tras la sentencia civil emitida hace casi tres décadas.

NBC News detalló que el acuerdo constituye un reconocimiento formal de la obligación financiera pendiente, aunque la liquidación aún depende del proceso de sucesión y del pago previo a otros acreedores, incluyendo el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

La abogada de Goldman, Michaelle Rafferty, valoró el desarrollo, asegurando que “la aceptación de la deuda es un reconocimiento positivo”, sostuvo en declaraciones recogidas por NBC News, aunque precisó que eso no representa el pago inmediato del monto acordado. “Esta aceptación permite avanzar con la administración del reclamo en el ámbito sucesorio”, agregó, subrayando que seguirán evaluando el proceso hasta su resolución definitiva.

La valoración total del patrimonio de Simpson ronda el millón de dólares, según explicó el propio LaVergne a NBC News, quien advirtió que después de cubrir gastos y deudas oficiales, el total efectivo entregado a los Goldman podría ser sustancialmente menor.

Al momento de su muerte en 2024, el exdeportista debía sumas considerables tanto a autoridades fiscales como a los familiares de las víctimas. Según FOX News, “el patrimonio pagará a Goldman lo que sea posible tras regularizar los compromisos administrativos”.

La caída pública de O.J. Simpson

La historia de O.J. Simpson estuvo marcada por el ascenso en el deporte y la posterior caída pública tras el crimen y el que fue conocido como el “juicio del siglo”. El 13 de junio de 1994, Ronald Goldman fue encontrado sin vida, junto a Nicole Brown Simpson, en el exterior de su vivienda en Los Ángeles.

El joven había acudido al lugar para devolver unas gafas de sol olvidadas en el restaurante donde trabajaba. El hecho, ampliamente cubierto por medios nacionales e internacionales, transformó la figura del exfutbolista en un símbolo de la controversia judicial estadounidense.

La investigación identificó múltiples heridas de arma blanca en ambos cuerpos. La policía de Los Ángeles halló rastros de sangre en la vivienda de Simpson, así como en su vehículo, lo que llevó a considerarlo el principal sospechoso.

Días después de los crímenes, el intento de fuga de Simpson y la persecución policial en un Ford Bronco blanco fue transmitida en directo y acompañada por millones de espectadores. El caso desembocó en un proceso penal que acaparó la atención del país y donde Simpson fue defendido por un equipo de abogados de alto perfil, incluidos Johnnie Cochran, Robert Kardashian y Alan Dershowitz.

Finalmente, Simpson fue absuelto de los cargos de asesinato, pero en 1997 una corte civil lo declaró responsable de la muerte de Goldman y de Brown Simpson, condenándolo a indemnizar a los familiares con 33 millones de dólares, cantidad nunca abonada en su totalidad.

El fallecimiento de Simpson ocurrió en abril de 2024, como resultado de un cáncer a los 76 años. Según consignó FOX News, su familia informó que “estuvo rodeado de sus hijos y nietos” al momento de su muerte. Sobre el deceso, Fred Goldman expresó a NBC News: “no es una gran pérdida para el mundo. Es un recordatorio de la ausencia de Ron todos estos años”.

A lo largo de los años, la figura de Simpson mantuvo divisiones en la opinión pública. Bob Costas, locutor estadounidense, afirmó en el programa “TODAY” de NBC News que el exdeportista “deja un legado complicado, por decir lo menos”.

El impacto financiero de la sentencia civil contra la herencia de Simpson se ve limitado por la magnitud de sus compromisos y la realidad patrimonial tras su fallecimiento. No obstante, fuentes jurídicas vinculadas a los Goldman consideran el acuerdo como un paso formal que habilita nuevas acciones en el proceso de cobro e implementación de la sentencia.

En paralelo, la historia y el juicio de Simpson han sido objeto de múltiples análisis, documentales y adaptaciones, consolidando su lugar en la memoria colectiva estadounidense como uno de los procesos legales más estudiados y debatidos en la historia reciente.