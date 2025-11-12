Estados Unidos

Panamá incautó 13 toneladas de cocaína que iban rumbo a Estados Unidos

La sustancia, localizada a bordo de un ferry, representa una de las mayores confiscaciones del país centroamericano y se produce mientras Washington incrementa su despliegue militar antidrogas en el Caribe

Guardar
Paquetes de cocaína incautados en
Paquetes de cocaína incautados en el ferry, una parte de las 13,2 toneladas decomisadas por las autoridades de Panamá en aguas del Pacífico. (Instagram/@pgn_panama)

Las autoridades de Panamá incautaron 13,2 toneladas de cocaína destinadas a Estados Unidos, en una operación realizada en aguas del Pacífico, de acuerdo con un reporte difundido por autoridades del país centroamericano. La sustancia, localizada a bordo de un ferry, representa una de las mayores confiscaciones registradas en Panamá y se produce mientras Washington incrementa su despliegue militar antidrogas en América Latina.

El fiscal Julio Villareal informó que durante la operación, efectuada el lunes de noviembre, se arrestaron a 10 personas de diversas nacionalidades. “Se trata de una de las mayores incautaciones realizadas en aguas panameñas”, describió Villareal en declaraciones recogidas por CBS News. Entre los detenidos figuran ciudadanos de Venezuela, Ecuador y Nicaragua, quienes tripulaban el ferry que zarpó desde Colombia, según la misma fuente.

Las autoridades difundieron imágenes en redes sociales, donde exhibieron 11.562 paquetes de droga incautados. A juicio de Villareal, la cantidad confiscada evidencia el rol estratégico de Panamá como punto de tránsito para la cocaína que sale de Sudamérica, especialmente desde Colombia, con destino final en Estados Unidos, catalogado como el mayor consumidor global de este estupefaciente.

Parte del equipamiento militar desplegado
Parte del equipamiento militar desplegado en apoyo a las acciones antidrogas impulsadas por Estados Unidos en la región. (Instagram/@pgn_panama)

Durante 2023, Panamá logró decomisar un total de 119 toneladas métricas de drogas, una cifra que posiciona al país como un actor relevante en las acciones internacionales contra el narcotráfico, según confirmó CBS News.

En el contexto regional, varios países latinoamericanos buscan visibilizar sus esfuerzos antidrogas, mientras que Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe y el Pacífico, una estrategia que ha resultado en al menos 76 muertes vinculadas a operativos contra embarcaciones sospechosas.

La administración estadounidense sostiene que el incremento de su actividad en la zona forma parte de una campaña contra el tráfico ilícito, aunque desde gobiernos como el de Venezuela persisten sospechas respecto a una posible motivación política para presionar el fin del mandato de Nicolás Maduro.

En una reciente entrevista concedida a “60 Minutes” y reseñada por CBS News, el presidente Donald Trump fue consultado sobre el futuro de Maduro: “yo diría que sí, creo que sus días están contados”, respondió.

Agentes muestran los 11.562 bultos
Agentes muestran los 11.562 bultos de droga incautados durante la operación, considerada una de las mayores en la historia reciente de Panamá. (Instagram/@pgn_panama)

Las incautaciones de cocaína no solo se han producido en aguas americanas. En octubre, la policía de España decomisó 6,5 toneladas de cocaína tras un aviso de agentes estadounidenses, mientras que la Armada de Pakistán interceptó en el mar Arábigo sustancias ilegales valoradas en más de 972 millones de dólares en el mismo mes.

En septiembre, la Marina de Francia incautó casi 10 toneladas de cocaína de un barco pesquero cerca de la costa de África Occidental, estimadas en más de 600 millones de dólares, consigna CBS News.

En el ámbito estadounidense, la Guardia Costera reportó en abril la incautación de 4,5 toneladas (10.000 libras) de cocaína procedente de una embarcación de pesca en el Atlántico. Además, informó que durante el actual año fiscal decomisó más de 226.800 kilogramos (500.000 libras) de cocaína en aguas del Pacífico oriental y el Caribe, la mayor cantidad en su historia.

