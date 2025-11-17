Cuatro ciudadanos chilenos fueron arrestados tras perpetrar un robo violento en un centro comercial de Miami

Los acusados fueron identificados como Jairo Morales, Jacob Morales, Cherry Gómez y Bastián Rojas, todos de origen Chileno. (Policía de Sweetwater)

Una mujer y tres hombres de origen chileno enfrentan cargos tras ser acusados de agredir y robar con violencia a un hombre dentro del Dolphin Mall, uno de los principales centros comerciales de Miami. Según reportó Telemundo 51 Miami, el grupo compareció ante la corte el viernes 14 de noviembre y actualmente se encuentra bajo una orden de detención de inmigración, con la obligación de mantenerse alejados del establecimiento.

De acuerdo con la información judicial divulgada por Telemundo 51 Miami, los acusados —identificados como Jairo Morales y Jacob Morales, hermanos de 21 y 26 años, junto con Cherry Gómez, de 28 años, y Bastián Rojas, de 25 años— atacaron a un cliente cerca de la tienda Burlington poco después de las cinco de la tarde. La víctima fue golpeada y despojada de joyas valoradas en unos tres mil dólares, según detallaron los reportes policiales citados por el medio.

Los presuntos responsables habrían escapado del lugar en un BMW X6 blanco modelo 2025, acompañados por los otros dos integrantes del grupo. Según narró la policía, minutos después de huir el grupo llegó a una casa de empeño donde revendió las joyas sustraídas.

Agentes de Miami emprendieron un operativo exprés que permitió ubicar y detener a los cuatro detenidos de origen chileno. (Policía de Sweetwater)

Sin embargo, la fuga concluyó esa misma noche. Oficiales de la policía de Miami detectaron el vehículo en la avenida 57 del suroeste y la segunda calle. Dentro del automóvil, las autoridades encontraron otras piezas de joyería y más de 31.600 dólares en efectivo.

Las autoridades informaron que los arrestados enfrentan cargos de robo con violencia, tráfico de bienes robados y encubrimiento. Al ser presentados ante el tribunal, se les impuso la orden de mantenerse alejados de Dolphin Mall, centro donde ocurrieron los hechos y que recibe diariamente a miles de visitantes.

El impacto del incidente provocó reacciones de alarma entre clientes y comerciantes del centro comercial. Al respecto, una de las clientas habituales, Gladys Ochoa, expresó: “aquí en Estados Unidos, que le roben el oro a uno, no, está bueno que pongan los drones”, según recogió Telemundo 51 Miami.

Las autoridades incautaron más de 31.600 dólares en efectivo al arrestar a la banda acusada de robo violento. (Policía de Sweetwater)

Operativo de seguridad para las fiestas

Como respuesta inmediata a este hecho y ad portas del inicio de la temporada de mayor afluencia comercial por el Black Friday, las autoridades del centro anunciaron el refuerzo del operativo “Safe Holidays” (Fiesta Seguras). El dispositivo de seguridad incluye la apertura de un centro de comando móvil equipado con drones, cámaras y patrullas.

Según explicó el subjefe de Policía de Sweetwater, Noel Gil, la estrategia contempla incorporar cámaras adicionales y vigilancia aérea: “diferentes cámaras que tenemos en la ciudad, pero también para el evento, vamos a traer las cámaras que tenemos dentro del mall. También vamos a tener los drones en las diferentes áreas y se van a poder ver a través de los diferentes monitores que tenemos”.

El despliegue para la temporada navideña también incluye presencia de agentes uniformados y encubiertos, patrullas y motocicletas. Según informaron las autoridades locales, se prevé la llegada de hasta cien mil visitantes diarios a Dolphin Mall. El alcalde de Sweetwater, José “Pepe” Díaz, lanzó una advertencia: “créanmelo que el Departamento de policía les va a dar un regalito y ese regalito va a ser un par de esposas”.

La policía recomienda a la comunidad asegurar los vehículos y notificar cualquier actividad sospechosa durante las visitas al centro comercial en esta temporada de alta concurrencia.