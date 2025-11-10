American Airlines ofrece flexibilidad ante caos aéreo por falta de controladores

Las cancelaciones y retrasos de vuelos en Estados Unidos afectan a miles de pasajeros por la paralización del Gobierno y la escasez de personal en el control aéreo. REUTERS

Las cancelaciones y retrasos de vuelos han afectado a numerosos pasajeros en Estados Unidos debido a la prolongada paralización del Gobierno y a la escasez de personal en el control del tráfico aéreo. American Airlines informó que, además de las cancelaciones derivadas de la directiva de la Administración Federal de Aviación (FAA), se han producido interrupciones generalizadas en todo el país.

La compañía reiteró su compromiso con la información a los clientes y activó una exención de viaje que otorga mayor flexibilidad a quienes se han visto afectados.

Según American Airlines, los viajeros cuyos vuelos se hayan visto alterados recibirán notificaciones tanto por correo electrónico como a través de la aplicación móvil de la aerolínea.

Además, la empresa recordó que, cuando la meteorología u otros eventos fuera de su control afectan al servicio, los pasajeros pueden modificar sus reservas sin la tasa habitual por cambio de vuelo.

Condiciones de flexibilidad para los viajeros

American Airlines implementa una exención de viaje que permite a los pasajeros modificar sus reservas sin pagar la tasa habitual por cambio de vuelo. REUTERS/Annabelle Gordon

American Airlines informó que, conforme a la directiva de la FAA, los pasajeros que hayan comprado su billete antes del cinco de noviembre y tengan vuelos programados entre el 7 y el 15 de noviembre de 2025, hacia, desde o a través de los siguientes aeropuertos: Atlanta, Austin, Baton Rouge, Birmingham, Boston, Charlotte, Chicago (ORD), Dallas-Fort Worth, Greenville/Spartanburg, Los Ángeles, Miami, Nashville, Nueva York (JFK y LaGuardia), Newark, Oklahoma City, Filadelfia, Phoenix, Tallahassee, Tampa y Washington Reagan, podrán cambiar su vuelo sin pagar la tasa usual.

Esta flexibilidad se aplica a todas las clases tarifarias, incluida Basic Economy. El nuevo viaje puede programarse entre el 7 y el 17 de noviembre de 2025.

El cambio debe solicitarse antes del 15 de noviembre de 2025 y el viaje completarse en el plazo de un año desde la fecha original del billete; en caso de diferencia de tarifa, deberá abonarse. Es obligatorio mantener el origen y destino originales y reservar en la misma cabina, salvo que se pague la diferencia correspondiente.

Los pasajeros pueden realizar un único cambio a través de la web de American Airlines, donde, si es elegible, encontrarán la opción correspondiente en la barra de herramientas.

Si eligen cancelar el viaje, es posible solicitar el reembolso del importe pendiente a la forma de pago original, o bien recibir un crédito para desplazamientos futuros.

Para quienes no puedan modificar su viaje en línea, la aerolínea recomienda contactar con el servicio de reservas.

La compañía enfatizó que su equipo trabaja de forma ininterrumpida para atender a los clientes durante este periodo de incidencias.

Panorama político y posibles avances

Los pasajeros pueden solicitar reembolso o crédito para futuros viajes si deciden cancelar su vuelo afectado por la crisis del tráfico aéreo. REUTERS/Ryan Murphy

El contexto de estas alteraciones en el tráfico aéreo ha estado marcado, además, por tensiones políticas y negociaciones en curso para resolver el cierre del Gobierno. El domingo, senadores de ambos partidos anunciaron haber alcanzado un principio de acuerdo que allana el camino para poner fin al cierre gubernamental, según confirmaron fuentes del Congreso a medios estadounidenses.

Con una votación de 60 a 40 en el Senado, el acuerdo obtuvo el respaldo inicial necesario para avanzar, aunque aún debe superar el trámite en la Cámara de Representantes y requeriría la firma del presidente Donald Trump para entrar en vigor y reabrir el Gobierno.

El expresidente Donald Trump criticó públicamente a los controladores aéreos que se ausentaron de sus puestos durante la paralización del Gobierno.

En una publicación en Truth Social, elogió a quienes, según señaló, “han sido GRANDES PATRIOTAS y no se han ausentado ni un solo día durante la ‘farsa del cierre demócrata’”, y anunció su intención de recomendar un bono de USD 10.000 por persona para quienes hayan prestado un “servicio distinguido a nuestro país”.

En el mismo mensaje, expresó su descontento con los trabajadores que, a su juicio, “no han hecho más que quejarse y se han ausentado, a pesar de que todos sabían que cobrarían, ÍNTEGRAMENTE, poco después”.

Trump añadió que quienes hayan faltado al trabajo “tendrán una marca negativa, al menos en mi opinión, en su historial”, y alentó a quienes deseen abandonar su puesto a hacerlo “sin ningún tipo de pago ni indemnización”.

La Administración Federal de Aviación ya enfrentaba una escasez de controladores aéreos antes del cierre del Gobierno, una circunstancia que, según American Airlines, ha agravado los retrasos y cancelaciones de vuelos en todo el país.

Estados Unidos se mantiene a la expectativa mientras el Senado avanza iniciativas para reabrir la administración federal y restablecer la operatividad normal, tanto en los servicios públicos como en la red de transporte aéreo.