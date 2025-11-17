Estados Unidos

Cuatro ciudadanos chilenos fueron arrestados tras perpetrar un robo violento en un centro comercial de Miami

La víctima fue golpeada y despojada de joyas valoradas en unos tres mil dólares, según detallaron los reportes policiales

Guardar
Los acusados fueron identificados como
Los acusados fueron identificados como Jairo Morales, Jacob Morales, Cherry Gómez y Bastián Rojas, todos de origen Chileno. (Policía de Sweetwater)

Una mujer y tres hombres de origen chileno enfrentan cargos tras ser acusados de agredir y robar con violencia a un hombre dentro del Dolphin Mall, uno de los principales centros comerciales de Miami. Según reportó Telemundo 51 Miami, el grupo compareció ante la corte el viernes 14 de noviembre y actualmente se encuentra bajo una orden de detención de inmigración, con la obligación de mantenerse alejados del establecimiento.

De acuerdo con la información judicial divulgada por Telemundo 51 Miami, los acusados —identificados como Jairo Morales y Jacob Morales, hermanos de 21 y 26 años, junto con Cherry Gómez, de 28 años, y Bastián Rojas, de 25 años— atacaron a un cliente cerca de la tienda Burlington poco después de las cinco de la tarde. La víctima fue golpeada y despojada de joyas valoradas en unos tres mil dólares, según detallaron los reportes policiales citados por el medio.

Los presuntos responsables habrían escapado del lugar en un BMW X6 blanco modelo 2025, acompañados por los otros dos integrantes del grupo. Según narró la policía, minutos después de huir el grupo llegó a una casa de empeño donde revendió las joyas sustraídas.

Agentes de Miami emprendieron un
Agentes de Miami emprendieron un operativo exprés que permitió ubicar y detener a los cuatro detenidos de origen chileno. (Policía de Sweetwater)

Sin embargo, la fuga concluyó esa misma noche. Oficiales de la policía de Miami detectaron el vehículo en la avenida 57 del suroeste y la segunda calle. Dentro del automóvil, las autoridades encontraron otras piezas de joyería y más de 31.600 dólares en efectivo.

Las autoridades informaron que los arrestados enfrentan cargos de robo con violencia, tráfico de bienes robados y encubrimiento. Al ser presentados ante el tribunal, se les impuso la orden de mantenerse alejados de Dolphin Mall, centro donde ocurrieron los hechos y que recibe diariamente a miles de visitantes.

El impacto del incidente provocó reacciones de alarma entre clientes y comerciantes del centro comercial. Al respecto, una de las clientas habituales, Gladys Ochoa, expresó: “aquí en Estados Unidos, que le roben el oro a uno, no, está bueno que pongan los drones”, según recogió Telemundo 51 Miami.

Las autoridades incautaron más de
Las autoridades incautaron más de 31.600 dólares en efectivo al arrestar a la banda acusada de robo violento. (Policía de Sweetwater)

Operativo de seguridad para las fiestas

Como respuesta inmediata a este hecho y ad portas del inicio de la temporada de mayor afluencia comercial por el Black Friday, las autoridades del centro anunciaron el refuerzo del operativo “Safe Holidays” (Fiesta Seguras). El dispositivo de seguridad incluye la apertura de un centro de comando móvil equipado con drones, cámaras y patrullas.

Según explicó el subjefe de Policía de Sweetwater, Noel Gil, la estrategia contempla incorporar cámaras adicionales y vigilancia aérea: “diferentes cámaras que tenemos en la ciudad, pero también para el evento, vamos a traer las cámaras que tenemos dentro del mall. También vamos a tener los drones en las diferentes áreas y se van a poder ver a través de los diferentes monitores que tenemos”.

El despliegue para la temporada navideña también incluye presencia de agentes uniformados y encubiertos, patrullas y motocicletas. Según informaron las autoridades locales, se prevé la llegada de hasta cien mil visitantes diarios a Dolphin Mall. El alcalde de Sweetwater, José “Pepe” Díaz, lanzó una advertencia: “créanmelo que el Departamento de policía les va a dar un regalito y ese regalito va a ser un par de esposas”.

La policía recomienda a la comunidad asegurar los vehículos y notificar cualquier actividad sospechosa durante las visitas al centro comercial en esta temporada de alta concurrencia.

Temas Relacionados

RoboDolphin MallMiamiChilenosestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Acusan a un hombre en Indiana por el homicidio de una empleada doméstica que se presentó en la puerta equivocada

Curt Andersen enfrenta cargos por la muerte de María Florinda Ríos Pérez de Velásquez, quien fue asesinada tras llegar por error a su vivienda en Whitestown

Acusan a un hombre en

Reporte del clima en Seattle: los reportes del estado del tiempo para el 18 de noviembre

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

Reporte del clima en Seattle:

Pronóstico del clima para mañana en Filadelfia

En esta ciudad el clima puede cambiar rápidamente, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Pronóstico del clima para mañana

Conoce el reporte del clima en Columbus para mañana

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Conoce el reporte del clima

Novo Nordisk reduce el precio de Wegovy y Ozempic para pacientes sin seguro en Estados Unidos

La farmacéutica danesa anunció una rebaja que permitirá a quienes pagan de su bolsillo acceder a los tratamientos para diabetes y obesidad por valores sustancialmente menores a los vigentes en el mercado estadounidense

Novo Nordisk reduce el precio
DEPORTES
Tras vencer a Mike Tyson,

Tras vencer a Mike Tyson, Jake Paul se medirá ante Antony Joshua en un combate oficial: “No habrá piedad”

Gimnasia vence a Platense y se clasifica a los octavos de final del Torneo Clausura

Alemania y Países Bajos golearon y jugarán el Mundial 2026: lo mejor de la fecha de Eliminatorias y todos los clasificados

Todos los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana 2026: qué necesita River para acceder al máximo certamen internacional

“Pequeño cretino engreído”: quién es la promesa del rugby inglés que se inspira en Garnacho y desafió el Haka de los All Blacks

TELESHOW
Katia Alemann recordó a Omar

Katia Alemann recordó a Omar Chabán a 11 años de su muerte: “Soñé que seguíamos conversando”

La valiente lucha de Mauricio Guirao, exfinalista de Gran Hermano: “Me salió una mancha en el cerebelo”

Ricardo Montaner abrió por primera vez su historia familiar más dolorosa: “Ver a mi mamá llorar fue devastador”

La fuerte reacción de la China Suárez a una pregunta de Moria Casán: “¿Cómo lo llaman tus hijos a Icardi? ¿Mauro o papá?”

Las fotos de Buenos Aires que sacó la hija de Noel Gallagher, Anaïs, durante la visita de Oasis

INFOBAE AMÉRICA

Trump confirmó que autorizará la

Trump confirmó que autorizará la venta de aviones de combate F-35 a Arabia Saudita

Estados Unidos: la sequía en California provoca más encuentros entre personas y animales salvajes

El bloque aliado a Irán lidera las elecciones en Irak pero la formación del gobierno podría extenderse durante meses

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución impulsada por Estados Unidos que establece una fuerza internacional en Gaza

Polonia señaló a la inteligencia rusa por la explosión en una línea férrea clave para el envío de ayuda a Ucrania