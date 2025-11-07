Clima Reston mañana: todo lo que necesitas saber del estado del tiempo para mañana viernes 7 de noviembre

Según el estado del tiempo de este viernes en Reston, se espera un cielo nublado y altas probabilidades de lluvias. (Wikimedia)

La consulta del pronóstico del tiempo es un recurso esencial para proteger tanto la vida como los bienes, ya que el reporte meteorológico permite la emisión de alertas ante fenómenos peligrosos como tormentas severas, huracanes o tornados, lo que posibilita que autoridades y ciudadanos adopten medidas como evacuar áreas de riesgo o reforzar infraestructuras.

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más comunes lo que causa que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas.

Lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para mañana en la ciudad de Reston, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Clima durante el día y por la noche

Aunque se espera que la mayor parte del día, el cielo esté nublado, por la noche hay probabilidad de que se despeje, siendo un clima apto para las actividades al aire libre. (Wikimedia)

Se espera que haya lluvias, principalmente antes de la 1 a.m.

El cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 52 grados Fahrenheit (11 grados Celsius).

Habrá un viento del sur de 7 a 14 millas por hora (11 a 23 kilómetros por hora), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 millas por hora (40 kilómetros por hora).

La probabilidad de precipitación será del 60%.

Se anticipan cantidades de precipitación nuevas de menos de una décima de pulgada (2.5 mm) posibles.

Se espera que la noche sea mayormente despejada, con una temperatura máxima cercana a 69 grados Fahrenheit (aproximadamente 20 grados Celsius).

Habrá un viento del oeste de 5 a 7 millas por hora (8 a 11 kilómetros por hora).

A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, proporcionando un ambiente agradable y fresco.

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 6 de noviembre a las 6:52 p. m. EST.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (Reuters)

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

La mejor temporada del año para visitar Reston en Virginia

Entérate de cual es la mejor temporada del año para visitar Reston en Virginia. (Wikimedia)

En Reston, Virginia, los veranos cálidos y húmedos y los inviernos fríos y con presencia de nieve caracterizan el clima, junto con cielos mayoritariamente parcialmente nublados. La temperatura anual oscila usualmente entre -4 °C y 30 °C, sin que se registren frecuentemente valores inferiores a -1 °C o superiores a 34 °C.

La temporada más calurosa se extiende del 30 de mayo al 16 de septiembre, cuando las máximas diarias sobrepasan los 26 °C y se presentan condiciones ideales para realizar actividades al aire libre, de acuerdo con la puntuación turística, sobre todo desde inicios de junio hasta los primeros días de julio y desde principios de agosto hasta finales de septiembre.

En este periodo, julio sobresale como el mes más cálido, con temperaturas máximas promedio de 30 °C y mínimas de 19 °C. Por otra parte, la etapa fría va del 1 de diciembre al 3 de marzo, con máximas diarias que raramente superan los 11 °C y un enero que destaca por mínimas de -4 °C y máximas en torno a 6 °C.