Las fuerzas de seguridad panameñas y sus contrapartes internacionales han reiterado el compromiso de fortalecer la cooperación contra las redes de narcotráfico que operan a través de las rutas marítimas que comunican América del Sur, América Central y Norteamérica. “La coordinación internacional es clave para combatir un fenómeno de alcance global”, enfatizó el fiscal Villareal según declaraciones recogidas por CBS News.

Temas Relacionados

PanamáIncautaciónDrogaCocaínaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Anthropic invertirá USD 50.000 millones en centros de datos en Estados Unidos para fortalecer su infraestructura de inteligencia artificial

La startup fundada por ex empleados de OpenAI anunció una alianza con la británica Fluidstack para construir complejos tecnológicos en Texas y Nueva York. El proyecto, que generará más de 3.000 empleos, busca consolidar la soberanía digital estadounidense y acelerar la competencia global

Anthropic invertirá USD 50.000 millones

Florida registró la temperatura más baja en 112 años

La cifra mínima en la capital del sur no se reportaba desde 1913. Expertos y organismos advierten sobre riesgos en animales, plantas y servicios esenciales

Florida registró la temperatura más

Auroras boreales podrían iluminar el cielo en estos estados de EEUU tras una poderosa tormenta geomagnética

Este fenómeno, normalmente reservado para latitudes altas, podría extenderse hasta zonas tan al sur como el norte de California y Alabama debido a la intensidad de la actividad solar registrada

Auroras boreales podrían iluminar el

Ola de frío ártico rompe récords en EEUU y deja bajo cero a millones de personas

Las autoridades meteorológicas confirmaron valores mínimos inéditos y alertas para más de 200 millones de personas, con registros históricos en Florida, Georgia e Illinois

Ola de frío ártico rompe

La reducción del tamaño de los peces en Michigan por el cambio climático alerta a los expertos

Un estudio analizó registros de 75 años en 1.500 lagos y detectó que tanto ejemplares jóvenes como adultos redujeron su talla. Las razones detrás de un fenómeno que afecta a la pesca, el equilibrio ecológico y la gestión de recursos en la región

La reducción del tamaño de
DEPORTES
El increíble blooper de Pedro

El increíble blooper de Pedro Gallese que terminó en gol de Rusia ante Perú en un amistoso

La historia del arquero de 18 años que fue convocado por Scaloni y ni siquiera firmó contrato con su club

Memorias de la Billie Jean King Cup: Mercedes Paz y Florencia Labat llegaron lejos como jugadoras y hoy lideran el sueño argentino

“La relación ha cambiado”: la llamativa reflexión de Antonelli sobre el clima en Mercedes con Russell tras superarlo en Brasil

El debate entre Ruggeri y Latorre sobre la crisis de River y el rol de Gallardo: “Jamás encontró el mediocampo y el ataque”

TELESHOW
Johnny Depp: “Argentina tiene una

Johnny Depp: “Argentina tiene una cultura sorprendente; París no fue nada comparada con Buenos Aires”

Liam Gallagher llegó a la Argentina para los shows de Oasis: el gesto con un fan y la eterna pelea con su hermano Noel

La China Suárez sorprendió con un mensaje a Rocío Pardo, la futura esposa de Nicolás Cabré

El sueño cumplido de Oriana Sabatini en sus vacaciones con sus padres Ova y Catherine Fulop en Nueva York

Migue Granados explicó por qué Paula Chaves no quiso entrevistar a la China Suárez: “Cero drama con ella”

INFOBAE AMÉRICA

Tras el mortal operativo en

Tras el mortal operativo en Río de Janeiro, Brasil trasladó a siete jefes del Comando Vermelho a prisiones federales

Guía para entender el mundo de las apuestas deportivas online

La reducción del tamaño de los peces en Michigan por el cambio climático alerta a los expertos

Se multiplican las crisis en Cuba: la dictadura declaró como “epidemia” el brote de dengue, chikunguña y oropouche

El G7 busca formas de fortalecer la defensa de Ucrania en medio de los apagones por los ataques rusos