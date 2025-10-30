Estados Unidos

JD Vance dijo que Estados Unidos retomará las pruebas nucleares para “garantizar que el arsenal funcione correctamente”

El vicepresidente estadounidense respaldó el anuncio de Donald Trump sobre nuevos ensayos atómicos, aunque evitó precisar su alcance o calendario

Guardar
El vicepresidente J. D. Vance
El vicepresidente J. D. Vance habla con periodistas en la Sala de Prensa James Brady de la Casa Blanca, el miércoles 1 de octubre de 2025, en Washington (AP Foto/Alex Brandon)

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo el jueves que el país necesita realizar pruebas atómicas para garantizar que su arsenal nuclear “funcione correctamente”, sin dar detalles sobre el tipo de ensayos que Donald Trump había anunciado horas antes.

“Es una parte importante de la seguridad estadounidense garantizar que este arsenal nuclear que tenemos realmente funcione correctamente, y eso forma parte de un régimen de pruebas”, dijo Vance a los periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó sobre la publicación de Trump en redes sociales en la que anunciaba que había ordenado realizar pruebas nucleares.

La declaración del presidente “habla por sí misma”, agregó Vance.

Este jueves, Donald Trump desató una nueva tormenta internacional con el anuncio de que Estados Unidos retomará las pruebas de armas nucleares.

El presidente estadounidense no aportó más información sobre este asunto. Más que un anuncio, pareció una advertencia a sus homólogos de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin.

Ni siquiera se sabe si estas pruebas serán para probar armamento capaz de transportar una carga atómica, algo que Estados Unidos ya hace, o si llevarán a cabo explosiones de armas nucleares, algo que en este siglo solo ha realizado Corea del Norte.

Lo que dijo Trump

Una prueba nuclear cerca de
Una prueba nuclear cerca de Yucca Flats, Nevada el 23 de marzo de 1955 (Comisión Atómica de Estados Unidos via AP)

Trump informó en una publicación en redes sociales que dio instrucciones al Pentágono para “comenzar a probar armas nucleares en igualdad de condiciones” con Rusia y China.

Sin embargo, no se ha confirmado que ninguno de esos países haya llevado a cabo explosiones atómicas recientemente, y es el Departamento de Energía el responsable del arsenal nuclear estadounidense, no el de Defensa.

“Parece que todos están realizando pruebas nucleares (...) nosotros las detuvimos hace muchos años, pero dado que otros las están realizando, creo que es apropiado que nosotros también lo hagamos”, dijo después a periodistas a bordo del Air Force One.

El mandatario no dijo qué tipo de pruebas nucleares ordenó.

Pruebas actuales de Estados Unidos

Estados Unidos reanudará las pruebas nucleares tras 33 años de pausa

Estados Unidos llevó a cabo la primera prueba nuclear del mundo en julio de 1945. Poco después lanzó sobre Japón dos bombas atómicas al final de la Segunda Guerra Mundial.

Desde entonces hasta 1992, Washington ha realizado más de un millar de pruebas de bombas atómicas.

El Congreso aprobó ese año una moratoria sobre los ensayos nucleares subterráneos, salvo que un Estado extranjero realizara uno, lo que ya ha ocurrido.

Antes de esa medida, Washington ya había prohibido realizar explosiones nucleares en la atmósfera, el espacio exterior y submarinas, como parte del Tratado de Prohibición Parcial de los Ensayos Nucleares, del que es parte desde 1963.

Estados Unidos firmó en 1996 el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, aunque el Senado aún no ha ratificado el acuerdo.

Washington garantiza la fiabilidad de su arsenal mediante el denominado Programa de Gestión de Reservas, que incluye “actividades científicas, desde la modelización y la simulación hasta los experimentos nucleares“, según la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos NNSA por sus siglas en inglés).

“Este programa nos permite evaluar y certificar las reservas con una confianza extraordinaria”, afirma.

