Estados Unidos

Una famosa tienda de marcas de lujo a precios reducidos cerrará sus sucursales en EEUU

La reestructuración de la cadena plantea interrogantes sobre la evolución del consumo y la experiencia de compra en el segmento premium

Guardar
La famosa tienda cerrará varias
La famosa tienda cerrará varias sucursales en el territorio estadounidense. (REUTERS/Shannon Stapleton)

El cierre de la emblemática tienda de Saks Off Fifth en Nueva York, previsto para el 31 de diciembre, representa un momento clave para la cadena de moda de lujo a precios reducidos. Esta decisión, que implica la clausura de nueve sucursales en Estados Unidos, responde a una estrategia de la empresa para concentrar sus recursos en los locales más rentables y fortalecer su presencia digital, según informó el New York Post.

La lista de tiendas que dejarán de operar incluye ubicaciones en Austin (Texas), Chicago, Washington D.C., Franklin Mall en Filadelfia, Pittsburgh North (McKnight Road), Plymouth Meeting (Pensilvania), East Hanover (Nueva Jersey), Niagara Falls (Nueva York) y West Hartford (Connecticut). Aunque la mayoría de estos establecimientos cerrará sus puertas a comienzos del próximo año, la sucursal principal de Nueva York, situada en el 125 de la calle East 57th, lo hará en la víspera de Año Nuevo.

La mayoría de las tiendas
La mayoría de las tiendas cerrarán el próximo año, pero algunas sucursales icónicas lo harán antes de concluir el 2025. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Frente a la inquietud generada por estos anuncios, Saks Off Fifth explicó que la decisión busca “poner mayor atención en las tiendas de alto rendimiento y alto potencial”, con el objetivo de asegurar la viabilidad a largo plazo del negocio. La compañía expresó su confianza en que esta reestructuración permitirá “posicionar mejor a Saks Off Fifth para el éxito futuro” y reiteró su compromiso con los clientes. Además, la empresa matriz, Saks Global, desmintió los rumores recientes sobre una posible bancarrota, asegurando que “no se contempla una reestructuración” y que se están realizando progresos para reducir pagos pendientes, invertir en la transformación del negocio y mejorar el desempeño financiero.

Modelo de negocio de Saks Off Fifth

La tienda ha sido famosa
La tienda ha sido famosa por poner a precios accesibles algunos de los accesorios más exclusivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saks Off Fifth, filial de Saks Fifth Avenue, opera cerca de 100 tiendas en Estados Unidos y Canadá, además de su plataforma digital SaksOFF5TH.com. Desde su fundación en 1992, la compañía ha evolucionado hacia un modelo que prioriza la experiencia digital. Según información institucional de Saks Off Fifth, la empresa se define como un destino líder en moda de lujo a precios accesibles, con una oferta que abarca desde grandes diseñadores hasta marcas cotidianas, con la misión de hacer que el lujo moderno sea accesible para todos.

El contexto sectorial añade presión a la estrategia de Saks Off Fifth. El New York Post señala que el sector minorista de lujo atraviesa una etapa difícil, marcada por la disminución del tráfico en tiendas físicas y ventas poco satisfactorias. Otras cadenas relevantes han tomado medidas similares: Nordstrom cerró recientemente sus locales en Saint Louis Galleria (Misuri) y Santa Mónica (California), mientras que Macy’s clausuró 66 tiendas a principios de año para concentrar inversiones en 350 sucursales seleccionadas. Un portavoz de Nordstrom explicó que la empresa busca “servir mejor a los clientes en cada región aprovechando las tiendas cercanas y los canales digitales”.

Temas Relacionados

Saks Off FifthCierre de tiendasModa de lujoNueva YorkSaks Fifth Avenueestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

EEUU congeló el recorte de vuelos al 6% a medida que mejora la dotación de controladores tras el fin del shutdown

La semana pasada se estableció un calendario a las aerolíneas para reducir el número de vuelos nacionales en los 40 aeropuertos de mayor tráfico

EEUU congeló el recorte de

EEUU enfrenta un repunte de gripe aviar en siete estados: el brote afecta a más de ocho millones de aves y podría encarecer los huevos y el pavo en Navidad

La propagación del virus genera preocupación entre productores y autoridades ante posibles fluctuaciones en la oferta avícola durante las fiestas de fin de año

EEUU enfrenta un repunte de

El portaaviones más grande de Estados Unidos llega al Caribe y profundiza la tensión con Venezuela

El despliegue del USS Gerald R. Ford intensifica la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y plantea nuevos escenarios de confrontación en América Latina, según el analista Andrei Serbin Pont

El portaaviones más grande de

Powerball resultados del último sorteo del 12 de noviembre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Powerball resultados del último sorteo

Así regresaron al trabajo los primeros empleados federales de Estados Unidos tras 43 días de cierre de Gobierno

El Congreso votó a favor de restaurar pagos a trabajadores y reactivar el control aéreo, mientras persisten tensiones políticas por la falta de acuerdo sobre subsidios de salud y créditos fiscales

Así regresaron al trabajo los
DEPORTES
La decisión que tomó Boca

La decisión que tomó Boca Juniors sobre la renovación del contrato de Exequiel Zeballos tras el Superclásico

“Un equipo”: Franco Colapinto visitó la fábrica de Alpine para hablar con los empleados

El detrás de escena del alocado festejo de Deyverson con Martín Palermo que se hizo viral en Brasil

El mensaje de Lionel Messi tras la multitudinaria práctica de la Selección en España: “El cariño que mostraron me emociona”

Por qué Checo Pérez realizó un test con una “Ferrari negra” antes del estreno de Cadillac en la Fórmula 1

TELESHOW
El revés que sufrieron Luciano

El revés que sufrieron Luciano Castro y Griselda Siciliani para poder cumplir el sueño de la casa propia

Benjamín Vicuña se refirió al conflicto con la China Suárez: “Siempre cometo el mismo error”

El conmovedor adiós de Gerardo Romano a Jorge Lorenzo, su compañero en El Marginal: “Murió un hombre de otra época”

Thiago Medina y Daniela Celis recordaron quién tomó la decisión de separarse: ¿reconciliación en puerta?

De qué murió el actor Jorge Lorenzo, el recordado Capece de El Marginal y En el barro

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador: un amigo de Fernando

Ecuador: un amigo de Fernando Villavicencio denunció que quieren “ensuciar” la investigación del magnicidio

¿Quién ganará la presidencial chilena?

El momento en que un camión embiste un mercado en Corea del sur: dos muertos y 18 heridos

Bienalsur desembarcó en Roma con una original performance en la histórica Plaza Navona

“División Búfalos” en Brasil: así es la policía montada que custodia la región donde se realiza la COP30