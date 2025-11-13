Una famosa tienda de marcas de lujo a precios reducidos cerrará sus sucursales en EEUU

La famosa tienda cerrará varias sucursales en el territorio estadounidense. (REUTERS/Shannon Stapleton)

El cierre de la emblemática tienda de Saks Off Fifth en Nueva York, previsto para el 31 de diciembre, representa un momento clave para la cadena de moda de lujo a precios reducidos. Esta decisión, que implica la clausura de nueve sucursales en Estados Unidos, responde a una estrategia de la empresa para concentrar sus recursos en los locales más rentables y fortalecer su presencia digital, según informó el New York Post.

La lista de tiendas que dejarán de operar incluye ubicaciones en Austin (Texas), Chicago, Washington D.C., Franklin Mall en Filadelfia, Pittsburgh North (McKnight Road), Plymouth Meeting (Pensilvania), East Hanover (Nueva Jersey), Niagara Falls (Nueva York) y West Hartford (Connecticut). Aunque la mayoría de estos establecimientos cerrará sus puertas a comienzos del próximo año, la sucursal principal de Nueva York, situada en el 125 de la calle East 57th, lo hará en la víspera de Año Nuevo.

La mayoría de las tiendas cerrarán el próximo año, pero algunas sucursales icónicas lo harán antes de concluir el 2025. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Frente a la inquietud generada por estos anuncios, Saks Off Fifth explicó que la decisión busca “poner mayor atención en las tiendas de alto rendimiento y alto potencial”, con el objetivo de asegurar la viabilidad a largo plazo del negocio. La compañía expresó su confianza en que esta reestructuración permitirá “posicionar mejor a Saks Off Fifth para el éxito futuro” y reiteró su compromiso con los clientes. Además, la empresa matriz, Saks Global, desmintió los rumores recientes sobre una posible bancarrota, asegurando que “no se contempla una reestructuración” y que se están realizando progresos para reducir pagos pendientes, invertir en la transformación del negocio y mejorar el desempeño financiero.

Modelo de negocio de Saks Off Fifth

La tienda ha sido famosa por poner a precios accesibles algunos de los accesorios más exclusivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saks Off Fifth, filial de Saks Fifth Avenue, opera cerca de 100 tiendas en Estados Unidos y Canadá, además de su plataforma digital SaksOFF5TH.com. Desde su fundación en 1992, la compañía ha evolucionado hacia un modelo que prioriza la experiencia digital. Según información institucional de Saks Off Fifth, la empresa se define como un destino líder en moda de lujo a precios accesibles, con una oferta que abarca desde grandes diseñadores hasta marcas cotidianas, con la misión de hacer que el lujo moderno sea accesible para todos.

El contexto sectorial añade presión a la estrategia de Saks Off Fifth. El New York Post señala que el sector minorista de lujo atraviesa una etapa difícil, marcada por la disminución del tráfico en tiendas físicas y ventas poco satisfactorias. Otras cadenas relevantes han tomado medidas similares: Nordstrom cerró recientemente sus locales en Saint Louis Galleria (Misuri) y Santa Mónica (California), mientras que Macy’s clausuró 66 tiendas a principios de año para concentrar inversiones en 350 sucursales seleccionadas. Un portavoz de Nordstrom explicó que la empresa busca “servir mejor a los clientes en cada región aprovechando las tiendas cercanas y los canales digitales”.