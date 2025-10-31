El FBI frustra un presunto ataque terrorista planeado para Halloween en EEUU: cinco detenidos

El FBI detuvo a cinco personas en Detroit y Dearborn por un presunto plan terrorista vinculado a Halloween y el Estado Islámico. (AP Foto/Jenny Kane, archivo)

Un operativo federal resultó en la detención de cinco personas en el área de Detroit, estado de Michigan, por su presunta vinculación con un plan terrorista dirigido a ejecutarse durante el fin de semana de Halloween. Las detenciones ocurrieron la mañana del viernes e involucran a residentes de Dearborn e Inkster, dos ciudades identificadas como puntos centrales de la acción policial. Autoridades indicaron que la intervención impidió un ataque que potencialmente habría afectado a comunidades locales y a numerosos civiles, marcando el hecho como relevante por la amenaza a la seguridad pública y la proximidad de una fecha de alta asistencia en espacios públicos.

Según informó la agencia Fortune, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, confirmó las detenciones a través de un comunicado en la red social X. Patel subrayó que los arrestos y la operación realizada correspondieron a información procesada por la fuerza federal durante los días recientes, en coordinación con cuerpos policiales locales. NBC News reportó que los funcionarios a cargo del caso se enfocaron en la prevención ante la sospecha de que los detenidos buscaban llevar a cabo un atentado el llamado “pumpkin day”, término que habría sido usado por los implicados en referencia a la festividad de Halloween.

De acuerdo con antecedentes recogidos por ABC News, la región de Detroit ha sido objeto en meses recientes de investigaciones federales vinculadas a actividades extremistas. En mayo, ya se realizó la detención de un ciudadano por, presuntamente, planificar un ataque contra una instalación del ejército estadounidense en representación del Estado Islámico (ISIS), hecho que antecedió al operativo actual y refuerza el nivel de alerta sobre potenciales amenazas derivadas del extremismo violento en el área.

¿Qué pasó con el operativo del FBI en Michigan por amenazas terroristas en Halloween?

Las cinco personas arrestadas permanecen bajo custodia federal y, según información recabada por NBC News y Fortune, los documentos judiciales continúan sellados, lo que impide la divulgación de nombres e identidades hasta que avance el proceso . Autoridades policiales consultadas indicaron que el grupo habría discutido diversas alternativas para perpetrar un ataque violento en fechas próximas a la celebración de Halloween, sin que se haya establecido un objetivo físico concreto ni se haya precisado si existía un desarrollo operativo avanzado.

El FBI, citado por ABC News, declaró que los sospechosos tenían acceso a armas de fuego y que sus motivaciones estarían vinculadas al extremismo relacionado con Estado Islámico. Investigadores evalúan si los implicados se radicalizaron de manera autónoma.

La operación federal en Michigan frustró un ataque que habría puesto en riesgo a comunidades locales durante el fin de semana de Halloween. (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

¿Dónde fueron las detenciones y qué rol tuvo la policía de Michigan?

De acuerdo con el director Kash Patel en declaraciones del 31 de octubre, el FBI y la fuerza conjunta de lucha antiterrorista monitorearon los movimientos de los sospechosos los días previos a la festividad y realizaron la intervención para impedir cualquier avance de la amenaza, según consignó Fortune . El operativo contempló allanamientos en viviendas del sector de Dearborn, donde agentes federales fueron vistos durante la mañana del viernes. La presencia policial fue confirmada por el Departamento de Policía de Dearborn en un comunicado público: “No existe amenaza actual para los residentes”, recogió ABC News.

Un portavoz de la oficina del FBI en Detroit indicó que las agencias involucradas mantuvieron vigilancia directa para impedir el riesgo de un ataque. Dos oficiales de alto rango detallaron a los medios que la decisión de realizar los arrestos respondió al calendario de la festividad, identificada por los implicados como una oportunidad para una acción masiva.

¿Qué vínculos hay entre los detenidos y el Estado Islámico (ISIS)?

Las autoridades federales informaron que el caso está relacionado con la investigación de posibles lazos entre los arrestados y el extremismo vinculado al Estado Islámico (ISIS). Según reportó NBC News, los detenidos habrían mostrado afinidad con los postulados del grupo y su estrategia. Además, se investiga si la célula funciona de modo autónomo o bajo alguna conexión internacional.

Este operativo sucede meses después de la detención de Ammar Said, acusado de planificar un ataque contra una instalación militar en Detroit. Said continúa bajo custodia federal y enfrenta cargos por intento de apoyo a organización terrorista, según los antecedentes aportados por Fortune.

Las autoridades confirmaron que los sospechosos tenían acceso a armas de fuego y discutieron alternativas para perpetrar un atentado masivo. (Europa Press)

¿Qué dijeron las autoridades de Michigan tras los arrestos del FBI?

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, afirmó en la red social X que fue notificada por el FBI sobre “el potencial ataque frustrado” y agradeció la intervención de la Policía Estatal de Michigan (MSP) y los agentes federales, según lo publicado por Fortune . La fiscal general estatal, Dana Nessel, confirmó la participación y coordinación con el FBI acerca del caso.

El Departamento de Policía de Dearborn reiteró públicamente: “El Departamento de Policía tomó conocimiento de la operación realizada por el FBI en la ciudad durante la mañana. No existe amenaza para el público”, tal como figura en el comunicado citado por ABC News .

¿Qué medidas de seguridad adoptaron tras la amenaza para Halloween en Michigan?

Las autoridades federales y estatales recalcaron que no se detecta riesgo inmediato para la comunidad de Dearborn ni para el área de Detroit. El FBI mantiene abiertas las investigaciones y dará información adicional cuando la documentación judicial sea pública. Instituciones responsables del orden reiteraron la llamada a la tranquilidad, subrayando que “la rápida intervención evitó que la amenaza se materializara”, según NBC News .

La vigilancia y el monitoreo de actividades sospechosas seguirán en la región, especialmente en fechas con alta circulación de personas.

¿Qué impacto tiene el operativo del FBI en la seguridad de Michigan?

El caso refuerza la presencia de controles activos frente a potenciales actividades violentas, especialmente en contextos de celebraciones masivas como Halloween. Los procesos judiciales determinarán el destino de los detenidos, mientras que el FBI y las autoridades estatales mantendrán la coordinación para actuar ante posibles situaciones similares en el futuro .