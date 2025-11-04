Las mejores canciones para escuchar en Apple Estados Unidos en cualquier momento y lugar

Tras el estreno de su nuevo álbum "The Life of a Showgirl", Taylor Swift está acaparando las listas de reproducción en Estados Unidos. (Foto AP Photo/Lewis Joly, archivo)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

"The Fate of Ophelia" encabeza el listado de Apple en EEUU. (Foto AP/Natacha Pisarenko, archivo)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Taylor Swift. Quizás por esto es que The Fate of Ophelia debuta en el ranking directamente en la primera posición.

2. Opalite

Taylor Swift

"Opalite" se mete en el segundo lugar del listado en Apple EEUU. (Foto AP/Lewis Joly, archivo)

Con una diferencia favorable de 1, la nueva rola de Taylor Swift se sitúa hoy en el puesto 2 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

3. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

Tras semanas de reinado, "Golden" de HUNTR/X ha sido desplazada a la tercera posición del ranking. (Netflix via AP)

La melodía de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast va en descenso: ya llega al tercer lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 2.

4. Elizabeth Taylor

Taylor Swift

La canción "Elizabeth Taylor" se cuela en el cuarto lugar del listado. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Elizabeth Taylor de Taylor Swift sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 4, tras subir del 5 en el que se encontraba ayer.

5. Folded

Kehlani

"Folded" de Kehlani se queda con el quinto sitio del ranking estadounidense. (Lucas Peltier-USA TODAY Sports via REUTERS)

Folded de Kehlani se vende como pan caliente. Pasa del puesto 7 de ayer al 5 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

6. Father Figure

Taylor Swift

"Father Figure" se queda con el sexto sitio del ranking. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Father Figure se ubica en el sexto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 8. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Taylor Swift.

7. Man I Need

Olivia Dean

"Man I Need" de Olivia Dean se queda con el séptimo sitio del ranking. (REUTERS/Dylan Martínez)

El sencillo más reciente de Olivia Dean ya se vislumbra como un nuevo clásico. Man I Need entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

8. Shot Callin

YoungBoy Never Broke Again

"Shot Callin" de YoungBoy Never Broke Again se queda con el octavo sitio del listado. (IG: @nba_youngboy)

El que fuera un exitazo de YoungBoy Never Broke Again va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 4.

9. Wi$h Li$t

Taylor Swift

"Wi$h Li$t" se mete en el listado de las 10 canciones más escuchadas de Apple en EEUU. (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Wi$h Li$t, interpretado por Taylor Swift, sigue en el noveno lugar de la lista.

10. What I Want

Morgan Wallen y Tate McRae

"What I Want" de Morgan Wallen se mete en el décimo sitio del listado. (REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

What I Wantde Morgan Wallen y Tate McRae está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 10. Ayer se encontraba en el sitio número 12, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

Qué hay en Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.