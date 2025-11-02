Estados Unidos

Retiran más de 580,000 frascos de medicamento para la presión arterial en EEUU por riesgo de cáncer

Las autoridades sanitarias ordenaron el retiro preventivo del fármaco que es empleado también para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático

Guardar
Más de 580,000 frascos de
Más de 580,000 frascos de prazosin hidrocloruro fueron retirados del mercado en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos solicitaron el retiro de más de 580,000 frascos de un medicamento utilizado para tratar la presión arterial alta debido a la posible presencia de una sustancia química relacionada con el desarrollo de cáncer.

El anuncio fue realizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que advirtió sobre la contaminación en lotes de prazosin hidrocloruro fabricados y distribuidos por Teva Pharmaceuticals USA y Amerisource Health Services.

El retiro, que se lleva a cabo de forma voluntaria, afecta a botellas de distintas concentraciones (1 mg, 2 mg y 5 mg) de prazosin hidrocloruro en todo el territorio estadounidense. Esta sustancia es comúnmente utilizada como antihipertensivo porque ayuda a relajar los vasos sanguíneos y así facilita la circulación. Además, algunos médicos la recetan para reducir episodios de pesadillas y alteraciones del sueño vinculadas con el trastorno de estrés postraumático (TEPT).

La FDA emitió una alerta
La FDA emitió una alerta sobre la contaminación de prazosin, un medicamento usado para tratar presión arterial alta y síntomas asociados al estrés postraumático. (Foto AP/Manuel Balce Ceneta)

Potencial contaminante cancerígeno

De acuerdo con la información publicada por la FDA tanto en su sitio web como en sus órdenes de cumplimiento, las dosis afectadas se clasificaron con riesgo Clase II. Esto significa que cumplen con las condiciones que, si bien no derivan inmediatamente en una amenaza grave para la salud, podrían causar un efecto reversible o persistente.

La razón principal del retiro se debe a la detección de impurezas de nitrosaminas, específicamente compuestos químicos como las N-nitrosaminas, que pueden formarse durante el proceso de fabricación o almacenamiento de los medicamentos.

Expertos de la FDA señalaron que “las impurezas de nitrosaminas son una clase de sustancias químicas potencialmente cancerígenas” y que su presencia en productos farmacéuticos representa un riesgo, especialmente con exposición prolongada. Estas sustancias han sido identificadas previamente en otros fármacos y están asociadas con un mayor riesgo de desarrollar cáncer en quienes los consumen a lo largo del tiempo.

El retiro voluntario de prazosin
El retiro voluntario de prazosin afecta a lotes distribuidos en todo Estados Unidos, en presentaciones de 1 mg, 2 mg y 5 mg. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una portavoz oficial de la FDA, citada por CBS News, recordó que “los riesgos asociados con las nitrosaminas dependen tanto de la cantidad como de la duración de la exposición al contaminante”.

Uso clínico del prazosin

El prazosin es reconocido en la práctica médica por su capacidad para disminuir la presión arterial y se emplea en el manejo de condiciones como la hipertensión y, en ciertos casos, para tratar síntomas relacionados con el TEPT.

Según información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el control de la presión arterial es clave para reducir el riesgo de eventos cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones graves de salud.

Sin embargo, desde la FDA remarcaron que los pacientes que actualmente tienen una receta de prazosin no deben suspender el medicamento abruptamente sin consultar a su profesional médico.

La agencia de salud recomienda
La agencia de salud recomienda a los pacientes consultar a su médico antes de suspender cualquier tratamiento antihipertensivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Interrumpir un antihipertensivo de forma repentina podría resultar en niveles elevados de presión arterial, lo que incrementa el peligro de sufrir complicaciones cardiovasculares. La agencia sugiere a las personas informarse con su médico, quien podrá valorar alternativas o recetar un lote de medicamento no afectado por el retiro.

Impacto y recomendaciones para la salud

La advertencia por contaminación con nitrosaminas se alinea con incidentes previos, donde otros medicamentos (como los de la familia de los “sartanes” o la ranitidina) han sido objeto de retiros similares. De acuerdo con especialistas en salud pública, “la vigilancia estricta y los retiros proactivos son esenciales para prevenir daños potenciales a la población”, en palabras de un vocero de la FDA recogidas por CNN.