Reanudación de las pruebas con explosivos

Cráter de la prueba nuclear
Cráter de la prueba nuclear "Sedan" de 1962, parte de la Operación Plowshare. La explosión de 104 kilotones desplazó 12 millones de toneladas de tierra y creó un cráter de 97,5 metros de profundidad y 390 metros de ancho (Administración Nacional de Seguridad Nuclear)

El presidente estadounidense tiene la potestad de autorizar pruebas con explosivos, y las fuerzas de Washington tienen la capacidad de reanudarlas entre 24 y 36 meses después de la decisión presidencial.

“El tiempo de respuesta para reanudar las pruebas subterráneas con explosivos depende más del cumplimiento de las normativas medioambientales, sanitarias y de seguridad que de los requisitos técnicos de las pruebas o la necesidad de restaurar los equipos y las instalaciones”, señala un documento del Congreso.

Doreen Horschig, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, afirmó que la NNSA puede “tener listo el centro de pruebas en un plazo de seis a diez meses para realizar una prueba subterránea muy básica”.

“El plazo es mucho mayor si se quieren probar nuevas ojivas y nuevas capacidades”, señaló.

Temas Relacionados

JD VancePruebas nucleares

Últimas Noticias

Alerta para viajeros por niebla densa en nueve estados de EEUU

Las autoridades meteorológicas emitieron avisos para varias urbes y corredores interestatales, destacando obstáculos adicionales por temperaturas bajo cero y superficies peligrosas en trayectos matutinos

Alerta para viajeros por niebla

Arrestan en Alabama a un hombre con armas y municiones que planeaba atacar varias sinagogas

Durante el operativo de captura el sospechoso fue encontrado en posesión de armadura corporal, un maletín lleno de munición, armas y otros artículos vinculados a sus supuestos planes de violencia

Arrestan en Alabama a un

Solicitan al ICE detener operativos de control migratorio durante Halloween para proteger a los niños

La demanda de suspensión específica que se interrumpan los controles entre el viernes y el domingo en hogares, escuelas, hospitales, parques, lugares de culto y otros espacios comunitarios

Solicitan al ICE detener operativos

Más de mil objetos fueron sustraídos de un museo de California durante un robo histórico en EEUU

Entre los objetos se hallaban joyas, artesanías indígenas, computadoras portátiles y varias piezas exhibidas en el recinto

Más de mil objetos fueron

El heroico momento en que los equipos de emergencia rescataron a un perro que cayó por un acantilado

Las autoridades de San Francisco informaron que pudieron recuperar ilesa a la mascota, quien resbaló mientras jugaba con otro can

El heroico momento en que
ÚLTIMAS NOTICIAS
El cristinismo quiere que Máximo

El cristinismo quiere que Máximo Kirchner siga en el PJ bonaerense y Kicillof se reagrupa con sus intendentes

Cómo hacer telarañas de chocolate con palitos salados para Halloween

Operaron con éxito al intendente de Córdoba Capital luego de detectarle un tumor

Tragedia en un frigorífico de La Plata: un empleado murió mientras realizaba tareas de procesamiento de carne

Científicos resolvieron un enigma clave sobre los dinosaurios depredadores tras el hallazgo de un fósil

INFOBAE AMÉRICA
Israel confirmó la repatriación de

Israel confirmó la repatriación de dos rehenes fallecidos entregados por Hamas en Gaza

Tensión política en Costa Rica: la jefa del Tribunal Electoral acusó al presidente Chaves de “amenazar la paz y la estabilidad” del país

La central sindical de Uruguay reclamó al gobierno de Orsi que cumpla sus promesas y pidió recursos para la educación

Hallaron dos fusiles de la Fuerza Armada venezolana en manos del Comando Vermelho durante el operativo en Río de Janeiro

El pueblo suizo que quedó bajo una avalancha y eligió empezar de nuevo: sus habitantes reconstruyen la vida tras la tragedia

TELESHOW
María Becerra revolucionó sus redes

María Becerra revolucionó sus redes en la ducha, de cuero y a puro escote: “Entró tanta gente que colapsó”

Liz Solari sorprendió con una impactante revelación: “Vi a Jesucristo sentado en mi mesa”

El recuerdo de Dieguito Fernando en el día del cumpleaños de Maradona

¿Mauro Icardi y La China Suárez preparan su boda?: “Por ahí tendremos casamiento”

El programa especial que prepara Intrusos por sus 25 años: vuelven los históricos a la mesa