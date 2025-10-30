Nuevo ataque de tiburón en los Cayos de Florida deja a un hombre hospitalizado

En lo que va del año, Florida ha registrado 11 ataques de tiburón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de 46 años, identificado como migrante cubano, sufrió un ataque de tiburón mientras practicaba esnorquel en las aguas de los Cayos de Florida el sábado 25 de octubre. El incidente ocurrió cerca de Boca Chita Key, en la Bahía de Biscayne, aproximadamente a 64 kilómetros al sur de Miami, según informó USA Today en base a reportes del Departamento de Bomberos de Miami-Dade.

El suceso se produjo en horas de la mañana, cuando los equipos de emergencia respondieron a una alerta poco después de las 11:30, hora local. Al llegar, los rescatistas hallaron al hombre con múltiples heridas en el brazo y la mano, causadas, según la víctima, por un tiburón blanco. El afectado fue trasladado en helicóptero a un hospital local, donde recibió 27 puntos de sutura luego de ser atendido, precisó USA Today.

El hombre relató al medio local CBS News Miami que solo llevaba tres años viviendo en Estados Unidos y compartió detalles de los momentos del ataque: “estaba aterrado, sentí mucho dolor. Estábamos nadando junto a la playa. Yo buceaba cerca de la superficie cuando el tiburón me embistió directo en las manos”, declaró en español durante la entrevista difundida por la cadena y citada por USA Today.

El promedio mundial de ataques de tiburón es de 65 casos anuales, según el Museo de Historia Natural de Florida. (Freepik)

El herido subrayó la violencia del episodio al señalar que “pudo arrancarme el brazo”. El propio afectado instó a tomar precauciones si se decide entrar al mar en esa zona: “si vas a meterte al agua, hazlo con cuidado”, aconsejó.

Las autoridades investigan las circunstancias de este ataque, que se suma a 11 incidentes de tiburón reportados en Florida en lo que va del año, de acuerdo con el sitio especializado trackingsharks.com y los datos cotejados por USA Today. Entre los otros casos recientes, el medio destaca episodios en Hollywood Beach, al norte de Miami, y en Boca Grande, ubicada en el suroeste del estado, unos 129 kilómetros de Tampa Bay.

El Archivo Internacional de Ataques de Tiburones, base de datos global que coordina el Museo de Historia Natural de Florida, señala que en el mundo se contabilizan en promedio 65 ataques documentados de tiburón cada año, mientras la cifra de sucesos mortales se mantiene alrededor de seis anuales. Durante el año pasado se registraron 47 mordeduras de tiburón sin provocación, destaca USA Today en su cobertura.

El entorno natural de Florida y la alta frecuencia de visitantes a sus playas convierten al estado en una zona de riesgo para encuentros entre humanos y tiburones, aunque el número de fallecidos permanece bajo a nivel global. El caso de Boca Chita Key reaviva la atención sobre la seguridad en actividades acuáticas y origina nuevas recomendaciones para quienes practican esnórquel o buceo cerca de la costa.