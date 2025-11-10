Estados Unidos

Nuevo operativo de Estados Unidos contra lanchas de narcotraficantes en el Pacífico: seis muertos

Según informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la cifra total de abatidos desde el inicio de las operaciones ordenadas por Donald Trump es de 76: “Eliminamos a narcoterroristas que pretenden dañar a nuestro país y a su gente”, dijo el funcionario

Guardar
Nuevo operativo de Estados Unidos contra lanchas de narcotraficantes en el Pacífico: seis muertos

El secretario de Defensa de la Casa Blanca, Pete Hegseth, informó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo dos ataques letales contra embarcaciones vinculadas con organizaciones designadas como terroristas. Según su mensaje publicado en X, las operaciones se realizaron por orden del presidente Donald Trump en aguas internacionales del Pacífico oriental y formaron parte del esfuerzo militar que Washington contra los cárteles de la droga.

De acuerdo con Hegseth, los barcos atacados estaban asociados con redes de narcotráfico, transportaban cargamentos de drogas y navegaban una ruta marítima utilizada por el contrabando de cocaína. En cada embarcación viajaban tres hombres identificados como “narco-terroristas”; los seis murieron en los ataques. No se reportaron bajas estadounidenses.

Hasta la semana pasada, Estados Unidos había informado de la destrucción de al menos 18 embarcaciones —17 lanchas rápidas y un semisumergible— en operaciones similares. Las acciones comenzaron en septiembre, inicialmente en el mar Caribe, pero se han extendido al Pacífico oriental, una de las principales rutas del tráfico de drogas desde Sudamérica.

La publicación de Hegseth en
La publicación de Hegseth en la red social X

La administración Trump sostiene que el país enfrenta un conflicto armado contra los cárteles internacionales, y ha señalado directamente al Cártel de los Soles, una red integrada por altos mandos militares y políticos venezolanos que, según investigaciones estadounidenses, opera bajo protección y liderazgo del régimen de Maduro. Washington acusa al dictador venezolano de dirigir un régimen implicado en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y de utilizar los beneficios del narcotráfico para sostener su poder político.

En paralelo a los ataques, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en aguas sudamericanas, incluyendo el despliegue de un portaaviones en la región. Esta expansión ha generado especulaciones sobre un posible intento de presión o desestabilización del gobierno venezolano. Maduro ha respondido afirmando que Washington “fabrica una guerra” para justificar una intervención.

La administración Trump acusa al
La administración Trump acusa al régimen de Maduro de proteger y liderar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos

La semana pasada, Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunieron con legisladores de ambos partidos encargados de supervisar los asuntos de seguridad nacional. La reunión brindó uno de los primeros acercamientos formales a la justificación legal y estratégica de los ataques. Aunque los demócratas consideraron insuficiente la información presentada, el Senado, con mayoría republicana, rechazó una iniciativa que buscaba restringir la autoridad del presidente para lanzar operaciones militares contra Venezuela sin aprobación del Congreso.

En su más reciente publicación, Hegseth difundió un video que muestra la explosión de una de las embarcaciones atacadas, en una secuencia que se ha vuelto habitual en los comunicados del Departamento de Defensa desde el inicio de la campaña.

Temas Relacionados

Ofensiva antidrogas Estados Unidos Pete Hegseth Donald Trump X Pacífico Caribe Narcotráfico Lanchas AtaquesÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Calendario NBA: fechas, horarios y dónde ver los duelos de hoy 10 de noviembre

Sigue de cerca las acciones de Lebron James, Stephen Curry, Nikola Jokic y Luka Doncic de este día. Este es el menú completo de la jornada de este sábado

Calendario NBA: fechas, horarios y

El inesperado papel de los ríos del oeste de Estados Unidos en la reducción del carbono atmosférico

Un análisis pionero desafía creencias pasadas y demuestra que los ríos de regiones áridas del oeste norteamericano pueden desempeñar un rol crucial, ampliando el horizonte de soluciones naturales frente al cambio climático

El inesperado papel de los

Los Ángeles: la predicción del tiempo para este 10 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Los Ángeles: la predicción del

Predicción del clima en Nueva York para este 10 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima en Nueva

Más cancelaciones de vuelos tras el peor día para viajes aéreos por el cierre de gobierno de Estados Unidos

La paralización federal provoca una ola de cancelaciones y demoras en aeropuertos, mientras el personal de control aéreo enfrenta jornadas extenuantes y las aerolíneas reducen operaciones por orden oficial

Más cancelaciones de vuelos tras
DEPORTES
El múltiple accidente durante el

El múltiple accidente durante el fin de semana de la F1 en Brasil: un monoplaza dio una vuelta en el aire y paso por encima de otros dos

Sorpresa en la selección argentina: desafectaron a Enzo Fernández, Julián Álvarez y otros dos jugadores para el amistoso con Angola

Sebastián Báez y Mariano Navone encabezan la Legión Argentina en el Challenger de Montevideo

De su premonitorio mensaje al sugerente pedido para Dua Lipa: Colapinto celebró el triunfo de Boca Juniors en el Superclásico

El enojo de Neymar con el DT argentino del Santos en medio de la derrota que dejó al equipo en zona de descenso

TELESHOW
Wanda Nara presentó una cautelar

Wanda Nara presentó una cautelar contra Mauro Icardi antes de reencontrarse con sus hijas en el país: los detalles

El ida y vuelta entre Wanda Nara y Andy Chango en Masterchef: “Típico de papá que se quiere comprar a los nenes”

La familia de Zaira Nara desafió el Suplerclásico: la elección de sus hijos entre River y Boca

Karina Mazzoco celebró los 19 años de su hijo Malek con un entrañable video de su vida juntos

Moria Casán debutó con su programa en la pantalla de El Trece: “Decían que nunca me levantaba temprano”

INFOBAE AMÉRICA

Qué está pasando en la

Qué está pasando en la BBC: la crisis por un discurso de Trump editado provocó la renuncia de sus máximos responsables

Descifraron el enigma arqueológico de los 5.000 agujeros que serpentean en un monte de Perú

AdP convoca Concurso Público Internacional para la Elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil para tres aeropuertos de Perú

Nuevo temblor sorprende a Chile hoy lunes: magnitud y epicentro registrados por el CSN

Críticas veladas a EEUU e Israel, género, controles a la IA y otros puntos que Argentina no suscribió en la cumbre Celac-UE