Por el momento, Teva Pharmaceuticals no ha emitido comentarios sobre la situación. Autoridades reiteran la importancia de que las personas revisen los frascos de medicamento y consulten cualquier duda con su farmacia o su doctor.

Las personas pueden consultar el listado exacto de los lotes afectados en la sección de retiros de productos publicada en el sitio de la FDA. Mantenerse informado y actuar conforme a las recomendaciones oficiales es fundamental para evitar riesgos adicionales en quienes dependen del tratamiento antihipertensivo.

Temas Relacionados

RetiradaMedicamentoFDACáncerPresión arterialPrazosin hidrocloruroestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Cinco miembros de una familia murieron en un incendio durante la noche de Halloween en Nueva Jersey

Las víctimas, según confirmaron fuentes oficiales, eran dos adultos y tres niños de 14, 12 y 7 años de edad, todos fueron encontrados en el segundo piso del inmueble

Cinco miembros de una familia

Estados Unidos descartó realizar explosiones nucleares en su nueva fase de ensayos con armas atómicas: “Son pruebas de sistema”

El secretario de Energía, Chris Wright, explicó que los experimentos se centrarán en sistemas avanzados y consistirán en simulaciones para verificar el funcionamiento integrado de los componentes de este tipo de armamento, sin emplear material fisible ni provocar detonaciones

Estados Unidos descartó realizar explosiones

Un tiroteo durante una fiesta convocada por redes sociales dejó nueve heridos en Ohio

Las autoridades detallaron que la propiedad había sido arrendada a través de Airbnb sin autorización, lo que infringe la normativa de uso de suelo local

Un tiroteo durante una fiesta

La Guardia Costera de EEUU interceptó una embarcación con más de cien migrantes en el Caribe

El personal del Cutter Campbell localizó la nave en precarias condiciones a pocos kilómetros de las Islas Turcas y Caicos, brindó asistencia y coordinó la repatriación de los tripulantes

La Guardia Costera de EEUU

Estados Unidos advirtió que reimpondrá los aranceles a China si el régimen de Beijing bloquea las exportaciones de tierras raras

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la dependencia mundial del suministro chino pone en riesgo sectores clave de la economía, y abogó por estrategias para reducir la vulnerabilidad estadounidense

Estados Unidos advirtió que reimpondrá
DEPORTES
Tras errar un penal, el

Tras errar un penal, el Chango Zeballos se tomó revancha con un golazo: así abrió el marcador Boca ante Estudiantes

El show de roces y toques entre Mariano Werner y Julián Santero que encendió la polémica en el TC

Se despistó y el auto se incrustó en la tribuna: el video del impactante accidente en el Top Race

El fuerte pelotazo de Enzo Fernández que noqueó a una figura del Tottenham en el inicio del clásico de Londres

Suspendieron a una promesa del remo por publicar un video de sexo: “Me obligan a elegir entre OnlyFans o los Juegos Olímpicos”

TELESHOW
La reacción de la China

La reacción de la China Suárez y Mauro Icardi al reclamo furioso de Wanda Nara

L-Gante habló del grave conflicto que atraviesa con Maxi el Brother: “Yo lo veía como un hermano”

Juana Viale deslumbró con un vestido de seda y flores: el look vanguardista que impactó en el público

La escapada de Silvina y Vanina Escudero a las Cataratas del Iguazú entre tormentas, risas y familia

Carla Calabrese compite con Antonio Banderas por el premio a mejor dirección de escena en el Teatro Musical español

INFOBAE AMÉRICA

Ascendió a 28 la cifra

Ascendió a 28 la cifra de muertos por el huracán Melissa en Jamaica y el gobierno teme que el balance siga en aumento

La Corte Suprema de Brasil ordenó preservar las pruebas del letal operativo en Río de Janeiro que dejó más de 120 muertos

El hijo de Mario Vargas Llosa confesó que los paseos con su padre “se convirtieron en una forma de ayudarle a morir feliz”

Por qué el futuro de la desalinización podría estar en la impresión 3D y materiales de carbono, según un grupo de científicos

Israel recibió los cuerpos de otros tres rehenes entregados por Hamas a la Cruz Roja en el sur de Gaza